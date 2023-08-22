تطوير الطرق الرئيسية بطول 24 كيلومتراً وإنشاء المسطحات الخضراء وشبكات الري على مساحة 288,000 متر مربع

أبوظبي: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، اليوم أنها بدأت أعمال تجميل الطرق الرئيسية على مساحة 288,000 م2 في كيزاد المعمورة.

تبلغ تكلفة المشروع 42 مليون درهم ويتضمن تجميل الطرق الرئيسية والدوارات بطول 24 كم في كيزاد المعمورة. كما يشمل المشروع زراعة ما يقدر بنحو 350 شجرة من أنواع مختلفة على طول الطرق، وكذلك زراعة شجيرات زينة ورصف الحصى التجميلي بمساحة إجمالية 120,000 متراً مربعاً. هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات مضخات الري وخزانات المياه وتوصيلها بمحطة معالجة المياه العادمة في كيزاد.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة بالإضافة إلى تجميلها. ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل وغيرهما من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.

وحول هذا المشروع، قال سعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "نسعى دائماً في مجموعة كيزاد إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة متعاملينا بشكل مستمر، ونبذل كل الجهود لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي إقليمي رائد".

وأضاف سعادته: "تأتي مشاريع تطوير البنية التحتية مثل مشروع تطوير كيزاد مصفح (أيكاد 1) الذي أطلقناه مؤخراً وكذلك مشروع تطوير شبكة الطرق في كيزاد المعمورة بهدف رفع كفاءة مناطقنا الاقتصادية وربطها بشبكة نقل ومواصلات متطورة تتميز بالسرعة والكفاءة، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن المتوقع أن تطوير المنطقة سيعزز من قدرات مجموعة كيزاد ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متطور".

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذا المشروع يأتي في أعقاب إعلان مجموعة كيزاد مؤخراً عن إطلاق مشروع بتكلفة 55 مليون درهم لتطوير البنية التحتية على مساحة 40 ألف متر مربع وتطوير شبكة الطرق بطول 23 كيلومتراً في كيزاد مصفح (أيكاد 1). وبحسب المخطط الزمني متوقع الانتهاء من كلا المشروعين بحلول الربع الثالث من عام 2024، وسيتم تنفيذ كلا المشروعين بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية.

#بياناتحكومية

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ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال،

المدن الاقتصادية والمناطق الحرة،

مجموعة موانئ أبوظبي

yasir.zubairi@adports.a

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,850 مستثمراً في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.