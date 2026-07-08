بعد أن شهدت نسختها الأولى مشاركة الجمهور في ابتكار نحو 20 ألف تصميم، تعود منصة "هيلميت فيرس" في 13 يوليو لتفتح المجال أمام عشّاق رياضة الدراجات الهوائية حول العالم للمساهمة في تصميم خوذة السباقات المقبلة للفريق.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "جي 42"، المجموعة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دولة الإمارات، عن تعاونها مع فريق الإمارات "إكس آر جي" و"ميت هيلميتس" للكشف عن خوذة جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي، سيرتديها الفريق خلال المرحلة الخامسة من سباق "طواف فرنسا"، الممتدة من لانيميزان إلى بو.

ويمثل هذا الإعلان عودة منصة "هيلميت فيرس"، منصة التصميم العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة "جي 42"، والتي تتيح لعشاق رياضة الدراجات الهوائية فرصة ابتكار تصاميمهم الخاصة للخُوذ باستخدام أوامر نصية بسيطة. وبعد أن أسفرت نسختها الأولى عن ابتكار ما يقارب 20 ألف تصميم ووصلت إلى الجمهور في 135 دولة، ستُعاد إتاحة المنصة اعتباراً من 13 يوليو عبر الموقع helmetverse.ai، وتستمر حتى 13 سبتمبر.

وصُممت الخوذة الجديدة بالتعاون مع فنانة الذكاء الاصطناعي "جيزم أكداغ"، مستلهمةً رؤيتها من الانتقال من المدينة إلى الإشارة، ومن البيانات إلى الضوء. ويعكس تصميمها البصري ما يميز سباقات الدراجات الاحترافية من سرعة وطاقة وانسيابية، محوّلاً الحركة والأداء إلى تصميم خاص بإحدى أكثر مراحل السباق متابعةً.

وتفتح منصة "هيلميت فيرس" المجال أمام عشّاق رياضة الدراجات الهوائية حول العالم لابتكار تصاميم خُوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشاركة إبداعاتهم، واستكشاف تصاميم المشاركين الآخرين، والتصويت للتصاميم المفضلة لديهم. وستتأهل التصاميم الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات إلى المرحلة النهائية، حيث ستتولى لجنة تحكيم تضم ممثلين عن "جي 42" وفريق الإمارات "إكس آر جي" و"ميت هيلميتس" تقييمها واختيار التصميم الفائز.

وتفتح منصة "هيلميت فيرس" المجال أمام عشّاق رياضة الدراجات الهوائية حول العالم لابتكار تصاميم خُوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشاركة إبداعاتهم، واستكشاف تصاميم المشاركين الآخرين، والتصويت للتصاميم المفضلة لديهم. وستتأهل التصاميم الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات إلى المرحلة النهائية، حيث ستتولى لجنة تحكيم تضم ممثلين عن "جي 42" وفريق الإمارات "إكس آر جي" و"ميت هيلميتس" تقييمها واختيار التصميم الفائز.

وسيتم تصنيع التصميم الفائز من قبل "ميت هيلميتس"، على أن يرتديه فريق الإمارات "إكس آر جي" خلال سباق "طواف الإمارات" في فبراير 2027. وبذلك، سيحظى أحد المشاركين بفرصة مشاهدة تصميمه ينتقل من مجرد أمر نصي إلى خوذة حقيقية يرتديها دراجو الفريق الأعلى تصنيفاً في "يو سي آي وورلد تور" خلال المواسم الثلاثة الماضية.

بهذه المناسبة، قال أليكس برونوري، نائب الرئيس لتجربة العلامة التجارية في "جي 42": "في ’جي 42‘، نبني منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تمتد من مراكز البيانات والبنية الحاسوبية إلى النماذج والتطبيقات التي توظف الذكاء عبر مختلف القطاعات. وتجسد منصة ’هيلميت فيرس‘ هذه الإمكانات من خلال إتاحتها مباشرةً للأفراد، لتؤكد أن التكنولوجيا التي نطوّرها لخدمة القطاعات الوطنية والصناعية قادرة أيضاً على إطلاق العنان للإبداع الفردي، وإتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع لا يقل أهمية بالنسبة لنا عن مواصلة تطويره."

وقال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ورئيس فريق الإمارات "إكس آر جي": "أظهر التفاعل مع منصة ’هيلميت فيرس‘ العام الماضي مدى شغف عشّاق رياضة الدراجات الهوائية بالمشاركة في رياضتهم بطرق جديدة ومبتكرة. وفي فريق الإمارات ’إكس آر جي‘، نسعى دائماً إلى تجاوز الحدود، سواء في الأداء أو الابتكار أو التفاعل مع الجمهور. وتجسّد منصة ’هيلميت فيرس‘ هذا النهج، إذ تمنح عشّاق رياضة الدراجات الهوائية فرصة للإسهام في مسيرة الفريق وترك بصمتهم عليه".

وقالت جيزم أكداغ، فنانة الذكاء الاصطناعي: "إن رؤية تصميمي يتحول إلى خوذة حقيقية من خلال منصة ’هيلميت فيرس‘ تجربة استثنائية. وقد استُلهم التصميم من الحركة والسرعة والتحوّل، ليعكس الطاقة التي تميّز سباقات الدراجات الاحترافية والسعي المستمر نحو الابتكار. كما تتيح المنصة للأفراد مساحة للتعبير عن إبداعهم والإسهام بأفكارهم في تشكيل مستقبل التصميم."

وفي إطار الشراكة الأوسع بين الجانبين، تواصل «جي 42» دورها بصفتها الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات «إكس آر جي»، مع استكشاف فرص جديدة في مجالات الأداء والابتكار والتفاعل مع الجمهور، داخل مضمار السباقات وخارجه.

وفي إطار شراكتهما الأوسع، تواصل "جي 42" أداء دورها بصفتها الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات "إكس آر جي"، مع استكشاف فرص جديدة في مجالات الأداء والابتكار والتفاعل مع الجمهور، داخل مضمار السباقات وخارجه.

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#بياناتشركات

نبذة عن "جي 42":

"جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة اليوم. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.g42.ai.

نبذة عن فريق الإمارات "إكس آر جي":

انضم فريق الإمارات "إكس آر جي" إلى أعلى فئة في رياضة الدراجات الاحترافية، "وورلد تور"، مطلع عام 2017، واضعاً نصب عينيه تمثيل دولة الإمارات وتعزيز أسلوب حياة صحي يرتبط باستخدام الدراجة الهوائية. ومع كل موسم، نجح الفريق الإماراتي في استقطاب نخبة من أبرز الدراجين العالميين ورعاة متميزين، ما أسهم في تحقيق إنجازات متتالية وبلوغ مستويات جديدة من النجاح في أكبر سباقات الدراجات حول العالم. وتوّج هذا المسار التصاعدي بفوز تادي بوجاتشار بسباق "طواف فرنسا" في أعوام 2020 و2021 و2024 و2025، إلى جانب تصدّر الفريق التصنيف العالمي لـ"يو سي آي وورلد تور" في أعوام 2023 و2024 و2025.

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#بياناتشركات