دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بن غاطي، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، عن نجاحها الكبير في طرح المزيد من الصكوك في اكتتاب يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024. ويرتبط هذا الطرح بإصدار المطور للصكوك لأول مرة في فبراير 2024 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ببورصة لندن وناسداك دبي، وتجاوز حجم الاكتتاب فيها نسبة 200%. وبالطرح الأخير يصل الحجم الإجمالي لصفقة صكوك بن غاطي إلى 500 مليون دولار أمريكي. وشهدت عملية الاكتتاب الأخيرة إقبالًا ممتازًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، محققًا تسجيلات بلغت 4.2 ضعفًا عن الاكتتاب السابق.

وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة والاهتمام الكبير الذي يحظى به الاكتتاب على صكوك بن غاطي على المكانة القوية للمطور في السوق وثقة المستثمرين العالميين في علامة بن غاطي التجارية.

أدى الاهتمام الكبير بصكوك بن غاطي إلى انخفاض الأسعار بنحو 20 نقطة أساسية لارتباطها بمستويات الإقبال الهائل من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وانقسم الإقبال حول الاكتتاب بين الطلب الإقليمي والعالمي، حيث جاء ما يقرب من 40٪ من الاهتمام من المستثمرين الدوليين، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على قدرة الشركة في جذب أنظار المستثمر العالمي والثقة في القدرة المالية لشركة بن غاطي.

قدمت بن غاطي للسوق العقاري في المنطقة ولأول مرة عقارات أيقونية بالتعاون مع علامات تجارية مشهورة عالميًا مثل عمالقة السيارات، بوجاتي ومرسيدس بنز، بالإضافة إلى العلامة التجارية الراقية للمجوهرات والساعات جاكوب أند كو. وسلطت هذه الخطوة الإستراتيجية الضوء على اهتمام السوق بنهج بن غاطي المبتكر في التطوير العقاري. وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية لمحفظة مشروعات بن غاطي أكثر من 40 مليار درهم إماراتي، مما يعزز قوة الشركة واستقرارها المالي.

وصرح المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة بمناسبة هذا الإنجاز الكبير: "نحن سعداء بالاستجابة الاستثنائية لطرح صكوك بن غاطي، ودوام الثقة التي يضعها المستثمرون الإقليميون والعالميون في شركتنا. كما تعكس نتائج الاكتتاب المرتفعة والسعر المناسب مكانتنا المؤثرة في السوق وقوة علامتنا التجارية. ونؤكد على إلتزامنا بتقديم فرص ذات مردود عالي لمستثمرينا، ودفع عجلة تطوير القطاع العقاري".

ويدعم تضاعف نتائج الاكتتاب الأخير مكانة بن غاطي كمطور رائد في سوق العقارات، ويعزز ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار بن غاطي في رسم خارطة الطريق والتوسع في ملفها العقاري، تلتزم الشركة بخلق قيمة مضافة تعمل على دفع وتطوير مصالح جميع الأطراف المعنية.

نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

شركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وتعمل الشركة حاليًا في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون مجمع دبي للعلوم، دبي لاند ريسيدنسز، وليوان. تمتلك الشركة خططًا جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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