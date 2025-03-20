سعيد الطاير: إمباور تخلق فرص نمو استثمارية عبر توسعاتها في دبي. أحمد بن شعفار: الإزدهار المستمر في قطاع العقارات بدبي يعزز نمو "إمباور"

دبي- الامارات العربية المتحدة: صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بنصاب 89.9% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ" إمباور" اليوم الأربعاء (19 مارس 2025) في فندق حبتور بالاس دبي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2024.

وأظهرت النتائج المالية لإمباور التي تم إدراجها في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أداءاً مميزاً خلال العام 2024 بتسجيلها إيرادات قياسية بلغت 3.26 مليارات درهم وهي الأعلى منذ إدراج المؤسسة، فيما بلغت قيمة صافي الأرباح 908 ملايين درهم. وسيجري توزيع الأرباح الموافق عليها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في المؤسسة.

وخلال العام 2024، نجحت "إمباور" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي. وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، وافق مساهمو "إمباور" على دفع أرباح بقيمة 875 مليون درهم إماراتي سنويًا، للعامين المقبلين أي 2025 و2026 بما يتماشى مع نمو أعمالها. وسيتم صرف هذه الأرباح البالغة 875 مليون درهم إماراتي سنويًا على دفعتين في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور"، "تحقيقاً للرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نواصل تنفيذ أهدافنا وتعزيز معايير أدائنا لضمان الريادة العالمية في قطاع تبريد المناطق. وتسهم توسعاتنا الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف دبي في هذا القطاع الحيوي، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة لمساهمينا. ولقد اتبعنا نموذج أعمال فريد تعزيزاً لدعائم الاقتصاد المستدام ".

وأضاف معالي الطاير: "حققت المجموعة إيرادات بمبلغ 3,26 مليار درهم وسجلت صافي أرباح بمبلغ 908 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. تم تعليق تحويل الربح إلى الاحتياطي النظامي حيث بلغ رصيد الاحتياطي نسبة 50 ٪ من رأس المال المدفوع في السنوات السابقة. وفي العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 425 مليون درهم (بواقع 4.25 فلس للسهم الواحد) وذلك في سبتمبر من عام 2024 وعليه تم سداد هذه الأرباح بالكامل في أكتوبر من عام 2024. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح قدرها 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس للسهم الواحد) لتشكل بذلك ما مجموعه 862.5 مليون درهم (بواقع 8.625 فلس للسهم الواحد) من صافي أرباح المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة".

وأكد معاليه على التزام "إمباور" الراسخ بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، مدعومةً بالسياسات الحكومية المواتية.

كما أشار معاليه إلى أن البنية التحتية المتطورة لـ "إمباور"، والتي تشمل محطات تبريد المناطق الحديثة وشبكات التوزيع الواسعة، لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على مسار النمو المتميز للشركة. وقد مكّنت هذه الأصول الشركة من تنفيذ توسعات مدروسة، وتعزيز جودة الخدمة لمختلف فئات المتعاملين، والمساهمة في البحث والابتكار لتحسين كفاءة العمليات، مما يضمن الازدهار المستدام للأعمال. كما شدد الطاير على التزام "إمباور" بالريادة في توفير حلول تبريد مناطق صديقة للبيئة، ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة تقلل من التأثير البيئي، مع تحقيق تكامل سلس مع المشهد الحضري في دبي. وأضاف أن الشركة تتماشى مع مختلف الاستراتيجيات الحكومية، مستفيدةً من سجلها الحافل بالإنجازات لدعم جهود دبي في تعزيز كفاءة الطاقة.

وتوجه معالي الطاير بالشكر إلى المساهمين على ثقتهم ودعمهم لـ " إمباور" وإلى إدارة الشركة والموظفين على تفانيهم في تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز.

من جانبه، أكد سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": أن الوضع العام للسوق يبدو واعداً للغاية، معرباً عن ثقته في استمرار النمو القوي والمستدام للشركة هذا العام وفي الأعوام المقبلة. وأشار إلى أن الطفرة المستمرة في قطاع العقارات بدبي، مدفوعة بالطلب المتزايد، تعزز الحاجة إلى خدمات تبريد المناطق، حيث تمكنت "إمباور" من بناء شراكات استراتيجية مع كبار المطورين الرئيسيين في دبي، مما أتاح لها الاستفادة من النمو المتسارع للقطاع العقاري وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل تضمن إيرادات مستقرة وقابلة للتوقع.

وأضاف بن شعفار أن القيادة الرشيدة لدبي، وخطط التنمية الاستراتيجية، والدعم المستمر للنمو الاقتصادي والسياحي والتوسع السكني، ساهمت جميعها في تعزيز نجاح الشركة وتوسيع نطاق وتنوع فرصها الاستثمارية المربحة.

وأوضح بن شعفار أن "الطلب على خدمات تبريد المناطق، كان استثنائياً خلال العام الماضي، حيث سجلت الشركة أداءً مميزاً محققةً إنجازات بارزة تعزز ريادتها وترسّخ مكانتها في واحد من أكثر القطاعات أهمية واستراتيجية على مستوى العالم. كما أكد أن ثقة المساهمين لعبت دوراً جوهرياً في تعزيز أداء "إمباور"، وترسيخ مكانتها القوية في السوق. ونحن واثقون من تحقيق نتائج أقوى في السنوات القادمة، مع استراتيجية واضحة لزيادة حصتنا السوقية داخل دولة الإمارات".

كما أشاد بتفاعل المساهمين الإيجابي مع تطلعات "إمباور" وخططها الاستراتيجية، مجدداً التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها المدروسة للنمو، بهدف الحفاظ على الأداء الاستثنائي وضمان النجاح المستدام على المدى الطويل.

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