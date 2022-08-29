· تعزز شركة فارنك أوراق اعتمادها الأمنية الحائزة على عدة جوائز من خلال فوزها بمجموعة من العقود الأمنية الجديدة في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين.

· ستقوم الشركة بتخصيص 420 حارس أمني في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والسكنية وغيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على أوراق اعتمادها الأمنية من خلال فوزها بمجموعة من العقود الجديدة والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 42.4 مليون درهم إماراتي في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقد شهدت الشركة نجاحًا في العقود الأمنية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك كلاً من: الطاقة والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والتعليم والسكن والفعاليات والمعارض والبناء والحكومة، حيث ستقوم بتخصيص 420 حارس أمني في مواقع مختلفة من دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين لتوفير مجموعة من الخدمات الأمنية بما في ذلك الحراسة والصيانة والتحكم والمراقبة والتفتيش والإبلاغ عن الموقع وغيرها.

وفي هذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "تقدم شركتنا حلولاً أمنية متطورة تتضمن تقنيات مرنة ومتكاملة ويدعمها أفراد أمن على درجة عالية من الكفاءة، حيث كان لهذا صدىً كبير لدى العديد من عملائنا وشركائنا مما أدى بدوره لزيادة الطلب على خدماتنا الأمنية التي شهدت نموًا غير مسبوق في الأشهر الـ 12 الماضية".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "هدفنا الأساسي هو ضمان سلامة وأمن مرافق عملائنا، ولأجل تحقيق ذلك فقد خضع جميع موظفينا لعملية تدقيق صارمة وينحدرون من خلفيات مختلفة، بما في ذلك القوات المسلحة وإدارات الشرطة، مما يضمن أنهم على دراية جيدة وخبرة كافية بالتعامل مع أي موقف طارئ".

تشمل العقود الجديدة في قطاع الرعاية الصحية شركة آر آر لإدارة المرافق، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات مركز اختبار (بي سي آر) في جميع أنحاء الإمارات الشمالية مع وجود 50 حارس أمن للإشراف على العمليات، كما سيتم استخدام 15 من أفراد الأمن من شركة فارنك في مختبرات يوني لاب الموجودة في دبي وعجمان.

أما في قطاع العقارات، ستخصص فارنك 14 موظفًا في مشروع 23 مارينا الجديد في دبي، وفي الوقت نفسه فازت الشركة بعقود الحكومة والتشييد والصناعة المالية التي تشمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ورامكي إنفيرو وبنك مصر على التوالي.

فيما يتعلق بالأتمتة الأمنية، تستخدم شركة فارنك تقنيات إنترنت الأشياء والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي كجزء من عمليات أمان الشركة، كما نجحت الشركة في تطوير حل هايتك 4.0 الذكي المدعوم من هواوي والذي يراقب الدوائر التلفزيونية المغلقة المحلية والقنوات البعيدة، حيث يتكامل عنصر الذكاء الاصطناعي مع مركز التحكم في القيادة التشغيلي الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتعامل مع السلوكيات مثل التسكع من خلال التعرف على الوجه والسمات الشخصية.

كما قامت فارنك بتطوير تطبيق سيكيوريتي بلس للهواتف الذكية الذي يلتقط معلومات في الوقت الفعلي من مواقع العملاء لرقمنة عملية إدارة الحوادث وزيادة المرونة من خلال القدرات التشغيلية المحسّنة.

وفي هذا السياق علق أوبرلين قائلاً: "تمكننا هذه التكنولوجيا من تحديد وتوثيق مجموعة كاملة من الأنشطة المتعلقة بالأمن وضمان الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية وتحقيق رضا العملاء".

علاوة على تعزيز أوراق اعتماد فارنك الأمنية الحائزة على عدة جوائز، فإن ساعة أندرويد الفريدة من نوعها تمت برمجتها وترميزها وتطويرها داخليًا وتوفر تقارير الحضور والحوادث ومرافق الاتصال والسياج الجغرافي

ووظائف الصور والفيديو والمراقبة الصحية، حيث أن جميع الساعات متصلة بغرفة القيادة والتحكم التابعة للشركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قرية فارنك للموظفين الموجودة في منطقة جبل علي.

يستخدم مركز التحكم 5G وهو مزود بتقنية واي فاي 6، مما يعني أن فارنك يمكنها الاستفادة من عرض النطاق الترددي المتزايد وزمن الانتقال المنخفض للغاية والأمن المحسن لربط الأصول من مواقع متعددة بحيث يمكن مراقبتها وإدارتها مركزيًا ويمكن تزويد الحراس بتحديثات في الوقت الفعلي.

حازت فارنك مؤخرًا على مجموعة من الجوائز المرموقة، حيث أثنت شرطة دبي على الشركة لأفضل الممارسات الأمنية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في منطقة القدرة، أكبر حديقة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، كما كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شركة فارنك على لجهودها وتعاونها المتميز، وتم اختيار شركة فارنك كأفضل شركة أمن لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز إدارة المرافق الشرق الأوسط الذي تم إقامته مؤخراً.

واختتم أوبرلين حديثه قائلاً: "يمكننا تقديم خدمة مميزة تتفوق على أي منافس لنا في سوق دولة الإمارات من خلال الاستماع إلى ما يريده عملاؤنا وتزويدهم برؤية نخبة من الخبراء وأحدث التقنيات".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com