يساهم توسيع التغطية في تعزيز معدلات إعادة الزيارة عبر المناطق الحيوية ذات الطلب المرتفع

توفّر الأقمار الاصطناعية الرادارية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات دقيقة وسريعة وموثوقة في مختلف الظروف الجوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور راسخ على المستوى الدولي، عن دخول الأقمار الاصطناعية الردارية "فورسايت-3" و"فورسايت-4" و"فورسايت-5" مرحلة التشغيل الكامل. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسيرة تطوير كوكبة "فورسايت" لرصد الأرض، التي أصبحت تضم اليوم خمسة أقمار اصطناعية رادارية، مما يتيح جمع البيانات بصورة مستمرة وتوفير تحليلات جيومكانية عالية الدقة تدعم اتخاذ القرار.

وقد صُنعت الأقمار الاصطناعية الرادارية بالشراكة مع شركة "آيس آي" في فنلندا، بما يدعم نقل التكنولوجيا وضمان الوصول المستدام إلى القدرات المتقدمة، إلى جانب تعزيز توطين سلاسل التوريد. وفي إطار هذا التوجّه، استُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في منشأة التجميع والاختبار التابعة لشركة "سبيس 42" لأنظمة الفضاء في أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في سبيس 42: "مع دخول الأقمار الاصطناعية ’فورسايت-3‘ و’فورسايت-4‘ و’فورسايت-5‘ مرحلة التشغيل الكامل، نواصل توسيع قدرات رصد الأرض السيادية بوتيرة أعلى وثبات أكبر لخدمة الحكومات والقطاعات المختلفة والشركاء حول العالم. وساهم تعاوننا مع شركة "آيس آي"، إلى جانب النجاح التشغيلي المثبت داخل منشأة ’سبيس 42‘ لأنظمة الفضاء، في تعزيز القدرات السيادية إلى مستوى قادر على المنافسة والتوسّع في الأسواق العالمية. وتدعم هذه الكوكبة استراتيجيتنا الرامية إلى أن نصبح الشريك المفضل لتوفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة، مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع حيوي ومتسارع النمو."

تغطية أوسع ورؤى أسرع

تم إطلاق الأقمار الاصطناعية الرادارية "فورسايت-3" و"فورسايت-4" و"فورسايت-5" إلى مدار أرضي منخفض متوسط الميل لتوسيع نطاق التغطية، بما يعزز قدرات الرصد عبر مناطق ذات أهمية استراتيجية يقطنها أكثر من 90% من سكان العالم. وتوفّر كوكبة "فورسايت" صور الأقمار الاصطناعية الرادارية إلى مركز تحليل البيانات "GIQ" التابع لشركة "سبيس 42" والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتحويل البيانات الأولية إلى معلومات دقيقة داعمة لاتخاذ القرارات في دقائق. ومن خلال التشغيل عبر مدارات متكاملة، يحافظ النظام على أداء ثابت في مختلف أوقات اليوم.

وتوفّر الكوكبة دقة تصوير تصل إلى 25 سنتيمتراً مع القدرة على التصوير في مختلف الظروف الجوية، بما يتيح رصد التغيرات الصغيرة على سطح الأرض من الفضاء بكفاءة وموثوقية. كما يقوم مركز تحليل البيانات "GIQ" بمعالجة هذه البيانات وتحويلها إلى بيانات دقيقة، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90%، وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل أوجه القصور التشغيلية بنسبة تصل إلى 25%.

طلب عالمي وريادة إماراتية

يشهد الطلب على خدمات رصد الأرض نمواً متسارعاً مع اعتماد الحكومات والقطاعات المختلفة على التحليلات الجيومكانية لإدارة المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم الأهداف المناخية والأمنية. ومن المتوقع أن تساهم تطبيقات رصد الأرض بحلول عام 2030 في توليد قيمة اقتصادية تتجاوز 700 مليار دولار، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات عبر قطاعات متعددة.

وتعمل دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد لقدرات رصد الأرض المتقدمة، مستندةً إلى الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 والاستثمارات في البنية التحتية السيادية وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي. ويأتي التوسّع في كوكبة "فورسايت" التابعة لشركة "سبيس 42" ليدعم هذه الرؤية، من خلال الجمع بين البيانات الفضائية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "سبيس 42":

"سبيس 42" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست "سبيس 42" عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين: الخدمات الفضائية والحلول الذكية. تركز وحدة الخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الاصطناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة الحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في "سبيس 42" كل من "جي 42" ومبادلة وIHC.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.space42.ai، كما يمكنكم متابعتنا على منصة "إكس": @space42ai

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