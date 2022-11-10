جاء نمو إيرادات المجموعة مدعوماً بقوة ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

قطاع خدمات الشحن يحقق أداءً استثنائياً مدفوعاً بنموّ أعداد الشحنات من قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة

استقرار هوامش الربح الإجمالي في قطاع خدمات التوصيل السريع، نتيجة تحسُّن مستويات الكفاءة التشغيلية وإطلاق مجموعة من الحلول المتميزة وخدمة التوصيل في نفس يوم الشراء

قوة واستقرار الميزانية العمومية ومستويات المديونية المنخفضة ومتانة المركز النقدي لأرامكس جميعها عوامل ستدعم خطط الشركة للتوسع وتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ المناسبة ومواصلة الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الرقمية والتقنية

استكملت أرامكس صفقة استحواذها على شركة "ماي يو إس" وتتوقع أن تضيف الصفقة حوالي 110.2 مليون درهم إلى أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين للعام المالي 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهييْن في 30 سبتمبر 2022.

ألف درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الإيرادات 1,426,250 1,461,404 (2%) 4,391,771 4,457,261 (1%) إجمالي الأرباح 320,827 356,080 (10%) 1,043,550 1,103,391 (5%) هامش الربح الإجمالي 22.5% 24.4% (1.9 نقطة مئوية) 23.8% 24.8% (1 نقطة مئوية) الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 141,357 163,134 (13%) 465,559 525,687 (11%) هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 9.9% 11.2% (1.3 نقطة مئوية) 10.6% 11.8% (1.2 نقطة مئوية) صافي الأرباح من العمليات المستمرة 36,931 31,350 18% 128,018 132,425 (3%) هامش صافي الأرباح من العمليات المستمرة 2.6% 2.1% 0.5 نقطة مئوية 2.9% 3.0% (0.1 نقطة مئوية) صافي الأرباح متضمناً العمليات المستبعدة 39,643 67,815 (42%) 131,514 179,294 (27%) هامش صافي الأرباح متضمناً العمليات المستبعدة 2.8% 4.6% (1.8 نقطة مئوية) 3.0% 4.0% (1 نقطة مئوية)

أبرز النتائج المالية للمجموعة

· حافظت أرامكس على استقرار إيراداتها نسبياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 4.39 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 4.46 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقوبل الأداء القوي لخدمات الشحن بتراجع في أداء خدمات التوصيل السريع نتيجة انخفاض أعداد الشحنات في أوقيانوسيا وشمال آسيا. كما تأثرت الإيرادات بانخفاض قيمة العملات في بعض الأسواق التي تتواجد فيها الشركة.

· بلغ هامش الربح الإجمالي للمجموعة 22.5% خلال الربع الثالث من العام 2022 و23.8% خلال الأشهر التسعة الأولى. وبقي هامش الربح الإجمالي لخدمات التوصيل السريع مستقراً عند 30٪ في الربع الثالث من عام 2022. وسجلت خدمة "شوب آند شيب" أعلى هامش لإجمالي الأرباح منذ الربع الأول من عام 2021. وحققت خدمات الشحن تحسناً بمقدار نقطتي أساس في هامش الربح الإجمالي الذي ارتفع إلى 14٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين تأثرت الخدمات اللوجستية بتكاليف لمرة واحدة مرتبطة بعملية إعادة هيكلة لهذه الخدمات ومن المتوقع اكتمالها بحلول نهاية عام 2022، وذلك في ظل جهود الشركة للتركيز على العملاء المدرين لإيرادات عالية الجودة.

· على الرغم من الضغوط الناجمة عن التضخّم، حافظت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 على قوتها عند 10.6% مدفوعةً بالمبادرات التي أطلقتها الشركة بغرض تحسين التكلفة. كما ساهم النهج المدروس الذي تتبعه أرامكس لضبط وإدارة التكاليف في خفض النفقات التشغيلية خلال الفترة المشمولة في هذه النتائج، وفي الوقت نفسه مواصلة الاستثمار لتوسيع نطاق العمليات.

· ارتفع صافي الأرباح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 37 مليون درهم إماراتي. ويشمل صافي الأرباح من العمليات المستبعدة الأرباح المحققة في الربع الثالث من عام 2021 نتيجة بيع شركة إنفوفورت في العام الماضي.

