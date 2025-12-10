أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق البرنامج التدريبي "هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع 42 أبوظبي، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك. ويهدف البرنامج الممتد حتى 12 ديسمبر الجاري في منطقة العين، إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مهارات عملية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا البرنامج الجديد تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين بمهارات المستقبل، وبما يعكس رؤية القيادة الحكيمة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ متقدم للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه المبادرة رسالة صندوق خليفة الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من خلال برامج متخصصة، بهدف تطوير قدراتهم في أبرز اتجاهات التكنولوجيا الحديثة، حيث يستهدف البرنامج رفد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بمهارات الذكاء الاصطناعي العملية لتعزيز الإنتاجية وتمكين الابتكار. وستُقدَّم الأنشطة التعليمية على دفعاتٍ متعددة في مزن هب العين، لضمان شمول التدريب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاستفادة من البرنامج.

وقال سعادة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة: "يُعدّ إطلاق برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي الموجّه لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، من خلال تمكين المشاركين بأحدث المهارات العملية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل. ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب وتحفيزهم على ابتكار حلول ومشاريع ريادية قابلة للتطبيق العملي، كما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويساهم في بناء اقتصاد وطني مرن قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي متقدّم للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي."

من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: «نفخر في أكاديمية 42 أبوظبي بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لإطلاق برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التدريبي، في خطوة تعكس التزامنا بتمكين أجيال من الكفاءات التقنية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. ويجسّد هذا البرنامج رسالتنا في دعم الأجيال الجديدة من المبتكرين الرقميين القادرين على قيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويرتكز البرنامج على منهجية التعلّم الذاتي والنموذج القائم على تطبيق المشاريع المشتركة، بما يمنح رواد الأعمال فرصة لتطبيق مهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر والبرمجة ضمن سيناريوهات واقعية مرتبطة بالشركات الناشئة. ومن خلال تزويد المشاركين بمهارات رقمية متقدمة وتعزيز أساليب التعلّم المستقل والابتكار والعمل التعاوني، تواصل أكاديمية 42 أبوظبي دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق الانجازات في العصر الرقمي».

ويعتمد البرنامج نموذج "التدريب والبناء"، ويمتد على مدار خمسة أيام حيث يمنح المشاركين الفرصة لاكتساب مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على استخدام أدواته بفعالية وكفاءة في قطاع الأعمال، بما يدعم ابتكار حلول ومشاريع ريادية ناجحة. ويتضمن اليومان الأول والثاني تدريباً عملياً على أساسيات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر، وكيفية بناء مجموعة أدوات إطلاق الخدمات والمنتجات وطرحها في الأسواق، بينما يشهد اليومان الثالث والرابع تنظيم أنشطة لتمكين الفِرَق على تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق تمهّد لإطلاق الشركات الناشئة. ويُختتم البرنامج في اليوم الخامس بجلسة عرض تفاعلية على نمط جلسات المستثمرين، حيث تقدم الفِرق نماذجها الأولية ومجموعات أدوات "الإطلاق والطرح في الأسواق" أمام لجنة التحكيم وبقية المشاركين، في بيئة محفزة تحاكي واقع سوق العمل الحقيقي.

ويؤكد إطلاق البرنامج التزام صندوق خليفة المستمر بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين عبر مبادرات متخصصة تُسهم في بناء القدرات، وتطوير المهارات في المجالات التكنولوجية المتقدمة، والقطاعات ذات الأهمية الاقتصادية المتنامية.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 2 441 8895

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

#بياناتشركات

- انتهى -