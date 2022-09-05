دبي - أعلنت شركة سايبر آرو CyberArrow لحلول الأمن السيبراني عن توقيعها مذكرة تفاهم لاستضافة وعرض خدماتها على التقنيات السحابية لشركة جي 42 كلاود G42 Cloud الرائدة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتسعى الشركة المتخصصة في مجال أمن المعلومات والبيانات من خلال الشراكة الجديدة إلى زيادة نموها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص.

شركة جي 42 كلاود هي إحدى شركات جي 42 المختصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تمتلك قدرات سحابية قوية وتواجد كبير في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يساعد سايبر آرو على المواصلة في تطوير عملياتها والوصول الى عملاء أكثر في المنطقة من خلال تواجد خدماتها على التقنيات السحابية لجي 42 مما يمكن العملاء من الوصول الى تلك الخدمات بشكل أسرع.

تساعد سايبر آرو الشركات من كافة المستويات على تمكين أمنهم السيبراني، ويمكن للعملاء القيام بمهام الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بشكل سريع وآمن عبر استخدام حل سايبر آرو CyberArrow GRC الخاص بالشركة، هذا بالإضافة الى ضمان توافق هذا الحل مع كافة المعايير المحلية والعالمية.

سوف يمهد هذا الاتفاق الجديد الطريق لأتمتة العديد من مهام الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، مما يساعد كل من الحكومات وشركات القطاع الخاص على تعزيز أمنهم السيبراني. وتعد هذه خطوة مهمة جدًا في ترسيخ الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلق أمار باسيتش، المؤسس الشريك لشركة سايبر آرو قائلاً: "نفتخر بالشراكة مع جي 42 كلاود الرائدة في مجال الحوسبة السحابية في المنطقة. سوف تساعدنا الاتفاقية الجديدة على تطوير خدماتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى فئات جديدة من المستخدمين. كما سوف تمكننا هذه الشراكة من تنفيذ مهمتنا المتمثلة في الترويج لاستخدام أفضل وأكثر أمانًا للأنترنت والتكنولوجيا من قبل الأجيال الحالية والمستقبلية".

ومن جهته قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 كلاود: "نتطلع للتعاون مع سايبر آرو لتزويد خدماتنا لإحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في المنطقة التي يمكن الوصول اليها من خلال خدماتنا السحابية السيادية للقطاع الحكومي. لطالما التزمنا بتعزيز نطاق العمل لشركائنا، ومساعدتهم على تقديم قيمة حقيقية لعملائهم من خلال توفير منتجات وخدمات ذات مستوى عالمي، وتعد هذه الشراكة الجديدة خطوة مهمة لزيادة خدمات الامن السيبراني المتوفرة على تقنياتنا السحابية".

للمزيد من المعلومات عن سايبر آرو، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: https://www.cyberarrow.io/

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أسعد المصري

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