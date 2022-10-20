تهدف الشراكة الإستراتيجية من تعزيز فرص التعاون في جميع أنحاء العالم

"جي 42 للرعاية الصحية" و"برو فيز" يتعاونان لبناء مركز للتسلسل الجيني في الولايات المتحدة الأمريكية

أبوظبي: في خطوة هامة نحو خططها الطموحة لبناء شركة عالمية في مجال علم الجينوم، وقعت شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، الشركة الرائدة في مجال التقنيات الصحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع ProPhase Precision Medicine Inc))، والتي تعمل تحت مظلة "برو فيز لابز" (ProPhase Labs)، وهي شركة رائدة متخصصة في التشخيص وعلم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية مقرها الولايات المتحدة.

ومن خلال الأسواق المختلفة على مستوى العالم، سيتمحور التعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وشركة "برو فيز" حول مجالات تسلسل الجينوم، والذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والمعارف الواسعة حول البيانات الجينومية والأبحاث الجينية المتقدمة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين "جي 42 للرعاية الصحية" وشركة "برو فيز" من قبل آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 للرعاية الصحية"، وتيد كاركوس، الرئيس التنفيذي لمختبرات "برو فيز".

في تعليقه على مذكرة التفاهم مع "برو فيز"، قال آشيش كوشي: "نسعى في شركة "جي42 للرعاية الصحية" لدفع حدود الابتكار إلى آفاق جديدة عن طريق بناء شراكات قوية وطويلة الأمد تعزز من جاهزيتنا للمستقبل وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة وخدمات رعاية صحية متكاملة قائمة على القيمة. ونحن سعداء بتعاوننا الاستراتيجي مع شركة "برو فيز"، والتي ستعزز جهودنا الرامية نحو توسيع قدراتنا وإمكاناتنا بما في ذلك توفير خدمات التسلسل الجيني للمستهلكين في سوق الولايات المتحدة، فضلاً عن تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقديم بيانات قيمة للبحث والتطوير وتوفير نتائج دقيقة وشاملة من خلال حلول علم الجينوم الإكلينيكي. ونحن على ثقة من أن الشراكة مع "برو فيز" ستوفر بيانات جينوم شاملة، ورؤى بيولوجية جديدة، ونتائج رعاية صحية متميزة تساهم في تقديم رعاية صحية وقائية وشخصية أفضل."

من جانبه، علق تيد كاركوس: "تعد شركة "جي42 للرعاية الصحية" داعم رئيس لمشروع الجينوم الإماراتي، والذي يعتبر أكثر برامج الجينوم شمولا وطموحا في العالم حيث يهدف إلى تحويل الرعاية المرضية إلى الرعاية الصحية الوقائية لمواطني دولة الإمارات. وبناءاً على ذلك، تعتبر شركة " جي42 للرعاية الصحية" شريك مثالي لـ "برو فيز" نحو جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات التسلسل الجيني من الجيل التالي وبناء منشأة جديدة للتسلسل الجيني الحديث."

وأضاف كاركوس: "نتطلع إلى تحقيق وفورات في التكاليف من خلال الشراكة النوعية ودعم فرص نمو المبيعات. ونسعى لتعزيز مكانة كلاً من "برو فيز" و"جي42 للرعاية الصحية" ليكونا في طليعة الأبحاث الجينية التي من المقرر أن تلعب دورًا رئيسيًا في الطب الدقيق الشخصي وبالتالي تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

وقد أعلنت "برو فيز لابس" (ProPhase Labs) مؤخرًا عن خطط لتوسيع مقرها الرئيسي في غاردن سيتي في نيويورك وبناء مختبرات جديدة مجهزة بتقنيات الجيل التالي الرائدة للتسلسل الجيني لإجراء تسلسل الجينوم الكامل وباقة من عروض الاختبارات الجينية للمخصصة لأغراض التجارب السريرية والبحثية. وتعتبر الاتفاقية الإستراتيجية مع "جي42 للرعاية الصحية" أحدث مبادرتها الداعمة لإنشاء مرفق لعلم الجينوميات المتقدم.

وقد قامت شركة " جي42 للرعاية الصحية" ببناء أكبر مركز "أوميكس للتميز" في المنطقة والذي يوفر تقنيات التسلسل المتقدمة للقراءات القصيرة والطويلة، مما يجعله الشريك المفضل للحكومات ومعاهد البحوث والمستشفيات ومراكز "أوميكس". ويعزز مركز "أوميكس للتميز" من قدرات الشركة في مجال تقديم خدمات التسلسل الجيني الحديثة.

يذكر أن مذكرة التفاهم بين شركة " جي42 للرعاية الصحية" و"برو فيز" تهدف إلى تعزيز مكانة أبو ظبي ودولة الإمارات كمركز للعلوم والتكنولوجيا - لا سيما في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بالإضافة إلى توسيع فرص نمو جديدة لشركة "جي42 للرعاية الصحية" في مجال علم الجينوم وعلوم البيانات في الولايات المتحدة، والأسواق العالمية الأخرى.

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لمحة عن جي 42 للرعاية الصحية

"جي 42 للرعاية الصحية" هي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا الصحية وتعمل على تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، عبر تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة لفتح آفاق الرعاية الشخصية والوقائية وتحويل منظومة الرعاية الصحية التقليدية.

وقد قامت الشركة بإنشاء مختبر بيوجينكس، أول مختبر معتمد في دولة الإمارات لاختبار فيروس كوفيد-19، وساهمت في تسهيل إجراء حملة #لأجل_الإنسانية، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء كوفيد-19 بمشاركة 43،000 متطوع من أكثر من 125 جنسية حول العالم العربي، كما أسست أول مؤسسة للأبحاث التعاقدية في المنطقة (IROS) لإجراء البحوث السريرية على السكان المحليين ومن أجلهم. وقدمت الشركة الدعم للهيئات الصحية الإماراتية في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، حيث أجرت أبحاثاً في لقاحات جديدة وعلاجات دوائية، وقامت بإنشاء مركز "أوميكس للتميز"، أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً والذي يعد من العناصر الأساسية الداعمة لبرنامج الجينوم الإماراتي، أكثر برامج الجينوم شمولاً في العالم.

حول ProPhase

تركز شركة ProPhase Precision Medicine، Inc. على تقنيات اختبار الجينوم ، وهي طريقة شاملة لتحليل الجينوم بأكمله ، بما في ذلك الجينات والكروموسومات في الحمض النووي. يمكن أن تساعد البيانات التي تم الحصول عليها من الاختبارات الجينية في تحديد الاضطرابات والميول الموروثة. منذ ما يقرب من 30 عامًا ، ركزت ProPhase بلا هوادة على تعزيز العافية وتحسين الصحة. من الناحية التاريخية ، كانت ProPhase شركة علوم وتكنولوجيا طبية متنوعة تقدم اختراقات ، والمكملات الموضحة سريريًا وتصنيع OTC. في عام 2020 ، تمحورت حول إنشاء مختبرات CLIA الحديثة لاختبار تشخيص COVID-19. تتطور الشركة بسرعة إلى شركة حقيقية للتشخيص والجينوميات والتي ستستفيد من مختبرات CLIA الخاصة بها لاختبار COVID-19 ، وتسلسل الجينوم الكامل ، ومجموعة واسعة من الاختبارات التشخيصية.