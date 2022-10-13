من خلال هذه الشراكة التي تم إبرامها في جيتكس 2022؛ سيستفيد عملاء »سوفت وير إيه جي« قريباً من حلول »جي 42 كلاود« في إطار رحلتهم نحو تأسيس ركيزة رقمية متصلة بالفعل وقائمة على السحابة.

دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة سوفت وير إيه جي (رمزها في بورصة فرانكفورت: SOW) شراكة استراتيجية مع »جي 42 كلاود«، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين العملاء من مختلف القطاعات من تأسيس ركيزة أعمال متصلة كلياً وقائمة على السحابة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قدرات الشركات والمؤسسات على طرح عروض ومزايا جديدة واكتساب تصورات ورؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوسيع نطاق العمليات من خلال استضافة ونشر العملاء على سحابة »جي 42 كلاود«.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة »جي 42 كلاود«، ورامي كشلي، نائب رئيس أول في شركة »سوفت وير إيه جي« لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، في جيتكس جلوبال 2022. وفي إطار هذا التعاون، سيتم تطبيق ونشر عروض ومزايا سحابة البرمجيات كخدمة الأصلية من »سوفت وير إيه جي«، التي تساعد في بناء "ركيزة الأعمال الرقمية" الحديثة، على سحابة »جي 42 كلاود«. وهذا سيساعد الحكومات والقطاعات الخاصة والمؤسسات على تحقيق رؤية "بيئة التشغيل المتصلة بالفعل"، حيث تتكامل الأنظمة بسلاسة وترتبط التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية ويتم تشغيل العمليات من دون عناء. تشمل الحزمة المقدمة من »سوفت وير إيه جي« حلول التكامل وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، وإنترنت الأشياء والتحليلات وتقنيات تحويل الأعمال.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي المرتكزة على شراكات استراتيجية بين مزودي الحلول العالميين من امثال »سوفت وير إيه جي« ومزود الخدمات السحابية المحلي »جي 42 كلاود« في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يشكل خطوة نحو الأمام للمضي قدمًا في تطبيق البنى التحتية السحابية. كما سيعمل هذا التعاون على تمكين العملاء من خلال تزويدهم بنماذج أعمال تنبوئية وسريعة الاستجابة ومرنة ومبتكرة لتحقيق الامتياز المستدام وتوفير الخدمات المتكاملة والتجارب الرقمية الأفضل والاستباقية، وكذلك تقديم تصورات أكثر شمولاً وزيادة التواصل مع المؤسسات.

من جهته تحدث طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة لشركة »جي 42 كلاود«، قائلاً، "من دواعي سرورنا أن نحظى بفرصة التعاون مع شركة »سوفت وير إيه جي« ودعم عملائها في رحلة تحولهم الرقمي. وبصفتها مزودًا رائدًا للحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن امثال »سوفت وير إيه جي« تبدي استعداداً تاماً لاستضافة العملاء وتمكينهم من ابتكار وطرح منتجات وحلول قائمة على السحابة الإلكترونية للمؤسسات والاستفادة من البنية التحتية السحابية الحكومية لدينا.

وقال رامي كشلي، نائب رئيس أول في شركة »سوفت وير إيه جي« لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، "نحن سعداء للغاية بشراكتنا الإستراتيجية. وأود الإشارة إلى أن حقيقة أن السحابة لاتزال تشكل واحدة من القوى الدافعة الرئيسية وراء الابتكار على مستوى العالم. وفي ظل الانتقال المتسارع نحو السحابة، وضرورة أن تكون البيانات والتطبيقات متصلة ومتكاملة ويمكن الوصول إليها بكل سهولة، فإن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة وتأتي في الوقت المناسب الذي تتطلع فيه المؤسسات إلى الانتقال إلى السحابة بنجاح لتبرز ككيان أكثر قوة. وباعتبار أن »جي 42 كلاود« تبرز كأكبر وأقوى مزود لخدمات السحابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا في الواقع يُكمّل رؤية التحول الرقمي لشركة »سوفت وير إيه جي« والتي تهدف إلى تقديم حلول شاملة تلبي توقعات العملاء التحولية وتتيح لنا الوصول إلى جماهير أوسع."

لاتزال سوفت وير إيه جي شريكاً موثوقًا به من قبل الجهات الحكومية. وقد صُمّمت هذه الشراكة، في الواقع، لتتيح تجربة شاملة ومتكاملة لكل من عملاء »جي 42 كلاود« و»سوفت وير إيه جي«. وستنعكس هذه الشراكة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك قدرات التسليم والبنى الأفضل في فئتها المصممة لزيادة المرونة والتوافر، وأمن البيانات، وتحسين وتقييم الأداء، وتعزيز المدخرات التشغيلية، واستضافة السحابة والتكامل الآمن على سبيل المثال لا الحصر.

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نبذة عن شركة سوفت وير إيه جي

تعد سوفت وير إيه جي من شركات البرمجيات الرائدة في عالم متصل بالكامل. تساعد الشركة منذ العام 1969 أكثر من 10,000 شركة على استخدام برامجها لربط الموظفين والإدارات والأنظمة والأجهزة. تعمل الشركة على تمكين المؤسسات المتصلة رقمياّ من استخدام أنظمة التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وإنترنت الأشياء والتحليلات والتحول على صعيد الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. تضمن منتجات الشركة تدفقًا سلسًا للبيانات التي تمكّن الجميع من العمل معاّ. ولدى الشركة أكثر من 4,700 موظف في أكثر من 70 دولة وتتخطى إيراداتها السنوية حاجز 800 مليون يورو، وتخطط الشركة لتحقيق إيرادات تتجاوز حدود المليار يورو بحلول عام 2023.

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