يُرسي هذا المشروع المشترك تكاملاً متقدماً بين "سحابة التنقّل السيادية" والبنية التحتية لتقنية "الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر" ( V2X )، بما يتيح اتصالاً سلساً واتخاذ قرارات آنية وتبادلاً آمناً للبيانات عبر أساطيل المركبات ذاتية القيادة والأنظمة الحضرية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 15 أكتوبر 2025: وقّعت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، مذكرة تفاهم مع "أوتونوموس A2Z"، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال تقنيات القيادة الذاتية، وذلك لتأسيس مشروع مشترك في أبوظبي يهدف إلى نشر وتسويق حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

يُمثّل هذا التعاون، الذي أُعلن عنه خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، خطوة كبيرة نحو توطين تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة، وترسيخ منظومة مستدامة للتنقل الذكي في دولة الإمارات.

بهذه المناسبة، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة "سبيس 42": "تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو عصر جديد من النقل المتقدّم. ويساهم التعاون بين الشركات المحلية والدولية في تبادل الخبرات والمعرفة، ما يشكّل عاملاً محورياً لتحقيق طموحات الدولة في مجال التنقل الذاتي، تماشياً مع الركيزة الاستراتيجية لشركة ’سبيس 42‘ والمتمثلة في ريادتها لخدمات التحليلات الجيومكانية. ومن خلال شراكتنا مع شركة ’A2Z‘، نمهّد الطريق أمام الابتكار المحلي والتقدّم التقني وتعزيز القدرات السيادية في أحد أكثر القطاعات تطوراً وتحولاً في عصرنا."

وصرح جيهيونغ هان، الرئيس التنفيذي لـشركة "أوتونوموس A2Z": "بعد أن أثبتنا كفاءتنا في تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع ضمن مشاركتنا كمشغل رسمي لمنتدى APEC 2025 في كوريا الجنوبية، نعمل اليوم على توسّيع هذا النجاح ليشمل منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تعاوننا مع "سبيس 42", نسعى إلى دعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التنقل الذكي والذاتي، وتعزيز الابتكار المحلي، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز رائد في قطاع النقل المستدام."

ريادة مستقبل التنقل الذكي والذاتي في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُساهم هذا المشروع المشترك في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لابتكار وتطوير وتسويق حلول التنقل الذاتي، دعماً لجهود "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية القيادة" التي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات والابتكار والاستثمار في تطوير وتبنّي واستخدام الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، ودعم الأنشطة المرتبطة بها في إمارة أبوظبي. ومن خلال دمج الأساطيل الذكية وبناء الكفاءات المتخصصة، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستويات السلامة ودعم أهداف الاستدامة للشركات والمدن على حدّ سواء.

وبفضل البنية التشغيلية الجاهزة للتوسع عالمياً، ستدعم هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مرن قائم على الابتكار. وستعمل هذه الجهود مجتمعةً على نقل الدولة من مرحلة البرامج التجريبية إلى تبنّي تكنولوجيا تنقّل ذاتي مستدامة وقابلة للتطوير.

مساهمات "سبيس 42" في قطاع التنقّل الذاتي في دولة الإمارات

يستند هذا المشروع إلى شراكة سابقة بين شركتَي "سبيس 42" و"A2Z"، ويمثل امتداداً لاستثمارات "سبيس 42" المتنامية في مجال التنقّل الذكي في دولة الإمارات. فقد أطلقت الشركة مؤخراً منصة "سحابة التنقّل السيادية"، التي توفر بنية تحتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط وتشغيل الأساطيل وإدارة حركة المرور. كما عقدت شراكات استراتيجية مع "داينامك ماب بلاتفورم" و"جنرال موتورز" لدعم وتطوير أنظمة القيادة الذاتية.

ومنذ عام 2021، سجّلت "تكساي" (TXAI) خدمة سيارات الأجرة الآلية الرائدة التابعة لشركة "سبيس 42" أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة وأتمّت نحو 20 ألف رحلة للركاب دون تسجيل أي حوادث. ويغطي أسطولها اليوم كلاً من جزر السعديات وياس والماريه والريم، إضافةً إلى مطار أبوظبي الدولي.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

