باريس، فرنسا على هامش قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي المنعقدة في باريس، أعلنت مجموعة جي 42 ومايكروسوفت عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول"، وهي أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، وذلك بدعم من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كشريك بحثي، وشركة إنسبشن التابعة لمجموعة جي 42، التي ستتولى قيادة البرنامج لدعم تحقيق أهداف المؤسسة. كما أعلنت مايكروسوفت، بالتعاون مع مجموعة جي 42، عن افتتاح فرعٍ لمختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" التابع لشركة مايكروسوفت في أبوظبي.

تهدف "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" للعمل في مجالين رئيسيين:

أبحاث الذكاء الاصطناعي المسؤول: تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنيّة والأخلاقية للذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال أبحاث متقدمة. يشمل ذلك تطوير منهجيات سلامة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدّ من التحيّز، وأدوات التفسير، مع تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية والإقليمية لوضع معايير جديدة تعزز العدالة والشفافية والمساءلة في هذا المجال. تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة: تسعى المؤسسة إلى تطوير أطر تضمن التطوير الأخلاقي ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي مع مراعاة التنوّع الثقافي. ويتضمن ذلك تصميم نماذج تقييم المخاطر، وإنشاء مجالس مستقلّة للمعايير الأخلاقية، وتطوير أدوات التدقيق الفني، إلى جانب وضع إرشادات حوكمة مرنة تلبي الاحتياجات الإقليمية، مما يضمن تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشامل.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال الدكتور أندرو جاكسون، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في "جي 42": "يمثّل إطلاق مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول خطوة محورية نحو تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول. فمن خلال توحيد جهود أبرز الخبراء في البحث والسياسات والصناعة، نسعى إلى تأسيس مؤسسة رائدة تدفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة على مستوى العالم. تتمثل رؤيتنا في ترجمة المبادئ إلى ممارسات عملية عبر تطوير أطر واضحة تضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي آمناً ومنصفاً ومتوافقاً مع القيم المجتمعية. نحن متحمسون لهذه المهمة، ونتطلع إلى التعاون مع الشركاء لضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسانية بأسرها."

من جانبها، قالت ناتاشا كرامبتون، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي المسؤول في "مايكروسوفت": "ستسهم مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول ومختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في أبوظبي في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة تخدم البشرية جمعاء، ليس فقط في الغرب، بل في جميع أنحاء العالم. ومن خلال مشاركة الرؤى والخبرات المستمدة من ثماني سنوات من العمل في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، تؤكّد مايكروسوفت التزامها بالمساهمة في بناء اقتصاد ذكاء اصطناعي قوي وتنافسي، قائم على أسس قوية للحوكمة والممارسات الآمنة والثقة والأخلاقيات المهنية."

بدوره، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "يمثّل إنشاء مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول خطوة جوهرية تضمن قدرة الذكاء الاصطناعي على مواجهة التحديات المجتمعية مع الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية. ويعكس تعاوننا هذا التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتطوير أبحاث مبتكرة تدفع حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطبيقها المسؤول. ومن خلال المساهمة بخبراتنا، نفخر بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ ثقافة المسؤولية والتميّز، وتعزيز الريادة العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي."

وكأول مسؤولة في المؤسسة الجديدة، عُيّنت الدكتورة لورا هابر إيل بمنصب نائب رئيس الحوكمة والسياسات والأخلاقيات في "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول"، وذلك بفضل خبرتها الواسعة في مجالي حوكمة الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات. تشغل الدكتورة لورا منصب زميلة في قسم الفلسفة بجامعة هارفارد، حيث تركّز أبحاثها على أطر الذكاء الاصطناعي المسؤول وبيئات المعرفة. وقبل ذلك، عملت كباحثة في معهد الذكاء الاصطناعي التجريبي بجامعة نورث إيسترن، حيث ساهمت في تعزيز البحث التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال.

يمثّل مختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في أبوظبي المركز الإقليمي للمختبر التابع لشركة مايكروسوفت، ويعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المجتمعية، مع التركيز على المشاريع في الشرق الأوسط والجنوب العالمي. ومن المقرر أن يبدأ الباحثون في مختبر أبوظبي أعمالهم في مارس من هذا العام.

ومع إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" وإنشاء مختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" التابع لشركة مايكروسوفت، تسهم مجموعة جي 42 ودولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتهما كمركزٍ عالمي رائد في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.

نبذة عن جي 42

جي 42 هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت جي 42 في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع جي 42 اليوم بإمكانيات هائلة.

نبذة عن شركة مايكروسوفت:

نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جامعة بحثية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والتقنيات الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات التخصصية. وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والجهات الحكومية من تطوير الذكاء الاصطناعي بوصفه قوّة تقدمية عالمية. وتقدّم الجامعة برامج في الدراسات العليا مصمّمة للتحصيل العلمي والمهاري المتقدم والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل علوم الحاسوب، الرؤية الحاسوبية، وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وعلم الروبوتات. يمكن زيارة www.mbzuai.ac.ae لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

آية سكوري، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

آمي روجرز، تنفيذي أول اتصال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

media@mbzuai.ac.ae

روجر فيلد، آية حسن – شركة واليس للعلاقات العامة

mbzuai@wallispr.com

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