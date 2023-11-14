نمو إيرادات الشركة على أساس ربع سنوي بنسبة 8% لتصل إلى 5.8 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد قدرتها على الاستفادة من فرص التحسين والنمو

صافي دخلٍ قوي بلغ 3.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام مدعوما بالنمو في حجم الإنتاج وزيادة المبيعات للسوائل

مجلس الإدارة يمنح موافقته لتوزيع أرباح نقدية مرحلية أولى بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي ، والتدفق النقدي الحر المتولد خلال الأشهر التسعة الأولى كاف لتغطية أرباح العام بأكملة والبالغة 3.25 مليار دولار

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز:"ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234")، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ("الربع الثالث من عام 2023" و "9 أشهر من عام 2023"). وتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة الموضحة هنا للفترة المقارنة (أي فترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ("الربع الثالث من عام 2022" و "9 أشهر من عام 2022") على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.1

أداء مالي قوي يدل على المرونة والقدرة على الاستفادة من الفرص

واصلت "أدنوك للغاز" تحقيق أداءٍ مالي وتشغيليٍ قوي في بيئة سوقٍ متقلبة اتسمت بضغوطات من المستهلكين وعوامل جيوسياسية. بلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 5.807 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، نظرا لتحسن بيئة الأسعار وارتفاع حجم المبيعات. وعلى الرغم من الظروف السائدة في السوق، حافظت الشركة على هوامش مستقرة بما يتوافق مع سياساتها والفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة لتمكين زيادة صادرتها من السوائل ذات الهامش المرتفع.

وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسناً، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، لتصل إلى 1.863 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.116 مليار دولار أمريكي. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص التحسين والنمو، في الوقت الذي يعكس فيه صافي الدخل المسجل لمدة تسعة أشهر والبالغ 3.375 مليار دولار أمريكي انخفاض بيئة التسعير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وعلق أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" قائلا:" حققت الشركة نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من بيئة أسعار منخفضة بالمقارنة مع عام 2022. حيث حافظت "أدنوك للغاز" على استقرار هوامش الأرباح في الربع الثالث قبل حساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBTIDA) وصافي الدخل، في مؤشر على مرونتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد مجدية على الرغم من تجاذبات السوق.

لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو عبر استثمارات بلغت 5.6 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال عقود تم ارساؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. تضمنت هذه العقود عقدا للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء وحداتٍ لالتقاط الكربون والذي يشكل علامة فارقة في سعينا لإزالة الكربون من عملياتنا ويتماشى مع طموح أدنوك لتحقيق صافي انبعاثاتٍ صفرية بحلول عام 2045.

ولقد استمرت الشركة بالتوسع في المنتجات منخفضة الكربون، حيث أبرمت "أدنوك للغاز" في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 عدة صفقات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة إجمالية تتراوح بين 9-12 مليار دولار أمريكي. وبفضل عقد هذه الصفقات قامت الشركة بتوسيع قاعدة عملائها الدوليين وإضافة العديد من الشركات عالمية المستوى وعلى وجه الخصوص من آسيا.

كما يسعدني أيضا، الإعلان أن التدفق النقدي الحر القوي لدى الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قد مكننا من تغطية توزيعات الأرباح للعام بأكمله والمخصصة لعام 2023. وتماشيا مع توجيهاتنا السابقة للمساهمين، سنقوم بتوزيع الأرباح النقدية المرحلية الافتتاحية في ديسمبر من هذا العام."

التركيز المستمر على الاستثمارات والنمو: 5.6 مليار دولار أمريكي قيمة العقود المبرمة 2023

ضمن استراتيجيتها للنمو، منحت "أدنوك للغاز" عقودا بلغ مجموعها 5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، كان من بينها عقداً بلغت قيمته 3.6 مليار دولار أمريكي لإنشاء وتشغيل وحدات جديدة وتوسيع مرافق معالجة الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لضمان الاستفادة الأمثل لمجمع الرويس الصناعي. وبالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة عقدا آخر بقيمة 615 مليون دولار أمريكي لمشروع التقاط الكربون. كما سعت الشركة إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من خلال عقد بلغت قيمته 1.34 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام، كجزءٍ من برنامج "استدامة"، والذي يهدف إلى توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

إبرام صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 9-12 مليار دولار أمريكي

في سعيها للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، وقعت الشركة صفقات توريد للغاز الطبيعي المسال تراوحت قيمتها بين 9-12 مليار دولار أمريكي في هذا العام. وتعزز هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع شركات عالمية من بينها شركة اليابان للاستكشافات البترولية المحدودة، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بتروتشاينا المحدودة، وشركة جيرا للأسواق العالمية، من مكانة "أدنوك للغاز" كمورد عالمي مستقر وموثوق للغاز الطبيعي المسال يتمتع بالقدرة على تلبية الطلب المحلي والعالمي.

مشاريع نمو قوية متوافقة مع طموح دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050

في سعيها المتواصل لتحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة أدنوك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن "أدنوك للغاز" تُعد ممكناً رئيسياً في تحقيق هدف المجموعة لخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وطموح الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثاتٍ صفرية بحلول 2050، وهدف أدنوك لتحقيق ذات الهدف في عام 2045. وتماشياً مع استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وباعتبارنا جزءاً من خطة أدنوك الطموحة لإزالة الكربون، منحت الشركة مؤخراً عقداً لبناء وحدات احتجاز الكربون ومرافق خطوط الأنابيب وشبكةً من الآبار لحقن ثاني أكسيد الكربون في محطة حبشان لمعالجة الغاز، وذلك لخفض انبعاثات الكربون بما يعادل 1.5 مليون طن سنوياً.

توزيعات الأرباح المؤقتة، والالتزام بسياسة التوزيعات

تتوقع "أدنوك للغاز"، بالنسبة للسنة المالية 2023، أن توزع أرباحاً سنويةً بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي بواقع 1.625 مليار دولار أمريكي في 14 ديسمبر 2023 وذلك كأرباحٍ نقدية مرحلية افتتاحية، و1.625 مليار دولار أمريكي أخرى في الربع الثاني من عام 2024، وتتوقع الشركة نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسية 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية لشركة "أدنوك للغاز".

#بياناتشركات

-انتهى-

تأسست أدنوك للغاز في سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 8 ديسمبر 2022، وساهمت شركة أدنوك للغاز بالأصول ذات الصلة اعتبارا من 1 يناير 2023 كجزء من عملية إعادة التنظيم ("إعادة التنظيم") التي شملت إبرام اتفاقية توريد وشراء الغاز، واتفاقية انتقالية للتسويق والنقل، وبيع الكبريت وتسويقه. اتفاقية استخدام وتشغيل خطوط الأنابيب، اتفاقية بيع غاز إعادة الحقن وبعض اتفاقيات الإيجار. النتائج المالية المبدئية غير المدققة المعروضة في هذه الوثيقة تسري على أثر إعادة التنظيم كما لو كانت إعادة التنظيم قد تمت في 1 يناير 2022 (حسب الاقتضاء). تم إعداد النتائج المالية المبدئية غير المدققة لأغراض التوضيح فقط وتستند إلى المعلومات المتاحة وبعض الافتراضات والتقديرات التي نعتقد أنها معقولة وقد تختلف ماديا عن المبالغ الفعلية التي كان من الممكن تحقيقها لو تمت إعادة التنظيم في التواريخ المذكورة أعلاه.

وفقا للبيانات المالية المدققة.

نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة.

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