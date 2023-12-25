القاهرة: أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

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عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف جي القابضة

melgammal@efg-hermes.com

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف جي القابضة

osalama@efg-hermes.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف جي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن شركة بالم هيلز للتعمير

تأسست شركة «بالم هيلز للتعمير» (PHD) عام 1997، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري والمدرجة بالبورصة المصرية. وتقوم الشركة بتطوير تجمعات سكنية متكاملة، حيث تمتلك محفظة أراضي مملوكة لها هي الأكبر والأكثر تنوعًا في سوق العقارات المصري، وتمتد على مساحة تربو على 30.6مليون متر مربع. وتتضمن الوحدات التي تقدمها الشركة المنازل الأساسية في مشروعات غرب القاهرة وشرق القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى الوحدات الصيفية في قرى الساحل الشمالي (المطلة على البحر الأبيض المتوسط).

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة بتسليم ,70014 ألف وحدة ضمن مشروعاتها القائمة. وتمتلك الشركة حاليًا العديد من المشروعات قيد التطوير في غرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة، وذلك بإجمالي قيمية بيعية تصل إلى حوالي 53 مليار جنيه مصري. شركة «بالم هيلز للتعمير» مدرجة في البورصة المصرية ويتم التداول عليها تحت رمز "PHDC.CA".

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة http://www.palmhillsdevelopments.com :

بيانات اتصال علاقات المستثمرين

رضوى أبو النجا

Investor.relations@phdint.com