· حافظت أرامكس منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 2022 على مستويات جيدة وإيجابية من السيولة والتدفقات النقدية المتسقة، حيث بلغ رصيدها النقدي 635 مليون درهم إماراتي، في حيت تشكل ديونها 0.8 مرة من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، باستثناء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. ومن شأن الميزانية العمومية القوية لأرامكس دعم استراتيجيتها للنمو التي تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية والتقنية بالإضافة إلى تنفيذ عمليات دمج واستحواذ قيد الدراسة حالياً.

وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس:"ساهمت قوة ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقرار إيراداتنا منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه. وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية الشاملة، نجحنا في تعزيز التنوّع في مزيج إيراداتنا التي جاءت من مختلف قطاعات الأعمال كما وشملت قاعدة عملاء أكثر تنوعاً. وساهم تنوّع قاعدة عملائنا في الحدّ من تركيز المخاطر بحيث تبلغ مساهمة أكبر عملاء الشركة حالياً 7% فقط من إجمالي إيرادات المجموعة.

ورغم تراجع زخم أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً وغيرها من التحديات، حافظ قطاع خدمات التوصيل السريع على قوّته ومرونته واستقر هامش ربحه الإجمالي عند 30%، مدعوماً بالمبادرات التي أطلقتها الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تدشين خدمة التوصيل في نفس يوم الشراء بنجاح، وإطلاق العديد من الخدمات المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويواصل قطاع خدمات الشحن تقديم الأداء الأقوى عبر وحدات أعمالنا، حيث حقّق نمواً مزدوج الرقم خلال الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ندرك جيداً صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية بوجه عام، ولكننا على قناعة بأن مكانتنا الرائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تشكل داعماً مهماً لاستمرار أدائنا المرن في ظل ما تشهده المنطقة من نمو وازدهار اقتصادي بجانب المعنويات المتفائلة نسبياً للمستهلكين.

يمثل الربع الأخير من عام 2022 أول ربع تصبح فيه منصة ’ماي يو إس‘ مدمجة في عمليات أرامكس. و’ماي يو إس‘ هي منصة تقنية عالمية متخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ونتطلع من خلال هذه الصفقة إلى تحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا على المدى الطويل من خلال المكاسب المتحققة من تكامل الإيرادات والتكاليف."

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

خدمات التوصيل السريع: يشتمل قطاع خدمات التوصيل السريع على قطاعي خدمات النقل السريع الدولي وخدمات النقل السريع المحلي، ويوفر حلول توصيل الطرود والتوصيل إلى الوجهة النهائية التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات للشركات ومن الشركات للأفراد، وتغطي هذه الحلول كلاً من خدمة "شوب آند شيب" والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات التوصيل السريع

ألف درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) إيرادات خدمات التوصيل السريع 913,035 1,069,652 (15%) 2,760,290 3,172,576 (13%) إيرادات النقل السريع الدولي 496,500 608,877 (18%) 1,641,336 1,988,957 (17%) إيرادات النقل السريع المحلي 416,535 460,775 (10%) 1,118,954 1,183,619 (5%) إجمالي الأرباح لقطاع خدمات التوصيل السريع 269,773 322,138 (16%) 794,030 932,550 (15%)

عدد الشحنات لقطاع خدمات التوصيل السريع

الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) عدد شحنات النقل السريع الدولي 5,123,776 6,300,214 (19%) 16,393,679 19,704,145 (17%) عدد شحنات النقل السريع المحلي 24,481,680 27,600,108 (11%) 73,591,184 78,789,432 (7%) إجمالي عدد الشحنات 29,605,456 33,900,322 (13%) 89,984,863 98,493,577 (9%)

· بلغت إيرادات قطاع خدمات التوصيل السريع 2.8 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، حيث حققت خدمات النقل السريع الدولي 1.64 مليار درهم، في حين حققت خدمات النقل السريع المحلي 1.12 مليار درهم.

· استقر هامش الربح الإجمالي لقطاع خدمات التوصيل السريع خلال الربع الثالث من العام 2022 عند 30%. وكان من اللافت أن خدمة "شوب آند شيب" حقّقت هامش ربح إجمالي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2021.

· سجلت خدمات النقل السريع المحلي نمواً في أعداد الشحنات في جميع المناطق باستثناء منطقة أوقيانوسيا حيث تعمل الشركة حالياً على تنفيذ خطة تحول للتغلب على التحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوى العاملة الناتج عن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود.

