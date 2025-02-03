الرياض – اختتم بنك التنمية الاجتماعية فعاليات معسكر "المراعي شيفز"، إحدى المبادرات النوعية لتمكين الأسر المنتجة في قطاع الطهي، والذي أقيم بالشراكة بين بنك التنمية الاجتماعية -ممثلًا في مركز دلني للأعمال- وشركة المراعي، واستمر لمدة خمسة أشهر في مدينة الرياض بمشاركة 43 مستفيدًا، و12 خبيرًا متحدثًا، و14 مستشارًا متخصصًا.

وشملت فعاليات المعسكر التأهيل والتدريب المعرفي المكثف؛ لتزويد المشاركين بالمهارات التسويقية والمالية اللازمة لإدارة مشاريع نوعية قادرة على المنافسة في السوق السعودي، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 215 استشارة متخصصة، وتطوير الهويات البصرية للمشاريع، وتنظيم زيارات ميدانية تثقيفية للتعرف على أفضل الممارسات الصناعية والاتجاهات الحديثة في قطاع الطهي.

وأكد المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، أن "معسكر المراعي شيفز يجسد الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ويمثل منظومة متكاملة لبناء قدرات الأسر المنتجة وتمكينها من تطوير وإدارة مشاريع ريادية، ضمن جهود البنك في تجسيرهم نحو ريادة الأعمال عبر توفير الحلول التمويلية المبتكرة، والخدمات التمكينية الشاملة، مما يعزز استدامة المشاريع، وصناعة اقتصاد حيوي ومتنوع".

وأضاف الحميدي: "يفخر البنك بتقديم تمويلات تجاوزت 2.8 مليار ريال خلال عام 2024م لدعم أكثر من 76 ألف أسرة منتجة وممارس للعمل الحر في مختلف مناطق المملكة. كما نركز على تقديم الدعم غير المالي، مثل التدريب والاستشارات، لتعزيز قدرات الأسر المنتجة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال المالي والانخراط في سوق العمل بفعالية."

من جانبه، صرح الأستاذ عبد الله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، قائلًا: "أدّت شراكتنا مع بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أثر ملموس في تمكين الأسر المنتجة، حيث ارتكز معسكر المراعي شيفز على تعزيز الابتكار في مجال الطهي، وتمكين المشاريع الصغيرة من تحقيق النمو والاستدامة بما يتوافق مع متطلبات السوق، إلى جانب توفير التدريب اللازم، وتمكين المشاريع المتميزة من الوصول إلى منافذ البيع والمعارض والفعاليات، وربطها بالتطبيقات، مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وخلق فرص عمل جديدة."

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية من الجهات الرائدة في تمكين الأسر المنتجة وتجسيرها نحو ريادة الأعمال، بهدف دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

عن بنك التنمية الاجتماعية:

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد ركائز التنمية الهامة في المملكة العربية السعودية، منذ نشأته عام 1971م، شهد البنك تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف أحد أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يقدم البنك حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة الإنتاج وتعظيم المشاركة الاقتصادية، منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.

للمزيد الموقع الإلكتروني: https://www.sdb.gov.sa/ar/

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