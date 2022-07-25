القاهرة: أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركاتها المرتبطة بقيمة إجمالية 425 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 613.5 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد تم طرح السندات على 4 شرائح، الأولى والثانية مقسمة على أقساط ثابتة أما الثالثة والرابعة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

· تبلغ قيمة الشريحة "A" 57.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "B" 42.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "C" 144.5 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "D" 180.6 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي - مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بالإنجازات التي حققتها الشركة في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين وذلك بفضل قدرتها على توفير فرص الاستثمار الجذابة والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء فضلًا عن تعظيم القيمة لشركاء النجاح. وأضافت أن الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، الذي يعد جزءًا من برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه، قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المساهمين. ويأتي ذلك الإصدار في أعقاب نجاح المجموعة المالية هيرميس القابضة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وهي الشركة المصرية الرائدة في حلول التمويل العقاري الإلكتروني وأحد الركائز الرئيسية لمنصة التمويل غير المصرفي التابعة للشركة. وأكدت حمدي على التزام المجموعة المالية هيرميس بطرح أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق فضلًا عن المساهمة في فتح آفاق جديدة لتنمية عمليات الشركة في المستقبل.

ومن جانبه أعرب وليد ذكي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع المجموعة المالية هيرميس القابضة بعد الإصدار الأول الناجح من هذا البرنامج. وأضاف ذكي أن الإصدار الثاني للشركات التابعة لنا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة التي تهدف إلى مواصلة التوسع في كل من حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية على مستوى البلاد وكذلك قاعدة العملاء، حيث تتطلع الشركة للوصول إلى حلول التمويل المتنوعة التي تعزز قدراتها التشغيلية وزيادة حصتها السوقية في ظل الطلب المتزايد في سوق العقارات المصري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. ومن ناحية أخرى، قام كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية وقام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ. ومن جانبه، قام مكتب "Baker & McKenzie" للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و"KPMG" بدور مدقق الحسابات.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس خلال شهر يونيو 2022 في إتمام إصدار بقيمة 500 مليون جنيه لصالح سندات التوريق لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، والإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. كما أتمت المجموعة المالية هيرميس في شهر يناير 2022 الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «مدينة نصر للإسكان» بقيمة 300 مليون جنيه.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»

تعد «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» إحدى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، حيث تقوم بتطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة، ويشمل ذلك العقارات التجارية والمنازل والوحدات المصيفية. وقد بدأت الشركة عملياتها في قطاع العقارات عالي النمو في مصر خلال عام 2007، حيث تتنوع أنشطة الشركة لتتضمن مجموعة واسعة من القطاعات العقارية، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الاستثمار، والتطوير، والتشييد والبناء، والاستشارات والإدارة. وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من المشروعات المنتشرة في أبرز المناطق بأنحاء الجمهورية، بما في ذلك العين السخنة والساحل الشمالي ومرسى علم والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع علاقات المستثمرين بشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»

أحمد سعد

رئيس قطاع علاقات المستثمرين Ahmed.saad@predco.com www.predco.com

سندي شريف

محلل بقطاع علاقات المستثمرين Cindy.sherif@predco.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر