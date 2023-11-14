سيريبراس وجي 42 تطوران حاسوب فائق بقدرة 4 إكسافلوبس وتقودان الجهود نحو 8 إكسافلوبس الشركتان تقتربان من إتمام شبكة كوندور جالاكسي المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة قائمة على الذكاء الاصطناعي بقدرة 36 إكسافلوبس أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت سيريبراس سيستمز، الشركة الرائدة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وجي 42، المجموعة التكنولوجية القابضة في دولة الإمارات، اليوم عن بدء المرحلة الثانية من تطوير شبكة كوندور جالاكسي المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة، وذلك بالتوازي مع انتهاء الشركتين من تطوير شبكة كوندور جالاكسي 1. ويتميز كوندور جالاكسي 2 بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس (مليون تريليون عملية حسابية في الثانية) ومعالج يضم 54 مليون نواة حوسبة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي. ويُسهم كوندور جالاكسي 2، عند الانتهاء من تطويره، برفع القدرة الإجمالية لشبكة جالاكسي كوندور إلى 8 إكسافلوبس و108 مليون نواة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً هاماً ضمن خطة سيريبراس وجي 42 لتأسيس مجموعة من الحواسيب الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي بقدرة كلية 36 إكسافلوبس. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة جي 42: تسهم شراكتنا الاستراتيجية مع سيريبراس سيستمز في تمهيد الطريق نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لتطوير أضخم وأسرع حاسوب فائق قائم على الذكاء الاصطناعيفي العالم. ونعمل في جي 42 على توفير الدعم للمؤسسات التي تتطلب عملياتها معالجة قواعد بيانات ضخمة ومتنوعة مع قدرات حوسبة وتدريب هائلة في قطاعات مختلفة، بما فيها الرعاية الصحية والطاقة والاستثمارات والمناخ وغيرها الكثير ". ومن جانبه، قال أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي في كور 42، الشركة التابعة لمجموعة جي 42 والمسؤولة عن تمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابي على الصعيد الوطني: "نجحنا منذ بداية تعاوننا بإطلاق مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة، بما في ذلك النماذج ثنائية اللغة جيس 13 بي و30 بي، وميد 42 الخاص بالحالات السريرية. وتثبت هذه النجاحات سرعة منصة كوندور جالاكسي وسهولة استخدامها، وتتيح لنا تنفيذ الحلول بسرعة غير مسبوقة، مما شكل نقلة نوعية هائلة بالنسبة لنا". وتتطلب عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة قدرات حوسبة كبيرة وقواعد بيانات ضخمة وخبراء متخصصين في الذكاء الاصطناعي. وتوفر الشراكة بين سيريبراس وجي 42 جميع العناصر الثلاثة السابقة. وتتيح مجموعة كوندور جالاكسي، التي تضم مجموعة من أقوى الحواسيب الفائقة المتاحة للاستخدام التجاري، وصولاً سهلاً وبسيطاً إلى أضخم وأسرع قدرة حوسبة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم. ويمكن للنماذج التي تم تدريبها على هذه المنصة أن تخطو بالبشرية خطوةً هامة للأمام، وأن تسهم في تحقيق العديد من الاكتشافات والابتكارات الهامة. ومن ناحيته، قال السيد أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سيريبراس سيستمز: "نشهد الأثر والمساهمات الهامة التي تقدمها هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال اكتمال كوندور جالاكسي 1. ونقوم من خلال شراكتنا مع جي 42 بتغيير المخزون العالمي من قدرات الحوسبة، واستخدام خبرتنا المشتركة لتطوير عمل الذكاء الاصطناعي بطريقة هامة من أجل تدريب نماذج اللغات الكبيرة الرائدة بسرعة وفعالية". وجاء إطلاق كوندور جالاكسي بهدف تمكين مجموعة جي 42 وعملائها من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة ومتطورة بسرعة وسهولة، مما يساهم في تسريع عملية الابتكار. وأثمرت الشراكة بين سيريبراس وجي 42 عن نماذج الذكاء الاصطناعي فائقة التطور بما فيها نموذج ميد 42، المساعد الطبي الرائد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى توفير خدمات الدردشة باللغة العربية لأكثر من 400 مليون ناطق بها من خلال نموذج جيس 30 بي، أول النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية على مستوى العالم. كما تضمنت الأعمال الرائدة على نظام كوندور جالاكسي 1 دراسات المناخ القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أبحاث سبّاقة في مجال الحوسبة عالية الأداء. وبالإضافة إلى كوندور جالاكسي 1 وكوندور جالاكسي 2، أعلنت سيريبراس وجي 42 مؤخراً عن خططهما لتطوير سبعة حواسيب فائقة أخرى، كوندور جالاكسي 3 إلى كوندور جالاكسي 9، مما سيرفع قدرة الحوسبة الكلية لشبكة كوندور جالاكسي إلى 36 إكسافلوبس. ويتطلب ذلك تضمين 576 من أنظمة سي إس-2 من سيريبراس، وتغذية المجموعة بأكثر من 654,000 نواة معالجة مركزية AMD. وتشكل الشبكة الرائدة من الحواسيب الفائقة، بقدرة تصل إلى 36 إكسافلوبس، قفزة نوعية في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وتتوفر حواسيب كوندور جالاكسي 1 الفائقة حالياً للشراء. #بياناتشركات

