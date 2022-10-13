القاهرة: تماشياً مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت شركة طاقة للكهرباء أحدى شركات طاقة عربية ، الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، عن بدء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ و المقامة على مساحة 250,000 متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات ساعة/السنة. يأتي ذلك في إطار دعم الدولة متمثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك محافظة جنوب سيناء لمشاريع الطاقة التي تنفذها شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: "على مدار أكثر من 25 عاماً، تميزت مجموعة طاقة عربية كونها المشغل الوطني للطاقة بكافة أنواعها، كما تقدمت الصفوف وكان لها الريادة كونها الشركة المصرية الاولى التى تقوم بتشغيل محطتها فى مشروع بنبان العملاق؛ مما كان له مردود اقتصادي مهم وساهم فى تعزيز خطوات الدولة المصرية نحو التحول الاخضر. واليوم وعلى هامش مؤتمر المناخ المقرر إقامته فى شرم الشيخ، تبدأ مجموعة طاقة عربية تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة الخضراء والنظيفة بمدينة شرم الشيخ بقدرة 20 ميجاوات. وبهذه المناسبة الاستثنائية، أود أن أتقدم بالشكر إلى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة للدعم والتعاون أثناء العمل على هذا المشروع الضخم، وأتوجه أيضاً بالشكر إلى محافظة جنوب سيناء لثقتها الغالية، وإلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لتسهيل توفير الأراضي وعلى تعاون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ودعمها للمشروع، ولا ننسى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعملهم الدؤوب لمنح كافة التراخيص اللازمة لإتمام المشروع".

فيما صرحت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: " تأكيداً على جهود مجموعة طاقة عربية في دعم توجهات الحكومة المصرية نحو الطاقة النظيفة، واستمرارًا في توسع شركة طاقة عربية في تطوير مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مختلف القطاعات سواء الزراعي ،السياحي، الصناعى والقطاع السكني، بدأ بالفعل تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات الكافية لتغذية ما يزيد عن 6000 غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعدَ الأربعة أشهر، مما ساهم في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية . هذا إلى جانب استثمار طاقة عربية في عدد آخر من المشروعات التي تخدم محافظة جنوب سيناء والتي تعكس رؤيتنا الشاملة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لخدمات الطاقة مثل محطات شحن السيارات الكهربائية وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط؛ مما يساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحويل المحافظة إلى محافظة خضراء صديقة للبيئة”.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء: "نحن فخورين بإنجاز هذا المشروع المهم في تلك المدة الزمنية القصيرة بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، كما أن المشروع سيحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 500 ألف طن في عمر المشروع والذي يمتد إلى 25 سنة. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ساهم في إنشائه ما يزيد عن 100 عامل ما بين مهندسين وفنيين متخصصين في الطاقة الشمسية، كما أن هذه المحطة ستخدم منطقة نبق السياحية، والتي تقوم شركة جلوبال للطاقة، إحدى شركات طاقة عربية، بتوزيع الكهرباء بها عبر إنشاء نظام الاستهلاك الذاتي؛ بما يساهم بتغطية 30% من أحمال منطقة نبق من الطاقة النظيفة، مما يوطد خطة الدولة في التحول للطاقة النظيفة والوصول بمدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة خضراء في جمهورية مصر العربية”.

موضحًا: "تعمل مجموعة طاقة عربية على تقديم خدمات متميزة لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الطاقة النظيفة؛ ففي العام الماضي فقط تمكنت طاقة للكهرباء من الانتهاء من عدد من محطات الطاقة الشمسية لإحدى أكبر مزارع الشرق الأوسط (مزارع دينا)، وكذلك منتجع سوما باى السياحي بالبحر الأحمر ومحطات طاقة شمسية بسعات مختلفة لتلبية احتياجات فنادق سياحية، إذ ساهمت كل هذه الإنجازات في وصول طاقة عربية إلى قدرات تعاقدية تتعدى 100 ميجاوات من الطاقة النظيفة لتلبية كافة احتياجات عملاؤها من الطاقة الخضراء ".

يشار إلى أن شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية، إحدى شركات طاقة عربية والمطورة للمشروع، قامت منذ أيام بدعوة كافة الجهات المعنية لحضور جلسة التشاور الخاصة بتسجيل مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمنطقة خليج نبق بمحافظة جنوب سيناء لخفض غازات الاحتباس الحراري ضمن آلية جولد ستاندارد لمشروعات التنمية النظيفة بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية.

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نبذة عن مجموعة طاقة عربية

مجموعة طاقة عربية، إحدى شركات القلعة، والرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، حيث تقدم خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل. وتقوم مجموعة طاقة عربية باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، انتاج وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وكما تقدم الشركة أيضا خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء. وعبر الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية "ماستر جاز"، تقوم الشركة بتشغيل محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية. فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول CNG) (Mobile لربط العملاء خارج نطاق شبكة الغاز الطبيعي، وتصبح بذلك أول شركة خدمات متكاملة في مصر والشرق الأوسط.