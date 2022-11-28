بفضل حلّها المتكامل القائم على الذكاء الاصطناعي لمعرض إكسبو 2020 دبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن حلول شركة "جي 42 سمارت نيشن"، إحدى الشركات التابعة لـ "جي 42"، ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في جوائز المدن الذكية العالمية 2022، عن فئة "حلول السلامة والأمن" بفضل حلّها المتكامل القائم على الذكاء الاصطناعي والمبتكر بالتحديد لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وتُعدّ جوائز المدن الذكية العالمية السنوية منافسة دولية بارزة يجري تنظيمها تحت مظلّة المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة، والذي يلقي الضوء على المشاريع والأفكار والحلول الرائدة التي تسهم في الارتقاء بمستوى العيش والظروف الاقتصادية في المدن العالمية وتبنّي معايير الاستدامة والشمولية فيها.

وفي تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، قال راشد الكوك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "جي 42 سمارت نيشن": "يسرّنا ويشرّفنا أن نحصل على التقدير من مثل هذه المنصّة الدولية المرموقة، بفضل الحلول التي ابتكرناها لإحدى أضخم الفعاليات على مستوى العالم. ويُعدّ تصنيفنا ضمن المراتب الثلاثة الأولى عن فئة "حلول السلامة والأمن" للعام 2022 خير دليل على استراتيجيتنا الناجحة وقدرتنا على التنفيذ الفوري وإدارة المشاريع الضخمة، في إطار التعاون المنظّم ووفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية مع استيفاء كافة الشروط التنظيمية واتباع معايير الحوكمة الصارمة".

وأضاف الكوك: "تسهم حلولنا المتقدّمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز المعايير الأمنية والبيئية ضمن مجتمعات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتساعد في الحفاظ عليها لضمان مستقبل الأجيال القادمة".

وقد تمّ تصنيف الحلّ التكنولوجي الذي ابتكرته شركة "جي 42 سمارت نيشن" ضمن قائمة المرشّحين النهائيين عن فئة "حلول السلامة والأمن" لمعرض إكسبو 2020"، بعد الخضوع لعملية تقييم شاملة، وذلك من بين أكثر من 337 طلب ترشيح رفيع المستوى من 60 دولة حول العالم.

وبفضل النظام التكنولوجي المتكامل والذكي والمستدام الذي ابتكرته شركة "جي 42 سمارت نيشن"، تمكّن أكثر من 23 مليون زائر من الاستمتاع بالتجوّل في مختلف أرجاء معرض إكسبو 2020 دبي ضمن بيئة آمنة، بما في ذلك سلاسة سير العمليات وحركة الأفراد والمركبات.

وعلى مدار الأشهر الستة، ساهم حلّ "جي 42 سمارت نيشن" بتجنّب ظهور الآلاف من التهديدات المحتملة وإدارة واحتواء مئات الحوادث بسلاسة مطلقة، عبر الاستفادة من حلول صنع القرار القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والقادرة على توقّع الأحداث والوقاية منها بشكل مباشر.

وتجدر الإشارة أنه كان من بين المرشّحين النهائيين ضمن هذه الفئة حلّ فنلندي مبتكر للحفاظ على أمن المدن ولعبة أمنية هولندية لتبادل الأدوار بين الأطفال.

والحدير بالذكر أنه وفي وقت سابق من هذا العام كانت قد فازت "جي 42 سمارت نيشن" أيضاً بالمركز الأول من بين 133 شركة متنافسة ضمن تصنيفات المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا للعام 2022.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول جي 42 سمارت نيشن

تدعم جي 42 سمارت نيشن جهود التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي لرسم ملامح مدن المستقبل وجعلها أكثر ذكاء واستدامة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى تجارب القطاع العام والجهات الحكومية والشركات التجارية. وتطور الشركة الحلول التكنولوجية المتقدمة والمسؤولة لتسريع الانتقال نحو المدن الذكية التي تشمل المجتمع المترابط والبيئة النظيفة ووسائل النقل السلسة والحكومة المتصلة وسلامة القطاعين العام والتجاري والاقتصاد الرقمي.

لمحة حول جي 42

تُعد جي 42 مجموعة عالمية رائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لضمان مستقبل أفضل، وتنشط المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في جميع أنحاء العالم، وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. ويحرص موظفو المجموعة على إعادة تصور ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من خلال التفكير المتقدم والابتكار، لتسريع وتيرة التطور ومعالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً في المجتمع.

وتسعى جي 42 إلى تحفيز التغيير في المنطقة وأنحاء العالم، عن طريق التعاون مع الدول والشركات والأفراد لإنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل في العالم. وتفتح المجموعة اليوم آفاقاً واسعة في مختلف المجالات، بدءاً من الطب الجزيئي ووصولاً حتى السفر إلى الفضاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g42.ai

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بـمجموعة جي 42 يرجى التواصل مع:

غنوة الأحمد من خلال البريد الإلكتروني وأرقام التواصل أدناه:

Ghinwa.Alahmad@hkstrategies.com

+971 4 553 9543

+971 58 826 4972