· تأثرت إيرادات خدمات النقل السريع الدولي بانخفاض أعداد الشحنات في شمال آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تراجعها في الأسواق الأخرى بسبب الظروف الاقتصادية الشاملة وتراجع زخم النمو في الطلب بعد الجائحة.

· ساعد تركيز الشركة على تحسين جودة الإيرادات وتنويع قاعدة العملاء في كسب عملاء جدد في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها في الربع الثالث من عام 2022. ويشهد منتج الخدمة المميزة من أرامكس إقبالاً وتقدماً جيدين وهناك طلبٌ جيد عليها داخل دول مجلس التعاون الخليجي في 10 مسارات توصيل مختلفة. ولدى الشركة خطط لتوسيع الخدمة خلال الفترة القادمة استجابة لهذا الطلب المشجع. وفي المملكة العربية السعودية، أطلقت أرامكس خدمة توصيل سريع في غضون 4 ساعات لصالح أحد أكبر متاجر تجزئة منتجات الجمال والملابس الجاهزة.

· سعياً للارتقاء بتجربة التوصيل إلى الوجهة النهائية، أجرت أرامكس توسعة شاملة لشبكة مواقع استلام وتسليم شحنات وطرود العملاء وأضافت مراكز لوجستية صغيرة جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

· علاوة على ذلك، بدأت الشركة تلقي الشحنات من إيطاليا وهولندا وجمهورية التشيك في إطار مبادراتها الرامية إلى إنشاء مسارات دولية جديدة بالشراكة مع مجموعة "دي بي دي".

خدمات الشحن والخدمات اللوجستية: يشتمل هذا القطاع على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وحلول التخزين والتوزيع، ويخدم الشركات العاملة ضمن صناعات ومجالات مختلفة تشمل النفط والغاز والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وصناعات الطيران وتجارة التجزئة والأزياء وغيرها.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية

ألف درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) إيرادات خدمات الشحن والخدمات اللوجستية 550,004 426,445 29% 1,597,409 1,256,715 27% إيرادات خدمات الشحن 439,530 318,000 38% 1,263,073 934,875 35% إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد 110,475 108,445 2% 334,336 321,840 4% إجمالي الأرباح التشغيلية لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية 69,489 51,879 34% 221,059 147,611 50%

عدد الشحنات في قطاع خدمات الشحن

الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الشحن البري (حمولة شاحنة كاملة) 7,355 6,294 (17%) 21,420 18,182 18% الشحن البري (أقل من حمولة شاحنة / بالكيلوغرام) 38,523,420 39,762,129 (3%) 114,618,154 111,786,577 3% الشحن البحري (حمولة حاوية كاملة/ وحدة مكافئة لعشرين قدماً) 7,766 8,663 (10%) 22,741 26,969 (16%) الشحن البحري (أقل من حمولة حاوية / بالمتر المكعب) 4,759 8,441 (44%) 14,018 29,066 (52%) الشحن الجوي (بالكيلوغرام) 11,773,193 12,392,469 (5%) 40,946,033 34,882,011 17%

· حقق قطاع خدمات الشحن نمواً قوياً، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، والتي تعزى بشكل رئيسي إلى الطلب القوي من قطاعات التصنيع، فضلا عن المساهمات الجيدة من القطاعات الأخرى ذات مستويات النمو المرتفع مثل تجارة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الدوائية. وحققت قطاع خدمات الشحن تحسناً بمقدار نقطتين مئويتين في هامش الربح الإجمالي الذي ارتفع إلى 14٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.

· حقّق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام 2022 نمواً جيداً في الإيرادات بفضل الانتعاش القوي في أنشطة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تأثرها جزئياً بمخصصات تم احتسابها لمرة واحدة. وتأثر هامش إجمالي الأرباح لهذا القطاع بتكاليف لمرة واحدة مرتبطة بإعادة هيكلة القطاع والتي من المقرر أن تُستكمل بنهاية هذا العام مع استمرار تركيز الشركة على العملاء المولدين للإيرادات عالية الجودة.

· بلغ معدل استخدام المستودعات المملوكة للشركة والمستأجرة 90٪ في أسواقها الرئيسية، كما تواصل التقدم في تنفيذ مشاريع التشغيل الآلي والأتمتة لمرافقها التابعة.

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