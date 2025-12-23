الشركة تدخل مرحلة توسّع مؤسسي بعد نجاح مشاريعها وشراكاتها التقنية مع "إيه إم دي" و"داتا وان" و"أوريوس" في فرنسا، و"دومين" في إيطاليا .

إعلان التأسيس يتزامن مع إطلاق تقرير جديد حول جاهزية أوروبا الحوسبية وأولويات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي .

دبلن - أيرلندا: أعلنت شركة "كور42"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي42" والمتخصصة في الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن تأسيس أول مقراتها الأوروبية في مدينة دبلن الأيرلندية، لتلبية الطلب المتزايد لدى الشركات والجهات الحكومية الأوروبية على البنى التحتية الآمنة ذات القدرات الحوسبية الفائقة الداعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات "إنفستوبيا"، منصة الاستثمار العالمية لدولة الإمارات، المنعقدة هذا الأسبوع في العاصمة الأيرلندية.

وانطلاقًا من رؤيتها لإرساء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قامت مجموعة "جي42" في عام 2023 بتأسيس شركة "كور42" لتطوير حلول السحابة السيادية، ومنصات الحوسبة المتقدمة، وبيئات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسّع، بما يمكّن المؤسسات من تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي جاهزة للاستخدام العملي في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، تعمل "كور42" بالشراكة مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها "مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"إيه إم دي"، و"سيريبراس"، لضمان توفير أحدث المسرّعات والنماذج والهياكل التقنية لعملائه.

ولتلبية هذه الاحتياجات عمليًا، توفر "كور42" لعملائها وصولًا سريعًا وسلسًا إلى قدرات حوسبة عالية الأداء عبر منصتها السحابية المتكاملة "AI Cloud" ، المخصّصة لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وإجراء تجارب واسعة النطاق على الحلول قبل اعتمادها في بيئات العمل. كما توفّر الشركة خدمات مُدارة تدعم العملاء في تصميم وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع احتياجاتهم. ومن خلال هذا النهج، ترافق "كور42" عملاءها في مختلف مراحل تطوير بيئاتهم الرقمية، بدءًا من تحديث البنية السحابية وتجهيز البيانات، وصولًا إلى تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها بكفاءة.

ومنذ عام 2024، وسّعت "كور42" حضورها في عدد من الدول الأوروبية عبر تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الحوسبة المتقدمة، وفق أطر تنظيمية تضمن التحكم الكامل في البيانات والأنظمة داخل حدود كل دولة. ففي فرنسا، تعاونت الشركة مع شركتي "داتا وان" و"أوريوس" لتنفيذ مشروع وطني للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مدينة "غرونوبل"، يخدم احتياجات مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات المتطلبات الحوسبية العالية. وفي إيطاليا تعاونت "كور42" مع شركة "دومين" لإنشاء أكبر تجمّع حوسبي للذكاء الاصطناعي في أوروبا، بما أسهم في إرساء دعائم اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرة على توسيع نطاق الحلول الذكية المتقدمة.

ويعمل المقر الجديد كمركز إقليمي لإدارة الأعمال التقنية للشركة، والإشراف على تنفيذ الحلول الهندسية، والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وبناء شبكة من الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعزّز هذا الحضور المباشر قدرة "كور42" على العمل عن قرب مع المؤسسات الأوروبية وقادة الصناعة، خاصة في ظل تنامي الطلب على بنى تحتية قابلة للتطور لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الرئيسية.

ومن المقرّر أن تبدأ "كور42" عملياتها التشغيلية الرسمية في مدينة "دبلن" مطلع عام 2026، مع خطط للتوسّع التدريجي في فرق العمل المتخصصة، لا سيما في مجالات الهندسة، ودعم العملاء، وتطوير منظومة الشراكات.

وبهذه المناسبة، أكّد طلال القيسي، الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة "كور42"، أن أوروبا تحظى بمكانة محورية ضمن خطط التوسّع العالمي للشركة، موضحًا أن المقر الأوروبي يوفّر قاعدة تشغيلية متقدمة تُمكّن الشركة من تلبية الطلب المتنامي على بنى تحتية عالية الأداء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل عن قرب مع العملاء والشركاء لدعم انتقال هذه التقنيات من مرحلة التجريب إلى التشغيل الفعلي واسع النطاق.

وخلال مشاركتها في فعاليات "إنفستوبيا"، كشفت "كور42"، بالشراكة مع شركة "إميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش" (EMIR)، عن تقرير تحليلي يتناول متطلبات تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في أوروبا، من حيث جاهزية البنية التحتية، والأطر التنظيمية، والبيئة الاستثمارية الداعمة، إلى جانب قراءة مقارنة لتجربة دولة الإمارات في تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تقديم إرشادات عملية للحكومات والمستثمرين والمؤسسات الراغبة في بناء منظومات ذكاء اصطناعي تراعي معايير السيادة الرقمية. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا

نبذة عن "كور 42"

تعد شركة "Core42"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "G42" الإماراتية، تعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. كونها المزود الرائد لخدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته، تستهدف "Core42" مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم الطموحة من التحول الرقمي، والوصول لهذه الأهداف بشكلٍ سريع وبأعلى معايير الجودة. وتقوم الشركة ببناء البنية التحتية التي تدعم المجتمعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، كما تشغّل شبكة "جي42" للذكاء الاصطناعي، التي تحوّل القدرات الحوسبية الضخمة إلى موارد تشغيل جاهزة تُمكّن من استخدام الذكاء الاصطناعي عمليًا وعلى نطاق واسع. وتُعدّ هذه الأسس ضرورية لنشر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والاستفادة من البيانات الخاصة، وتحقيق نتائج عملية ملموسة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.core42.ai

-انتهى-

#بياناتشركات