أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سبيس 42"(ADX: SPACE42)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور عالمي، اليوم عن استكمالها لاختبار ناجح لخدمات الرسائل النصية ونداءات الاستغاثة عبر تقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على هواتف "أندرويد" في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع "سكايلو تكنولوجيز"، المزود العالمي الرائد لخدمات شبكات الاتصالات غير الأرضية.

وقد أُجري الاختبار بين هاتف محمول يعمل بنظام "أندرويد" وجهاز للرسائل عبر الأقمار الاصطناعية، مؤكداً إمكانية الاتصال ثنائي الاتجاه عبر القمر الاصطناعي "الثريا-4" للاتصالات المتنقلة من الجيل التالي. ويضمن هذا التكامل عبر منصة "سكايلو" لشبكات الاتصالات غير الأرضية المتوافقة مع معايير برنامج شراكة الجيل الثالث (3GPP) عدم الحاجة إلى أي أجهزة إضافية لدعم الاتصال. كما يؤكد هذا الاختبار إمكانات خدمات الرسائل عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية في دولة الإمارات وضمن نطاق التغطية الأوسع للقمر "الثريا-4"، بما يعزز دور "سبيس 42" ضمن منظومة الاتصالات الوطنية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في "سبيس 42": "ينصب تركيزنا على قدرات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية في إطار استراتيجية ’سبيس 42‘ لترسيخ مكانتها العالمية في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية. ويؤكد الاختبار الناجح مع ’سكايلو‘ جاهزية ’الثريا-4‘ لتوفير خدمات الرسائل بشكلٍ موثوق ومرن يتماشى مع معايير شركات الاتصالات مباشرة إلى الأجهزة، بما يوسع نطاق الاتصال للمؤسسات والحكومات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول والمستخدمين. كما يعكس هذا الإنجاز نموذجاً عملياً لبناء منظومة متكاملة داخل قطاع شبكات الاتصالات غير الأرضية، وتحويل الاتصال الشامل إلى واقع ملموس."

وقال بارث تريفيدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "سكايلو": "تتيح المعايير العالمية تشغيل خدمات الرسائل عبر الأقمار الاصطناعية على الهاتف الموجود بالفعل في يد المستخدم، ومن خلال الشبكة التي يستخدمها. وبالتعاون مع "سبيس 42"، تَمكنا من إرسال واستقبال الرسائل النصية ونداءات الاستغاثة على هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق عبر القمر "الثريا-4"، ومن خلال منصة لشبكات الاتصالات غير الأرضية متوافقة مع معايير 3GPP، ومن دون الحاجة إلى تغييرات في البنية التحتية الأساسية الحالية لمشغلي الشبكات. ويمثل ذلك خطوة واضحة نحو إطلاق الخدمة تجارياً، وحجر الأساس لما سيأتي لاحقاً."

وبالنسبة إلى مشغلي شبكات الهاتف المحمول، يؤكد الاختبار إمكانية إيصال الرسائل عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية من خلال شريحة الاتصال وإطار إدارة الهوية الخاصيّن بالمشغل نفسه، من دون الحاجة إلى إدخال تغييرات على بنيته التحتية الحالية. أما بالنسبة إلى المستخدمين من الأفراد والمؤسسات، فيعني ذلك إتاحة الرسائل النصية ونداءات الاستغاثة في أي مكان، بما في ذلك المناطق ذات التغطية الأرضية المحدودة أو المنعدمة، مثل الصحارى والجبال والمناطق البحرية.

وكانت "سبيس 42" و"سكايلو" قد أعلنتا سابقاً عن تكامل منصة "سكايلو" المتوافقة مع معايير 3GPP مع "الثريا-4"، بما يتيح للشبكات الفضائية أن تشكل امتداداً طبيعياً لشبكات الهاتف المحمول، وليس طبقة منفصلة عنها.

ومن المتوقع إطلاق خدمات الرسائل عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تجارياً قرب نهاية العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. كما تعمل "سبيس 42" و"سكايلو" على تطوير قدرات إضافية عبر طبقة شبكات الاتصالات غير الأرضية المتوافقة مع معايير 3GPP والتي تم التحقق منها من خلال هذا الاختبار، بما في ذلك مشاركة الموقع الجغرافي، ونقل بيانات التطبيقات وإنترنت الأشياء، و حلول الاتصال للمركبات. وتوسع كل من هذه القدرات نطاق استخدام "الثريا-4" ليشمل فئات جديدة من الأجهزة الذكية الحالية والمستقبلية، على أن يتم طرحها في المستقبل القريب.

نبذة عن "سبيس 42":

"سبيس 42" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست "سبيس 42" عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين: الخدمات الفضائية والحلول الذكية. تركز وحدة الخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الاصطناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة الحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في "سبيس 42" كل من "جي 42" ومبادلة وIHC.

نبذة عن "سكايلو تكنولوجيز"

تُعد شركة "سكايلو تكنولوجيز" الجهة المطوّرة لمفهوم (Standardized Sky)، وهو نهج عالمي للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية يقوم على معايير مشتركة بدلاً من الأنظمة الاحتكارية المغلقة. وبصفتها مزوداً عالمياً لخدمات شبكات الاتصالات غير الأرضية، تتيح "سكايلو" لشبكات الهاتف المتنقل توسيع نطاق تغطيتها بسلاسة خارج نطاق الشبكات الأرضية، من خلال تنسيق الاتصال بين الأقمار الاصطناعية ومشغلي الشبكات ومصنّعي الأجهزة استناداً إلى معايير برنامج شراكة الجيل الثالث (3GPP). وتوفّر منصة "سكايلو" طبقة اتصال موحّدة وقابلة للتشغيل البيني تعمل عبر الشبكات والأجهزة والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يتيح للأقمار الاصطناعية أن تمثّل امتداداً طبيعياً لشبكات الهاتف المتنقل. وتدعم خدمة شبكات الاتصالات غير الأرضية التي أطلقتها الشركة تجارياً ملايين الأجهزة عبر استخدامات المستهلكين والمؤسسات وإنترنت الأشياء، بما يساهم في ضمان اتصال موثوق وفعّال ومتاح حيثما دعت الحاجة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

للتواصل الإعلامي

فريق الاتصال المؤسسي في "سبيس 42" – media@space42.ai

فريق العلاقات العامة في "سكاي لو" – press@skylo.tech

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-انتهى-

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