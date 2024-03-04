أظهر تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة، نمواً في المبيعات بنسبة 43% مقارنة بعام 2022، وحققت نموا إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 67% لتصل الي نسبة 39% مقارنه بنسبة 24 % لعام 2022، وحققت نمو في هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة 120% نمو مقارنة بعام 2022 ليحقق مبلغ 102 مليون جنيه، وحققت نمواً في إجمالي الدخل الشامل بعد الحقوق الغير مسيطرة بمعامل 9.9 أضعاف عن عام 2022 مصحوبا بنمو هامش صافي الربح إلي 13% مقارنه بهامش ربح 2%عن عام 2022 ليحقق مبلغ 40.3 مليون جنيه مصري.

- الإيرادات 305 مليون جنيهاً، بنسبة إرتفاع سنوى 43٪.

- الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات والاستهلاكات 102 مليون جنيهاً، بنسبة إرتفاع سنوي 216٪.

-مجمل الربح 120 مليون جنيهاً، بنسبة ارتفاع سنوي 140%.

-إجمالي الدخل الشامل بعد الحقوق الغير مسيطرة 42 مليون جنيهاً, بنسبة ارتفاع سنوي 900%.

وأشار تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة، أنه تم تحقيق هذه النتائج من خلال التركيز علي تنويع محفظة استثماراتها والتوسع بانتشارها الجغرافي والفئوي المدعوم بالاستثمار المستمر في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلي الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة حيث تمثل جميع هذه العوامل الداعم القوي لإدارة الشركة من خلال جميع شركاتها التابعة علي القراءة السريعة والمستدامة للمشهد الاقتصادي وبتطويع سياساتها التشغيلية، البيعية، والمالية لمواكبة تلك التغيرات العديدة والسريعة أيضأ، ومواكبة مختلف التحديات التي تسيطر علي الأسواق والبيئة التشغيلية، بهدف تحقيق نتائج الاعمال المستهدفة.

وأضاف تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة الي أن الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وهو ما أثمر عن تنمية الإيرادات وتحسين معدلات الربحية وقد انعكس ذلك في الأداء القوي التي سجلته الشركة بمختلف القطاعات التشغيلية خلال العام، حيث تمكنت من تحقيق نمواَ ملحوظاَ على صعيدي الإيرادات وهامش الأرباح التشغيلية.

وذكر تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة، أنه تم الانتهاء من عملية الزيادة لرأس مال الشركة الام (شركة إم بي للهندسة ش.م.م ) بنسبه 71% من رأس المال من خلال إكتتاب لقدامي المساهمين لعام 2023 بهدف زيادة الاستثمارات في شركاتها التابعة لتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة، كما ووافق مجلس اداره الشركة علي مقترح زياده أخري لرأس المال بنسبه 78% من آخر زياده من خلال الأرباح المرحلة وأرباح العام بهدف استدامة النمو وأيضا لتجاوز رأسمال الشركة مبلغ الحد الأدنى لرأس المال للصعود إلي السوق الرئيسي في البورصة المصرية.

القطاع التجاري

وتضمن تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة، نجاح القطاع التجاري في العام المالي 2023 في تحقيق نسبة نمو 41% عن العام المالي 2022، وتحقيق إسهامات فعالة في نتائج الأعمال والتي كانت ممزوجة بالارتفاعات في الأسعار خلال عام 2023، وأيضا التنوع في محفظة المنتجات والفئات للمنتجات العالمية والمحلية بالإضافة إلي زيادة التنوع في القنوات البيعية مما كان له إسهام فعال للتركيز علي العمليات الأكثر ملائمه للسوق وبهوامش ربحيه جيدة.

القطاع الصناعي

وذكر تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة، أن القطاع الصناعي حقق في العام المالي 2023 نمو بنسبة 11% عن العام المالي 2022 متأثرا ببعض المتغيرات المتعلقة بالمكونات المستوردة والعوائق في عمليات سلاسل الإمداد في العام السابق مما كان له أثر غير إيجابي على الإيرادات المستهدفة من قطاع المشروعات، لذلك استهدفت الشركة منتجات أكثر نمطيه وأقل إعتمادا على المكون الأجنبي لتلبية الإحتياجات السوقية بطريقه فعالة مدعوما بالاستفادة من الاستثمارات السابقة بالإضافة إلى نجاح عملية الإندماج؛ الأمر الذي ساعد كثيرا في بناء هيكل صناعي أكثر صلابة يتميز بالعديد من الرواسخ القوية منها الخطوط الإنتاجية والتطورات التكنولوجية المستحدثة والعمالة الماهرة والمرونة والقدرة الإنتاجية بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والمالية الفعالة التي تتيح له تقديم منتجات صناعية مواكبة لظروف السوق المتطورة.

القطاع الخدمي

وأضاف تقرير نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 لشركة إم بي للهندسة، أنالقطاع الخدمي نجح في العام المالي 2023 في تحقيق نسبة نمو 38 % من خلال الشركات التابعة، شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية، وشركه جا اي تي للخدمات اللوجستية، وذلك أثر الاستثمارات المستحدثة في ذاك القطاع وأيضا التفاعل مع باقي القطاعات في الاستفادة من قدرات البحث والتطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم مجموعة متنوعة من الحلول الابتكارية.

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نبذة عن الشركة:

تأسست إم بي للهندسة عام 1981، نجحت في تنميه اعمالها حتى اصبحت شركة رائدة متعددة الأوجه في سوق الصناعات الكهربائية في مصر. من خلال هيكلها كشركه ام للعديد من شركاتها التابعة العاملين بنهج متكامل تحت ثلاث قطاعات اساسيه وهم القطاع الصناعي والتجاري والخدمي. تتميز الشركة أيضا بتعاونها مع شركائها الخارجيين في ذاك المجال الامر الذي رسخ تواجدها في الاسواق تحت العديد من العلامات التجارية العالمية من اهمها هاجر الفرنسية وهيونداي الكورية وبيتا الكتريك. تمتلك الشركة مصنعين في مدينه 6 اكتوبر ومدينه السادات بالإضافة الي العديد من المنشآت الإدارية والخدمية وتحظي بفريق عمل يضم أكثر من 400 موظف ولها قنوات بيعيه لأكثر من 21 دوله. لتلبيه جميع الفئات السوقية بالقطاعات الكهربائية المتنوعة في الاسواق المحلية والعالمية.

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بيان إبراء الذمة

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية تم بنائها على التوقعات الحالية والتقديرات واراء ومعتقدات شركه إم بي للهندسة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة وغير مؤكدة وعوامل أخرى ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل الأهداف أو البيانات المستقبلية التي يمكن تحددها من خلال استخدام مصطلحات تطلع أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي للشركة وقد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية ويحتوي أداء شركة ام بي للهندسة على بعض المخاطر والشكوك.