وُقعت الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت 42 أبوظبي، أكاديمية البرمجة المبتكرة في أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم (CTF.ae)، الرائدة عالمياً في مجال تنظيم منافسات التقاط العلم والتمرينات المتقدمة في قطاع الأمن السيبراني، وذلك خلال معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2025)، الذي انطلق في الـ 6 من مايو الجاري ويختتم فعالياته اليوم (الخميس) بمركز دبي التجاري العالمي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث وقعها كلٌّ من الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، وأحمد عطاالله، رئيس العمليات والقائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة المستقبل التقني، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميّز في مجال الأمن السيبراني. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتيح المؤسسة فرص تدريبية عملية لطلاب أكاديمية "42 أبوظبي" للبرمجة، ما يمنحهم تجربة ميدانية تفاعلية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الحقيقية والمعقدة.

كما سيتعاون الطرفان في تنظيم سلسلة من ورش العمل، والمحاضرات المتخصصة، والجلسات التدريبية التي يقودها خبراء القطاع، مع التركيز على المسارات المهنية والتقنيات الناشئة. وتشمل أوجه التعاون كذلك إقامة مسابقات "هاكاثون" مبتكرة، وتحديات تقنية، ومؤتمرات، ودوائر شبابية، وفعاليات للتواصل المهني، بما يسهم في تعزيز ثقافة التعاون والتعلم المستمر.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، قائلاً: "تمثل شراكتنا مع مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم محطة محورية في مساعينا لتمكين طلابنا من اكتساب خبرات عملية في مجال الأمن السيبراني وتأمين مستقبلهم المهني. ومن خلال الجمع بين نموذجنا التعليمي القائم على المشاريع العملية بالأكاديمية وخبرات CTF.ae الرائدة، فإننا نرسخ رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد معرفي، وندعم في الوقت ذاته تطلعات دولة الإمارات لتكون في طليعة الابتكار السيبراني عالمياً. ونتطلع لرؤية طلابنا يقودون هذا القطاع الحيوي ويرسمون مستقبله."

من جانبه، قال أحمد عطاالله، رئيس العمليات والقائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم "إن التعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي للبرمجة يمنحنا فرصة مثالية للتواصل مع نخبة من الطلاب الموهوبين والطموحين، وتزويدهم بفرص عملية لتجربة سيناريوهات وتحديات الأمن السيبراني، مما يعزز من مهاراتهم ويهيئهم للتعامل مع المتغيرات الرقمية المستقبلية. لقد لمسنا شغف طلاب الأكاديمية خلال الأعوام الماضية، وحان الوقت لتوفير منصة تدريب سيبرانية تُبقيهم في حالة تفاعل مستمر على مدار العام، وتعدّهم للمنافسة عالمياً ولرفع اسم الدولة في المحافل الدولية."

وفي إطار هذه الشراكة، نظّمت أكاديمية 42 أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة CTF.ae مسابقة «التقاط العلم» بنظام الهجوم/الدفاع السيبراني في مقرها، حيث أقيمت ورشة عمل متخصصة في الـ 29 من أبريل الماضي، وتلتها مسابقة فعلية في 30 أبريل 2025.

وتعكس المذكرة التزام "42 أبوظبي" بتهيئة منظومة تقنية نابضة بالحياة والمهارات الرقمية في المنطقة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الريادة في مجال الأمن السيبراني.

لمحة حول أكاديمية 42 أبوظبي للبرمجة

تعد "42 أبوظبي" أكاديمية تعليمية مبتكرة وغير تقليدية في مجال البرمجة، انطلقت عام 2020 بمبادرة من دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بهدف دعم التنمية الشاملة في الإمارة عبر الاستثمار في قطاعات الأعمال والابتكار ورأس المال البشري.

لمحة حول "CTF.ae"

تتخذ CTF.ae من إمارة دبي مقراً لها، وهي منصة متخصصة في تنظيم مسابقات "التقط العلم" والتدريبات السيبرانية المتقدمة. تأسست عام 2020 وتركز على تقديم تجارب تعليمية قائمة على المحاكاة والألعاب التفاعلية، لتمكين المبتدئين والمحترفين في مجال الأمن السيبراني من تطوير مهاراتهم. وتقدم المنصة مجالات تدريب مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات الطامحة إلى تعزيز قدراتها السيبرانية.

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