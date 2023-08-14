

واصلت إنفيكتوس مسيرتها الرامية لتحقيق أهدافها الرئيسية، بما في ذلك زيادة الحصة السوقية (نمو الإيرادات) وتنويع منتجاتها وأسواقها.

تم تحقيق نمو في الإيرادات بأكثر من 30٪ خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تم تحقيق زيادة في الإيرادات خلال الفترة المشمولة بالتقرير في أسواق مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط (زيادة بنسبة 173٪) و أفريقيا (زيادة بنسبة 24٪) و آسيا (زيادة بنسبة 55٪).

وتماشيًا مع مسار النمو، ارتفعت الميزانية العمومية لشركة إنفيكتوس أيضاً إلى 2.86 مليار درهم مقارنة ب 2.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مع الحفاظ على مستويات عالية من النمو على مستوى الأسهم التي بلغت قيمتها حوالي 990 مليون درهم إماراتي.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثاني من عام 2023) ، حسّنت إنفيكتوس إدارة رأس المال العامل لديها ، وحسّنت صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بأكثر من 300 مليون درهم إماراتي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م (ADX:INVICTUS)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي والذي انتهى بتاريخ 30 يونيو 2023. وشهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في نمو الأعمال وتنويع عملياتها ومنتجاتها وأسواقها.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023، إيرادات تزيد قيمتها عن 4.2 مليار درهم، بالإضافة إلى ما يزيد عن 208 مليون درهم في إجمالي الأرباح، وصافي أرباح بمعدل 136 مليون درهم. وبلغت قيمة الإيرادات الناجمة عن عملياتها في أفريقيا ما يزيد عن 2.7 مليار درهم، تليها إيرادات عملياتها في الشرق الأوسط والتي وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار درهم، بينما شهدت مبيعاتها في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً، وصولاً إلى معدل 264 مليون درهم.

وقال أمير داوود عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: "يسرنا الإعلان عن إحراز تقدم ملحوظ في أهدافنا المؤسسية خلال الربع الثاني من هذا العام. وقد تمكّنا من تطوير عملياتنا رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، وذلك بفضل تركيزنا وحرصنا على استكشاف فرص جديدة عبر مجالات متنوعة، بما في ذلك المنتجات الجديدة المتداولة واكتساب حصص سوقية في أسواق عالمية متنوعة، ما ساهم في نمو إيراداتنا الإجمالية على نحو متوافق مع أهدافنا الاستراتيجية. ويسعدنا في هذا الإطار، الإعلان عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيات فعالة لضمان النمو المستدام لأعمالنا مستقبلاً".

وتتضمن الإنجازات البارزة في هذا الإطار ما يلي:

نمو الإيرادات بمعدل يزيد عن 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يعتبر القمح المساهم الأكبر في هذا النمو بفضل مبيعاته التي تخطت حاجز 1.7 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 17٪ في الفترة التي شملها التقرير.

وحققت المنتجات الجديدة في محفظة أعمال إنفيكتوس للاستثمار، بما في ذلك فول الصويا والذرة والشعير وزيت عباد الشمس، مبيعات تزيد عن 1.5 مليار درهم إماراتي ، مقارنة مع لا شيء في نفس الفترة من العام الماضي.

واستمرت الشركة في تنويع أعمالها عبر أسواق جديدة، مع التركيز على مناطق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث استمرت المبيعات في النمو بنسبة 24٪ و173٪.

وواصلت الميزانية العمومية لشركة إنفيكتوس نموها خلال النصف الأول من عام 2023، مرتفعة إلى 2.86 مليار درهم إماراتي تزامناً مع نمو الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على رافعة مالية متماسكة مع تنامي قيمة الأسهم لتتخطى حاجز 990 مليون درهم إماراتي.

وركزت إنفيكتوس على توليد النقد وتحسين التدفق النقدي الصافي من الأنشطة التشغيلية في الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 300 مليون درهم إماراتي.

وأعلنت إنفيكتوس، التي تدير عملياتها في أكثر من 70 دولة حالياً، عن خططها للتوسع في شمال وشرق أفريقيا بفضل عمليات الاستحواذ وإطلاق المشاريع المشتركة مع الكيانات المحلية في عدد من الدول الأفريقية مثل المغرب والجزائر وكينيا وتنزانيا والموزامبيق. يتماشى هذا التوسع مع توجه الشركة للاستثمار في استراتيجياتها وخبراتها في مجال تجارة الأغذية الزراعية والحبوب، وتنويع عملياتها على مستوى الخدمات اللوجستية ومعالجة الأغذية. كما تحرص الشركة على استمراريتها في البحث عن فرص النمو، وتعزيز علاقاتها مع العملاء، والاستثمار في مهارات وقدرات فرقها المتنوعة لضمان النمو المستدام والحفاظ على حصتها السوقية في قطاع إنتاج وتجهيز الأغذية.

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نبذة حول شركة إنفيكتوس للاستثمار:

إنفيكتوس للاستثمار (ADX: INVICTUS) نحن نربط المنتجين والمستهلكين لتقديم الحبوب الغذائية الأساسية والسلع الجاهزة والسلع الأخرى مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

حرصت الشركة على تعزيز الروابط ضمن شبكتها الواسعة والمتنوعة من المزودين والموردين لتوسيع سلسلة القيمة لتشمل صغار المزارعين المستقلين عبر العديد من الأسواق وذلك بهدف إعادة رسم ملامح المستقبل الغذائي، وتطوير حلول مخصصة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة على الصعيد العالمي.

تدير إنفيكتوس للاستثمار شركة فرعية مملوكة بنسبة 100٪ لها وهي Invictus Trading FZE التي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقراً رئيساً لعملياتها وتوفر خدماتها حالياً في 70 دولة حول العالم.

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