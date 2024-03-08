دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك العاملة في المجال المصرفي بالإمارات عن توقيعه مذكرة تعاون مع شركة "كور 42" الرائدة في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسريع عملية نقل مركز بيانات البنك وعملياته إلى منصة مايكروسوفت أزور السحابية، بما يتماشى مع أهداف البنك في مجال التحول الرقمي.

وتتسق هذه الخطوة المهمة مع استراتيجية بنك أبوظبي الأول، الهادفة إلى تطوير خدمات أقسام البيع بالتجزئة، والأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤدي إلى مزيد من تحسين الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتعزز من إدارة المخاطر والتمويل.

وسيتيح التعاون للبنك فرصة الاستفادة من أحدث الحلول والخدمات السحابية التي تقدمها منصة أزور مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفرها شركة "كور 42" – التابعة لمجموعة "جي 42"، حيث يمكن من خلال هذه التقنيات الاحتفاظ بسيادة البيانات والالتزام باللوائح التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

والجدير بالذكر أن "مركز التميز" التابع لبنك أبوظبي الأول أيضاً يعمل عن كثب مع شركتي "كور 42" و"مايكروسوفت" من أجل تعزيز ابتكار حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة والتطبيقات الأخرى للذكاء الاصطناعي.

وبهذا الصدد، قال رئيس العمليات لمجموعة بنك أبوظبي الأول، سهيل بن طراف: "نحن ملتزمين بتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الرائدة لخدمة العملاء الذين يمثلون الأولوية القصوى للمجموعة. وتأتي خطوة الشراكة مع كور 42 والقدرة على الاستفادة من منصة مايكروسوفت أزور، بما يتماشى مع أهدافنا في مجال التحول الرقمي".

ومن جانبه، عَلَّق كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة كور42: "دمج منصة مايكروسوفت أزور مع الميزات التي توفرها ‘كور 42‘ في مجال سيادة البيانات والنموذج اللغوي الكبير ‘جيس‘، سيمكن بنك أبوظبي الأول من تسريع الابتكار ورفع مستوى كفاءة العمليات. ونفخر بكوننا شركاء نجاح البنك في مساعيه الرامية إلى تطوير خدمات عملائه".

واعتبر نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات أن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تمثل علامة فارقة في التحول الرقمي للقطاع المالي بالمنطقة. وأكد أن الحلول السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستحسن خدمة البنك لعملائه. وعبّر عن سعادته بتسخير قدرات مايكروسوفت أزور لدعم تجارب العملاء في البنك".

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (318 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية ديسمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الاستدامة، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعتبر الأفضل أداءً في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمحة حول كور 42:

تتخذ كور 42 من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتتخصص بتوفير حلول و منصة تمكين الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتدمج بين خبرات مجالات تكنولوجية متعددة ضمن منصة مشتركة للذكاء الاصطناعي للشركات. وتعمل الشركة على تطوير مجموعة شاملة من الإمكانيات في مجالات البنية التحتية السحابية، والخدمات، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة فائقة الأداء، والخدمات الرقمية، تتمثل مهمتنا في تمكين المؤسسات والقطاعات والدول من خلال القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.

نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.

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