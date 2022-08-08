أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن نتائج أعمال نهاية النصف الاول من العام الجارى 2022 محققاً زيادة قياسية حيث ارتفع صافي الارباح بنسبة 42 % في نهاية النصف الاول على أساس سنوي مقارن ليصل إلى 507 مليون جنيه مصرى وبلغ صافي الدخل من العائد 1.153 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 بزيادة 43% بالمقارنة بنهاية 2021 وارتفع صافي الارباح التشغيلية إلى 1.396 مليار جنيه بزيادة 49%. وواصل البنك تسجيل مؤشرات اداء قوية ليعكس نجاح استراتيجية النمو والتطوير التي دفعت البنك للوصول إلى قوائم البنوك الاسرع نمواً في مصر منذ تغيير علامته التجارية في نهاية 2020.

وعزز هذه الزيادة القياسية نمواً متوازناً على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال التي عملت على تلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد في آن واحد، و عليه حقق البنك ارتفاعاً هائلاً في محفظة ودائع العملاء بنسبة 39% لتبلغ نحو 57.1مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية للعملاء إلى 27.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 22% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

كما حقق أبوظبي التجاري – مصر ارتفاعاً فى إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 25%، لتصل لـ 65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. و بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.6%. وحرصاُ على مواصلة خطة البنك التوسعية، حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 19.39% بنهاية يونيو 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر. واستطاع البنك الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق إستدامة الأعمال حيث نجح البنك في الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها وانخفض معدل القروض المتعثرة ليصل إلي 3.6%.

وأشار ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك قائلاً : "نحن سعداء بأداء البنك وتحقيق نسب نمو قياسية التي تعكس عمل دؤوب والتزام بتنفيذ استراتيجية البنك الخمسية لتعزيز علامة المجموعة التجارية وزيادة الحصة السوقية والتوسع في الاعمال مع الاستمرار في الحفاظ على مستوى المخاطر . كما نلتزم ايضاً بدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات العملاء مع تعزيز التحول الرقمي تحقيقاً لرضا العملاء. ونتيجة لأداء البنك المتميز، حصل أبوظبي التجاري على عدة جوائز مرموقة منذ بداية العام لتشهد بأن البنك يأتي في مقدمة قوائم الاسرع نمواً في مصر وتشهد ايضا بتميز الخدمات الرقمية. "

وعلى صعيد الخدمات الرقمية، يشهد البنك زيادة كبيرة في نسبة العملاء المسجلين تجاوز ال180% في نهاية يونيو 2022 وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. و يقوم البنك حاليا بتحديث نظام البنك الاساسي ويواصل البنك العمل على إطلاق حزمة من المنتجات الرقمية قريباً لتحقيق مزيد من الراحة للعملاء و دعم انتشار الشمول المالي . وكان أبوظبي التجاري مصر قد حصل على عدد من الجوائز المرموقة منها جائزة "البنك الرقمي الجديد الاكثر ابتكارا" من مؤسسة "انترناشيونال فاينانس" وجوائز "افضل بنك يقدم خدمات رقمية" و"افضل تطبيق موبيل بنكي وخدمة انترنت بنكي" من مجلة " انترناشيونال بيزنس".

و فيما يخص تنمية المجتمع، قام أبوظبي التجاري بالتبرع لصالح مستشفى "نيل الأمل" لعلاج تشوهات الأطفال ، كما قدم الدعم لبنك الطعام المصري فيما يخص اطعام الأسر الاكثر احتياجا ، وايضا استمر البنك في دعم مستشفى اهل مصر من خلال بروتوكول ثلاثي منذ العام الماضي. وتقديراً لدور المرأة، أطلق البنك حملة لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات لتوجيه نسبة كاش باك لدعم مؤسسة بهية .

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