النسخة الأحدث من نموذج جيس تعزز الأداء في مختلف مجالات توليد وتلخيص المحتوى والترجمة بين اللغتين العربية والإنجليزية

أبوظبي: أعلنت شركة كور 42، التابعة لمجموعة جي 42 و التي مقرها الإمارات العربية المتحدة والمزود الرائد لاستشارات التحول الرقمي، والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول والقدرات التكنولوجية لتوسيع نطاق الاعتماد على برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركات وتمكين البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، عن إطلاق جيس 30 بي، النسخة الأحدث والأكثر كفاءة من نموذجها اللغوي الكبير مفتوح المصدر للغة العربية. ويستند الإصدار الجديد إلى 30 مليار مؤشر، ويأتي بعد إطلاق النموذج السابق الذي طرحته الشركة في أغسطس الماضي مزوداً بـ 13 مليار مؤشر. وتؤكد الخطوة التزام كور 42 بتوفير تجربة ذكاء اصطناعي توليدي ثرية لغوياً ومتمحورة حول الجانب الثقافي لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية حول العالم.

ويشكل نموذج جيس ثمرة التعاون بين إنسبشن، مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة جي 42؛ وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول مؤسسة بحثية للدراسات العليا مخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم؛ وسيريبراس سيستمز، حيث نجح بمجرد إطلاقه في إرساء معايير جديدة في مشهد النماذج اللغوية الكبيرة للغة العربية. وجرى تدريب النموذج باستخدام كوندور غالاكسي-1، أحد أسرع الحواسيب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حول العالم، بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس (مليون تريليون عملية حسابية في الثانية) ومعالج يضم 54 مليون نواة و64 عقدة، والذي تم تطويره بالشراكة بين مجموعة جي 42 وسيريبراس سيستمز.

وانتقل جيس 13 بي من مرحلة المفهوم النظري ليُصبح النموذج مفتوح المصدر الأبرز والأكثر دقة في أقل من أربعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أنّ مرحلة تدريب نموذج جيس 13 بي على الإنتاج استغرقت 21 يوماً باستخدام حاسوب كوندور غالاكسي-1 الفائق.

وتم تدريب نموذج جيس 30 بي الجديد على مجموعة بيانات أكبر بكثير من 126 مليار رمز عربي و 251 مليار رمز إنجليزي و 50 مليار رمز مميز ويظهر أداء متزايدا في جميع المؤشرات الرئيسية. تقدم جيس 30 بي إجابات أطول بنسبة 160٪ وأكثر تفصيلا باللغة العربية وزيادة بنسبة 233٪ في اللغة الإنجليزية ، مما يعكس تحسينات كبيرة في توليد اللغة.

ويُضاهي أداء جيس 30 بي حالياً النماذج الإنجليزية أحادية اللغة، بينما يتفوق بشكل واضح على نماذج مفتوحة المصدر في تقييمات النموذج الأساسي.

والجدير بالذكر أنّ التحسينات على نموذج جيس 30 بي خضعت للاختبارات والتحقق باستخدام مجموعة من وسائل الاستدلال والمقارنة بين النماذج والتقييمات البشرية، والتي أظهرت تفوق الاستجابات من حيث الوقت للنسخة المحدثة من النموذج على تلك التي سجلها نموذج جيس 13 بي بنسبة 96% للغة العربية و97% للغة الإنجليزية.

وفي إطار تأكيده على الالتزام بممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والآمنة ، أضاف فريق المطورين تحسينات أخرى على عمليات النموذج وسياساته بهدف حمايته من حالات التحيّز وإنتاج المحتوى المؤذي والمتسم بالكراهية، علماً أنّ هذه الوظيفة أصبحت أكثر سهولة مع الإصدار مفتوح المصدر.

وأظهرت مرونة جيس وإمكاناته المتفردة في مجال اللغة العربية نتائج واعدة من خلال مجموعة من التطبيقات في مختلف القطاعات، بما فيها الاتصالات والطاقة والتعليم والرعاية الصحية، وغيرها من الحلول المبتكرة في قطاع اتصالات التسويق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة كور 42: "يُمثل إطلاق جيس 30 بي إنجازاً جديداً لشركة كور 42 ونقلة نوعية في أوساط المتحدثين باللغة العربية، لا سيما من حيث قدرتهم على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويُسلط الإصدار الجديد الضوء على مدى الترابط بين الريادة التكنولوجية لمجموعة جي 42 ومنظومتنا الواسعة من شركاء والتزامنا المشترك بالارتقاء بمستوى الإنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي. وأتطلع لما سيحمله التعاون الوثيق مع شركائنا وعملائنا من فرص لاستكشاف التطبيقات الجديدة ومواصلة تطوير قدرات النموذج، بينما نكثف مساعينا لابتكار النماذج اللغوية الكبيرة عالية الجودة لمختلف اللغات".

ومن ناحيته، قال السيد أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سيريبراس سيستمز: "نجح فريق كور 42 وسيريبراس سيستمز، بعد أقل من ثمانية أسابيع من إصدار جيس 13 بي لمجتمع المتحدثين باللغة العربية حول العالم، في إطلاق نموذج جديد ومتطور أكبر من سابقه بمقدار الضعف. ويستند نموذج جيس 30 بي على حاسوب كوندور غالاكسي -1 الفائق ليُسجل رقماً قياسياً جديداً في الأداء ثنائي اللغة وإنجازاً مبهراً من حيث الوقت اللازم للتدريب".

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لمحة حول شركة كور 42

شركة كور 42 هي المزود الرائد للحلول السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى الوطني التي مقرها الإمارات العربية. وتجمع الشركة خبرات مجموعة جي 42 في مختلف التخصصات التكنولوجية في منصة واحدة مشتركة لتمكين الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. بناء على مجموعة شاملة من القدرات عبر البنية التحتية والخدمات السحابية والبيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخدمات الرقمية، تتمثل مهمتنا في تمكين المنظمات والصناعات والدول من خلال القوة التحويلية الذكاء الاصطناعي.

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