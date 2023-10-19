التزاماً بوعدها بتوزيع الأرباح مرتين سنوياً

بن شعفار: نحن على ثقة بمقدرة "إمباور"، على تحقيق النمو المستدام خلال العام المقبل.

دبي- الامارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN:AEE01134E227)، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي (بواقع 0,0425 درهم لكل سهم تمثل 42,5% من رأس مال الشركة المدفوع) على المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبذلك تكون "إمباور"، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي، حيث سبق للمؤسسة ووزعت أرباح بقيمة 425 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022 في أبريل 2023، وأتبعتها الآن توزيع 425 مليون درهم عن النصف الأول من العام الحالي 2023 والتي تم دفهعا في أكتوبر 2023.

وجاء قرار مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الواردة بنشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة والتي تم الإفصاح عنها في 24 اكتوبر 2022، حيث تخطط المؤسسة بمواصلة توزيع الأرباح عن الفترة ما بين النصف الثاني من العام الجاري 2023 والنصف الأول من العام 2024 المقبل والتي سيتم دفعها خلال عام 2024.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ" إمباور"، تترجم التوزيعات التزام المؤسسة بالوعود التي قطعتها للمستثمرين وللمساهمين في الحفاظ على أداء مهني ومالي مستدام ومزدهر، يعود بفوائد جمّة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على إختلاف انشطتها وتنوع أعمالها موضحاً أن أداء المؤسسة يعكس مدى قوتها وريادتها وقيادتها لصناعة تبريد المناطق، وتثبت في الوقت ذاته، نجاح استراتيجيتها التي تركز على توفير حلول التبريد المستدامة وزيادة كفاءة الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

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