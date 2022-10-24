الحل الجديد من منصة "فارسوم" يحقق ترجمة دقيقة لبيانات الجيل التالي من تقنية التسلسل

المحفظة الموسعة تحوّل خيارات العلاج الشخصية إلى واقع في الإمارات والمنطقة

أبوظبي: أعلنت شركة جي 42 للرعاية الصحية، رائدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ومقرها أبوظبي، عن عقد شراكة مع "سافيتور" Saphetor SA السويسرية، الشركة المختصة بالطب الدقيق ومبتكرة مجموعة "فارسوم" VarSome لحلول المعلومات البيولوجية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات "جي 42" للرعاية الصحية في مجال علوم الجينوم السريرية في المنطقة وخارجها.

ويعد هذا التعاون خطوة محورية ضمن استراتيجية جي 42 للرعاية الصحية لدعم صحة الأجيال المقبلة، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار والبحث العالمي في مجال علوم الجينوم السريرية.

وتشكّل "فارسوم" الطبية من "سافيتور"، منصة مبنية على الحوسبة السحابية ومعتمدة سريرياً لتمكين استكشاف وتحديد المتحورات بسرعة ودقة، بالإضافة إلى ترجمة بيانات الجيل التالي من التسلسل. وتتمم المنصة القدرات المتينة لجي 42 للرعاية الصحية في مجال تسلسل البيانات بسرعة ودقة أكبر، مما يساعد علماء الأحياء والجينات والأطباء على توسيع آفاق الابتكار والاستكشاف في مجال الرعاية الصحية.

ويُعتبر تحسين تلك الإمكانات الجديدة جزءاً من مهمة "جي 42" للرعاية الصحية لتسهيل التشخيص المبكر وعلاج السرطان والأمراض النادرة والأيضية والحالات الوراثية الأخرى في المنطقة وتوفير رؤية معمقة حولها. وأطلقت الشركة مؤخراً أكثر من 250 لوحة اختبار جينية سريرية شاملة تستخدم أحدث تكنولوجيا التسلسل، بأقصر فترة تسليم ممكنة. كما يتيح ذلك التعاون إمكانيات علوم الجينوم السريرية كخدمة، على نطاق واسع، باستخدام منصات التسلسل الجينومي الثلاث لدى جي 42 للرعاية الصحية والتي توفر إمكانيات قراءة طويلة وقصيرة الأجل.

وتشكّل قدرات تحديد المتحورات بدقة لدى "فارسوم"، وإمكانياتها الرائدة عالمياً في مجال تصنيف وتوضيح المتحورات، إلى جانب إمكانات التنفيذ المتقدمة لشركة Saphetor، مزايا مناسبة تماماً لهدف جي 42 للرعاية الصحية المتمثل باتباع قوانين البيانات المطبقة في المنطقة في مجال البيانات الجينومية.

وقال أشيش كوشي بمناسبة إبرام الشراكة: "تلتزم جي 42 للرعاية الصحية بتوسيع آفاق الابتكار بما يمكّننا من تقديم حلول مبتكرة باستمرار عبر سلسلة قيمة الرعاية الصحية بأكملها. وسيحصّن هذا التعاون حلول علوم الجينوم السريرية لدى جي 42 للرعاية الصحية عبر الاستفادة من مجموعة "فارسوم" VarSome وأدوات المعلوماتية البيولوجية لتقديم رؤى قيّمة حول البيانات وتحسين مخرجاتها. وتعد هذه الشراكة خطوة محورية ضمن جهودنا لترسيخ سمعة دولة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة".

بدوره قال أندرياس ماسوراس، مؤسس Saphetor SA ورئيسها التنفيذي: "تلتزم سافيتور Saphetor منذ إنشائها بتمكين التشخيص الجزيئي الدقيق على نطاق موسع لمجموعة متنوعة من الاضطرابات عبر تحديد وترجمة المتحورات الجينية البشرية بالاستفادة من خوارزمياتها الخاصة ومعارف الخبراء في هذا المجال. وتشكّل منصة VarSome مورداً قيماً لدعم القرارات السريرية وكذلك لأبحاث الجينوم السريرية في توفير بيانات الجينوم الشاملة، والمعلومات البيولوجية، ومخرجات الرعاية الصحية بهدف تقديم رعاية صحية وقائية وشخصية أفضل. ونحن في سافيتور Saphetor نتطلع إلى تسخير خدماتنا في دولة الإمارات وخارجها عبر شراكتنا مع جي 42 للرعاية الصحية".