- انتهى - حول كوندور جالاكسي 2 تم تطوير حاسوب كوندور جالاكسي 2 لمعالجة نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي ، حيث يتميز بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس من أداء الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع دعم قياسي يصل إلى 600 مليار نموذج معياري وعمليات تهيئة موسعة تدعم ما يصل إلى 100 تريليون نموذج معياري. ويحتوي الحاسوب على 54 مليون نواة حوسبية محسنة بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بعرض نطاق ترددي يصل إلى 388 تيرابايت، وبتغذية تبلغ 72,704 من نوى المعالجات في نظام AMD EPYC، وينفرد عن غيره من وحدات معالجة الرسوميات المعروفة بتطبيق قياس شبه خطي للأداء يتراوح بين 1 و64 في أنظمة سي إس-2، وذلك باستخدام التناظر البسيط للبيانات. ويعمل كوندور جالاكسي 2 على منصة برمجيات سيريبراس، والتي تقدم دعماً أصلياً لباي تورش 2.0 ومجموعة واسعة من النماذج، مثل جي بي تي، وديفيوجن ترانسفورمر، وتي 5، ويو-نت. وتم إضافة الدعم لمتغيرات النماذج الجديدة بالوقت الفعلي تقريباً، حيث أضيفت مؤخراً نماذج لاما 2، وستاركودر، وبلوم، وفالكون. وتم تصميم كوندور جالاكسي 2 لتدريب النماذج الكبيرة بطريقة مبتكرة على المدى الطويل. ويمكن لمهندسي تعلّم الآلة تحسين قدرات نموذج لاما 2 بحجم 70 مليار باستخدام آلة واحدة أو رفع القدرة إلى 64 عقدة بدون إجراء أي تغيير على التعليمات البرمجية. ويدعم نظام سي إس-2 سياق بطول K50 بشكل أصلي بذاكرة 40 جيجابايت على الشريحة الرئيسية. ولا يتطلب التدريب على كوندور جالاكسي 2 أطر توزيع نماذج معقدة مثل ميجاترون أو ديبسبيد، مما يسمح للمطورين بالعمل على أضخم النماذج ببساطة نموذج معياري بحجم 1 مليار، مما يسهل التطوير ويقلل الزمن اللازم للتوصل للحل. وتم تصميم أنظمة سي إس-2 من سيريبراس وتعبئتها وتصنيعها واختبارها وجمعها في الولايات المتحدة. وتُعد سيريبراس الشركة الوحيدة المتخصصة بالأجهزة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتعبئة المعالجات وتصنيع أنظمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ويُعد كوندور جالاكسي 2 النموذج الثاني من الحواسيب الفائقة والقائمة على الذكاء الاصطناعي بقدرة 4 إكسافلوبس الذي تعتزم شركة سيريبراس إطلاقه في كاليفورنيا، بالتعاون مع مجموعة جي 42. حول سيريبراس سيستمز تضم سيريبراس سيستمز فريقاً من أبرز مهندسي وعلماء الحاسوب وباحثي التعليم العميق والخبراء المختصين في مختلف المجالات. والذين يعملون سوياً لتطوير صنف جديد من أنظمة الحاسوب المصممة خصيصاً بهدف تسريع عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتوفر الشركة نظام سي إس-2، المنتج الرئيسي للشركة والمدعوم بأبرز وأسرع المعالجات القائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم، مما يسهم في تبسيط عمليات التدريب على النماذج الكبيرة دون الحاجة إلى اعتماد نماذج الحوسبة الموزعة المعقدة. وتتوفر حلول سيريبراس على السحابة، من خلال استديو نموذج الذكاء الاصطناعي من سيريبراس أو في متاجر الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.cerebras.net. لمحة حول مجموعة 42 توفر جي 42، المجموعة العالمية الرائدة، حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لبناء مستقبل مزدهر. وتنشط المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في جميع أنحاء العالم، وتعزز دور الذكاء الاصطناعي للارتقاء بواقع القطاع. ويواصل موظفو المجموعة تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، بالاعتماد على الأفكار الرائدة والمنتجات المبتكرة، لتسريع وتيرة التطور ومعالجة المشكلات الملحة في المجتمع. وتتعاون جي 42 مع الدول والشركات والأفراد لإنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل. وتفتح المجموعة اليوم آفاقاً واسعة في مختلف المجالات، بدءاً من البيولوجيا الجزيئية ووصولاً إلى استكشاف الفضاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g42.ai.