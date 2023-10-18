دبي- أعلنت كور 42، المزود الرائد لاستشارات التحول الرقمي، والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول والقدرات التكنولوجية لتوسيع نطاق الاعتماد على برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركات وتمكين البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، عن إقامة شراكة استراتيجية مع شركة أركانا للذكاء الاصطناعي، المزود الرائد لحلول القرارات الذكية المتعلقة بالأمن السيبراني. ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في سبيل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى آليات عمل مراكز العمليات الأمنية.

وتتخذ كور 42 نهجاً أمنياً متقدماً بالمقارنة مع عمليات المراكز التقليدية، المصممة لتلبية احتياجات مخصصة وتوفر استخدامات محدودة، حيث يقدم مركز الدمج السيبراني في الشركة استراتيجيات تنبؤية واستباقية لمنع التهديدات الأمنية قبل وقوعها. ويأتي التوجه نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من أركانا مع مراكز العمليات الأمنية التي تديرها كور 42، تأكيداً على سعي الشركة الدؤوب لتحسين قدرات هذه المراكز، وثقتها الراسخة بالإمكانات التي يحملها التكامل ما بين القدرات البشرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على الموضوع، قال كريستيان روتا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى أركانا للذكاء الاصطناعي: "تسعدنا إقامة هذا التعاون مع كور 42، والذي يؤكد اهتمام الشركة العميق بتطوير مراكز العمليات الأمنية وتعزيز كفاءة أعمالها ودقتها. كما يسلط التعاون الضوء على أهمية الجمع بين الخبرة البشرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل تطور الأمن السيبراني، حيث يوفر وسائل مستدامة للارتقاء بخدمات مراكز العمليات الأمنية".

ومن جهته، قال إحسان عنبتاوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة كور 42: "تسرنا إقامة هذه الشراكة مع أركانا، حيث تتيح لنا زيادة فعالية خدمات الأمن السيبراني المقدمة من مراكزنا، وتعزيز حماية العملاء من التهديدات الأمنية. وتسعى كور 42 إلى بناء منظومة خدمات شاملة في مجال الأمن السيبراني، من خلال تزويد المهندسين والمحللين الأمنيين الخبراء لديها بالتقنيات المتطورة التي توفرها أركانا، بما يتيح للعملاء إجراء الأعمال التجارية بمستوى أعلى من الوعي والأمان والكفاءة".

وحرصت أركانا على تصميم منظومتها الأمنية بدقة لتحاكي عملية صناعة القرار لدى خبراء الأمن السيبراني، وبإمكانها إدارة التنبيهات الواردة بكميات ضخمة، والتي عادةً ما تشكل تحدياً أمام أصحاب القرار وتحتاج درجة عالية من الانتباه والحزم والدقة في العمل. كما تعمل أركانا على تبسيط العمليات الأمنية بشكل كبير، من خلال توظيف تقنيات متطورة مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق وتحسين أداء الذكاء الاصطناعي بالاستفادة من التدخل البشري، مما يتيح للخبراء التركيز على وضع استراتيجيات أكثر فعالية للأمن السيبراني بدلاً من أداء المهام الروتينية.

ويشكل اعتماد شركة كور 42 على تقنيات أركانا إنجازاً ملموساً نحو تحسين خدمات الأمن السيبراني التي تقدمها، وتقليل احتمالية وقوع الأخطاء البشرية.

وتأتي الشراكة بين كور 42 وأركانا في إطار التزامهما المشترك بتقديم أفضل خدمات الأمن السيبراني، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الخبرات والمهارات البشرية المتميزة. وتضع هذه الشراكة معايير غير مسبوقة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الخبرات البشرية بهدف تحسين أعمال مراكز العمليات الأمنية، في ظل تزايد التهديدات الرقمية التي تواجهها المنظمات والشركات حول العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -



لمحة حول أركانا للذكاء الاصطناعي:

أركانا للذكاء الاصطناعي هي شركة متخصصة في تطوير حلول القرارات الذكية في مجال الأمن السيبراني، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة مقراً لها. وتعمل الشركة على تطبيق أحدث التقنيات مع الاستفادة من التدخل البشري لتبسيط العمليات الأمنية وتسخير الأدوات المتطورة التي تشمل معالجة اللغات الطبيعية والتعلم العميق ونماذج اللغات الكبيرة. ويتيح هذا التمكين لخبراء الأمن السيبراني إمكانية التركيز على وضع منهجيات استراتيجية مثمرة. وتنعكس ريادة الشركة في تطوير القرارات الذكية من خلال التعاونات الناجحة مع أوائل معتمدي التقنيات، مما يرسخ مكانتها لإعادة رسم ملامح التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني.

لمحة حول شركة كور 42

شركة كور 42 هي المزود الرائد للحلول السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى الوطني في دولة الإمارات. وتجمع الشركة خبرات جي 42 عبر مختلف التخصصات التكنولوجية في منصة واحدة لتحولات القطاع العام وتحول المؤسسات واسع النطاق. وبالاستناد إلى إمكاناتنا كخبراء في الخدمات السحابة السيادية ومجال الحوسبة عالية الأداء، نعمل على توفير خبرتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والخدمات المهنية والإدارية من أجل تمكين نشر البرامج الوطنية في مختلف القطاعات.