وتعمل "فارسوم" الطبية VarSome Clinical على دعم قاعدة بيانات جزيئية شاملة مكونة من 140 مصدراً من مصادر البيانات الجينية المنسقة والمجمعة، إضافة إلى مساندة مكتبة واسعة من المنشورات المرتبطة بها من مجتمع عالمي يضم أكثر من 500,000 مستخدم لموقع VarSome.com. وتطبق المنصة معايير ترجمة البيانات المعتمدة عالمياً على متحورات السلالات الجرثومية والجسدية لتوفير التصنيفات المرضية بصورة مباشرة.

وأنشأت جي 42 للرعاية الصحية أكبر مركز لعلوم الأوميكس في المنطقة بعنوان "مركز أوميكس للتميز" الذي يحتضن سلسلة من مشاريع العلوم البيولوجية المتطورة، مستفيدة من تكنولوجيا التسلسل المتقدمة للقراءات القصيرة والطويلة، مما يجعلها شريكة مفضلة للحكومات ومعاهد الأبحاث والمستشفيات ومراكز الأوميكس. وتساعد تلك القدرة شركة جي 42 للرعاية الصحية على تقديم خدمات التسلسل الجيني المتطورة عبر كل أنواع الأمراض، من الحادة إلى المزمنة وتلك المرتبطة بأسلوب الحياة.

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لمحة عن جي 42 للرعاية الصحية

"جي 42 للرعاية الصحية" هي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا الصحية وتعمل على تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، عبر تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة لفتح آفاق الرعاية الشخصية والوقائية وتحويل منظومة الرعاية الصحية التقليدية.

وقد قامت الشركة بإنشاء مختبر بيوجينكس، أول مختبر معتمد في دولة الإمارات لاختبار فيروس كوفيد-19، وساهمت في تسهيل إجراء حملة #لأجل_الإنسانية، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء كوفيد-19 بمشاركة 43،000 متطوع من أكثر من 125 جنسية حول العالم العربي، كما أسست أول مؤسسة للأبحاث التعاقدية في المنطقة (IROS) لإجراء البحوث السريرية على السكان المحليين ومن أجلهم. وقدمت الشركة الدعم للهيئات الصحية الإماراتية في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، حيث أجرت أبحاثاً في لقاحات جديدة وعلاجات دوائية، وقامت بإنشاء مركز "أوميكس للتميز"، أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً والذي يعد من العناصر الأساسية الداعمة لبرنامج الجينوم الإماراتي، أكثر برامج الجينوم شمولاً في العالم.

حول Saphetor SA

Saphetor SA ، هي شركة عالمية للطب الدقيق مكرسة لتحديد وتفسير المتغيرات الجينية البشرية على نطاق واسع من خلال الاستفادة من خوارزميات الملكية ومعرفة مجال الخبراء.

Saphetor هو مبتكر VarSome ، وهو مجموعة من حلول المعلومات الحيوية البديهية والقائمة على البيانات لكل من الأطباء والباحثين. يمكن الوصول إلى مجتمع VarSome.com المهني ومحرك البحث مجانًا ، ويضم قاعدة معرفية قائمة على المجتمع معترف بها على نطاق واسع والتي تتيح استعلامات مرنة عبر أكثر من 140 مصدرًا للبيانات الجينية والجينية.

VarSome Premium و VarSome Clinical عبارة عن إصدارات احترافية من VarSome مع وظائف قوية وأدوات أكثر تعقيدًا لاستخراج البيانات وتحليلها. VarSome Clinical عبارة عن منصة معتمدة من CE-IVD ومتوافقة مع HIPAA تتيح اكتشاف متغير سريع ودقيق وتعليقات توضيحية وتفسير بيانات NGS للجينومات الكاملة والإكسومات ولوحات الجينات ، مما يساعد الأطباء على الوصول إلى تشخيصات وقرارات علاج أسرع وأكثر دقة للحالات الوراثية. يمكن أيضًا دمج VarSome في خطوط الأنابيب الموجودة داخل الشركة عبر VarSome API من خلال التركيبات القائمة على السحابة أو في أماكن العمل.