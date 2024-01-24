المطور الجديد يتعاون مع "لامينام" لتوفير المسطحات التي تحمل علامة "أوتوموبيلي لامبورغيني" في كل فيلا ضمن المشروع



• "يتجاوز ذا وودلاند ريزيدنسز المفهوم التقليدي للمرافق ذات العلامة التجارية المرموقة، إذ يدمج تلك العلامة التجارية من خلال منتجات فعلية وبشكل ملموس في كل فيلا،" عمر غول، الشريك الإداري لشركة "إيه إم آي إس"

• يوفر المشروع مساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع، وهو أول مشروع يدمج المسطحات الفعلية ذات العلامة التجارية في الإمارات ضمن القطاع العقاري

• يقع المشروع في ميدان ويضم بحيرة قابلة للسباحة بطول 100 متر متوفرة حصرياً لسكانه، ويوفر إطلالات خلابة على برج خليفة وأفق دبي

• تتفوق دبي على ميامي لتحتل المركز الأول في مجال استضافة أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMS) اليوم عن تأسيس عملياتها في دبي مع إطلاق مشروعها الأول "ذا وودلاند ريزيدنسز" (The Woodland Residences) البالغة قيمته 425 مليون درهم إماراتي، والذي يوفر لأول مرة المسطحات الفعلية ذات العلامة التجارية الراقية داخل دولة الإمارات.



ويتميز المشروع بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع، ويهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي للمرافق ذات العلامات التجارية الشهيرة. غالباً ما يتم إدراج المرافق ذات العلامات التجارية الشهيرة لأغراض جمالية وتسويقية فحسب، بينما يرتقي "ذا وودلاند ريزيدنسز" بمفهوم الإقامة ذات العلامة التجارية إلى آفاق جديدة من خلال دمج المنتجات الفعلية التي تحمل إسم العلامة التجارية ضمن التصميمات الداخلية للوحدات.



ويمثل المشروع نقطة تحول في مجال العقارات الفاخرة، وذلك من خلال تعاون بارز بين المطور العقاري "إيه إم آي إس" و "لامينام" (Laminam). تجلب هذه الشراكة المسطحات التي تحمل العلامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" إلى كل فيلا ضمن المشروع. ولا يقتصر دور هذه المسطحات الفاخرة على كسوة الجدران وتعزيز الجاذبية البصرية عبر المناطق المشتركة من المشروع، بل تضيف أيضاً قيمة حقيقية إلى العقارات، مما يوفر تجربة غنية لأصحاب المنازل ذات الذوق الرفيع.



وقال ألبرتو سلمي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "لامينام": "تتوافق مجموعة منتجاتنا تماماً مع توجه هذا المشروع الجديد التابع لشركة "إيه إم آي إس"، ونتطلع إلى رؤية حصيلة هذا التعاون عند إنجاز المشروع في منتصف عام 2026. نحن على ثقة بأن العملاء سيكونون راضين تماماً عن جودة واحترافية كل جانب من جوانب عملنا".



وتعليقاً على الإطلاق، قال عمر غول، الشريك الإداري لشركة "إيه إم آي إس": "يتجاوز ذا وودلاند ريزيدنسز المفهوم التقليدي للمرافق ذات العلامة التجارية المرموقة، إذ يدمج تلك العلامة التجارية من خلال منتجات فعلية في كل فيلا. وينصب تركيزنا على إثراء كل فيلا بالمسطحات ذات العلامة التجارية الراقية، لنتجاوز بذلك مجرد الجماليات، بالإضافة إلى ضمان الأصالة والقيمة الحقيقية في الهندسة المعمارية. يتيح لنا تعاوننا مع "لامينام" إنشاء مرافق عقارية تضمن للعملاء بشكل ملموس توافر المنتجات ذات العلامة التجارية داخل منازلهم. وبذلك يكون هذا المشروع الأول في دولة الإمارات الذي يدمج المسطحات الفعلية ذات العلامة التجارية الراقية بسلاسة في التصميمات الداخلية، مما يضع معياراً جديداً للعقارات الفاخرة".



تتفوق دبي على ميامي لتحتل المركز الأول في مجال استيعاب أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، وتحافظ الإمارة على مكانتها الرائدة في إعادة تعريف الحياة الفاخرة في السوق العقاري عالمياً.



يقع "ذا وودلاند ريزيدنس" على بعد 12 دقيقة من وسط مدينة دبي داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان. ويقدم الموقع واحة هادئة وبحيرة قابلة للسباحة بطول 100 متر مخصصة حصرياً للمقيمين ضمن المشروع، مما يوفر مكاناً مثالياً للاسترخاء والاستجمام في قلب دبي الصاخب.



توفر كل فيلا في "ذا وودلاند ريزيدنس" مسبح خاص ومصعد، مما يعزز الراحة ويقدم تجربة معيشية لا مثيل لها ورفاهية غير مسبوقة للسكان. وتضمن كل فيلا إطلالات خلابة على برج خليفة وأفق دبي والمعالم الشهيرة للمدينة أمام خلفيات غروب الشمس الآسرة، إذ تم تصميم هذه الوحدات مع تراسات على كلا الجانبين، بغض النظر عن موقع الوحدة.



من خلال التخطيط الحضري الدقيق، تتميز ميدان بتقديم عدد كبير من وسائل الراحة، بما في ذلك بحيرة كريستالية شاسعة قابلة للسباحة ونادي صحي ومركز مجتمعي ومدرستين دوليتين. وتهدف هذه البيئة المنسقة بعناية إلى إثراء حياة العائلات والأفراد، مما يجعل "ذا وودلاند ريزيدنس" الوجهة الأمثل للحصول على نمط حياة فاخر وشامل وسط أحد أكثر المواقع المرغوبة في دبي.



الفيديو التوضيحي للمشروع: https://www.youtube.com/watch?v=i7zribHQWmU

#بياناتشركات

-انتهى-



حول شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMS)

"إيه إم آي إس" (AMS) هي شركة تطوير عقاري ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تجمع المحفظة العقارية للشركة بين التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة الراقية والمواقع الرئيسية، مما يَعِد بتجربة معيشية راقية تتجاوز التوقعات.

amisproperties.com



حول "لامينام" (Laminam)

تختص "لامينام" (Laminam) بإنتاج ألواح خزفية تتحدى الاستخدامات التقليدية لهذه المادة، مما يخلق مسطحات كبيرة الحجم بأقل سماكة ممكنة، وذلك للاستخدام في الهندسة المعمارية الخارجية والتصاميم الداخلية والمفروشات.

laminam.com