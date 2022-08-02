الإمارات: أعلنت شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية في أبوظبي والتابعة لشركة "جي 42" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، منصة الحوسبة السحابية الرائدة، بهدف تطوير حلول عالمية جديدة في مجال علم الجينوم والبروتيوميات والمعلومات الحيوية.

ويهدف التعاون، والذي تم الإعلان عنه على هامش "المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2022" في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، إلى تعزيز الوصول العالمي إلى الجيل التالي من تحليلات البيانات والبروتيوميات ومنصات التسلسل الجيني الرائدة عالمياً التي تقدمها شركة "جي 42 للرعاية الصحية" والعمل على توفيرها للحكومات وبرامج الجينوم السكانية ومبادرات علوم الحياة حول العالم. وشهد توقيع الشراكة حضور ممثلون عن شركة "جي 42 للرعاية الصحية" و"أمازون ويب سيرفيسز".

ويسهم الانتقال الواسع من العينات البيولوجية المحلية الموجودة في بنوك المعلومات الحيوية فضلاً عن رؤى وبيانات الأوميكس عالية الجودة، في إحداث تحول إيجابي كبير في صحة السكان ومجال الطب الدقيق، وتعزيز عمليات الأبحاث والتطوير في علوم الحياة، والزراعة. ويعد إطلاق إمكانات مثل هذه المصادر الحيوية أمر مكلف ومعقد ويحتاج إلى استثمارات هائلة وخبرات كبيرة يصعب الحصول عليها. ومن هنا، تهدف المبادرة بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية" ومنصة "أمازون ويب سيرفيسز" إلى تذليل الصعوبات وتمكين القدرات بشكل سريع وآمن وموثوق ومعقول التكلفة، حيث تمتلك شركة "جي 42" للرعاية الصحية "مركز أوميكس للتميز" في أبوظبي الذي يستطيع إنتاج أكثر من 500 ألف تسلسل جيني كامل سنوياً.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في "شركة جي 42" للرعاية الصحية: "تبعد أبوظبي مسافة 4 ساعات فقط بالطائرة من 33% من دول العالم، إلا أن يمكن الوصول إلى 80% من دول العالم في رحلة طيران تستغرق فقط 8 ساعات. وعلى هذا الأساس، تعتبر خبرتنا العالية في إدارة أكبر مبادرة شاملة على مستوى العالم للجينوم السكاني في أبوظبي دليلاً دامغاً على قدراتنا وامكاناتنا المتقدمة في تنفيذ العمليات بشكل أوسع وأكثر شمولاً، بدءاً من إدارة العينات ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة. ونهدف من خلال التعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" إلى تعزيز الوصول العالمي لقدراتنا المتطورة وخبراتنا التراكمية الرائدة بسرعة وموثوقية، بما يضمن الوصول الفعال إلى خدمات عالمية شاملة وأكثر تنافسية ونموذجية وقابلية للتطبيق بشكل فوري. وتهدف خدمتنا إلى تسخير البيانات الهائلة الخاصة بـ "مركز أوميكس للتميز" وعلم الأحياء الحاسوبي، والتي سيتم تحويلها ونقلها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة "أمازون ويب سيرفيسز"، وتوفيرها لعملائنا حول العالم بسهولة، بما يسهم في تحقيق قيمة عالية أكثر بكثير من مجرد بيانات".

بدوره، قال جينز دوميل، مدير الرعاية الصحية للقطاع العام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "أمازون ويب سيرفيسز": "يشكل التعاون بين شركة "جي42" للرعاية الصحية ومنصة "أمازون ويب سيرفيسز" خطوة هامة في سبيل توفير بيانات حسب الطلب من "مركز أوميكس للتميز" من جميع أنحاء العالم. ويمكن للحكومات والباحثين الاستفادة من النفاذ إلى منصات التسلسل الجيني من الجيل التالي، والبروتيوميات، وتحليلات البيانات، مدعومة من بيئة الحوسبة السحابية الأكثر مرونة وأمانًا في الوقت الحالي."

وقد شكل "المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2022" فرصة هامة مهدت الطريق لهذا التعاون البناء، خاصة وأن المؤتمر يستضيف أكبر تجمع لصناع القرار في قطاع التكنولوجيا الحيوية. كما هدف المؤتمر إلى استقطاب قادة القطاع، والحكومات، ومؤسسات الأبحاث والتطوير، ومشغلي البنوك الحيوية، والشركات الدوائية الكبرى.

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نبذة عن شركة "جي 42" للرعاية الصحية

"جي 42 للرعاية الصحية" هي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا الصحية وتعمل على تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، عبر تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة لفتح آفاق الرعاية الشخصية والوقائية وتحويل منظومة الرعاية الصحية التقليدية.

وقد قامت الشركة بإنشاء مختبر بيوجينكس، أول مختبر معتمد في دولة الإمارات لاختبار فيروس كوفيد-19، وساهمت في تسهيل إجراء حملة #لأجل_الإنسانية، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء كوفيد-19 بمشاركة 43،000 متطوع من أكثر من 125 جنسية حول العالم العربي، كما أسست أول مؤسسة للأبحاث التعاقدية في المنطقة (IROS) لإجراء البحوث السريرية على السكان المحليين ومن أجلهم. وقدمت الشركة الدعم للهيئات الصحية الإماراتية في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، حيث أجرت أبحاثاً في لقاحات جديدة وعلاجات دوائية، وقامت بإنشاء مركز "أوميكس للتميز"، أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً والذي يعد من العناصر الأساسية الداعمة لبرنامج الجينوم الإماراتي، أكثر برامج الجينوم شمولاً في العالم.

وعلاوة على أنشطتها الخاصة بـ"كوفيد-19"، تمتلك الشركة برامج قوية تشمل علم الجينوم والتصوير والتشخيص والرقمنة لدعم صحة الأجيال القادمة، فضلاً عن خططها الكبيرة من حيث الحجم والجريئة في طموحها. وتعقد الشركة اتفاقيات شراكة مع الحكومات والهيئات الدولية الرائدة وتتعاون مع العلماء والباحثين في المجتمع الطبي الذين يتشاركون قيم الشركة ورسالتها الرامية إلى تطوير حلول تحمي صحة الدول والسكان.

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بدور موسى

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