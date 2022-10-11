بهدف تعزيز التجارب التعليمية لطلاب مدرسة 42 أبوظبي وصقل مهاراتهم الاحترافية في مجال الأمن الوطني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌ من مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، وشركة بيكن رد، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى إثراء التجارب التعليمية لطلاب مدرسة 42 أبوظبي.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، بحضور كلٍ من ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي، وموريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن رد.

وتعتزم بيكن رد، بموجب هذه الاتفاقية، تقديم برنامج رعاية مخصص لأبرز المرشحين الذين استكملوا بنجاح برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة في مدرسة 42 أبوظبي، والمعروف باسم "البيسين".

وانطلاقاً من مساعيها إلى تعزيز الدعم المقدم للمبرمجين، ستعمل بيكن رد على رعاية العديد من المشاريع عالية الأهمية وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والكفاءات في مدرسة 42 أبوظبي للمشاركة فيها، وذلك بهدف تحديد المرشحين المتفوقين وتقييمهم وتقديم الرعاية لهم للانضمام إلى برنامج بيكن رد الذي يأتي بالتعاون مع 42 أبوظبي. وتعتمد بيكن رد، استناداً إلى مكانتها كمزود معتمد لخدمات التدريب لدى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على فريقها العالمي من الخبراء المختصين لتطوير برنامج إرشادي مكثف لتزويد طلاب مدرسة 42 أبوظبي بمجموعة من الاعتمادات الدولية والتدريب على لغات البرمجة. ومن المقرر أن تطرح بيكن رد مجموعة إضافية من الدورات التدريبية المتعلقة بالبيئات السيبرانية والأمن الوطني وتجارب البرمجة الموجهة خصيصاً لطلاب مدرسة 42 أبوظبي في إطار هذه الاتفاقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "تعكس مدرسة 42 أبوظبي الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية والأخصائيين الملمين بشؤون التكنولوجيا لمواكبة متطلبات المستقبل والارتقاء بآفاق الابتكار الرقمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمهيد الطريق لإعداد جيل مزود بالمعارف والخبرات اللازمة للمساهمة في تطوير الحلول والابتكارات الرقمية التي من شأنها تعزيز الأمن الوطني في دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: "تتيح هذه الاتفاقية الفرصة لتزويد طلاب مدرسة 42 أبوظبي بالممارسات والتدريب والدعم اللازم لصقل مهاراتهم الاحترافية في مجال الأمن القومي، إلى جانب إمدادهم بفرص التطور الوظيفي. ويوفر البرنامج الذي نطلقه بالتعاون مع بيكن رد لطلابنا إمكانية التعلم على أيدي مجموعة من الخبراء المتخصصين في القطاع والحصول على تدريب معتمد على مستوى الدولة ليتيح لهم الفرصة لتعزيز تنافسيتهم على صعيد فرص العمل المستقبلية في القطاعات الحيوية بما في ذلك الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة".

وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن رد: "نحن في بيكن رد نركز بشدة على التعاون المشترك، ويسعدنا أن نتعاون مع مدرسة 42 أبوظبي لنقدم برنامجاً تدريبياً عالي التخصص لطلابهم، مما سيمكننا من القيام بدور رائد في تمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من مواطني دولة الإمارات. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد لبيكن ريد ومدرسة 42 أبوظبي حيث تتيح لكلا الطرفين إعداد جيل من المهنيين الإماراتيين ذوي المهارات العالية ممن سيسهمون بشكل كبير في تعزيز منظومة الأمن الوطني لدولة الإمارات".

وتُسلط شراكة مدرسة 42 أبوظبي مع بيكن رد الضوء على التزام 42 أبوظبي بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال البرمجة لمواكبة متطلبات المستقبل، من خلال تسهيل وصول مختلف الهيئات الوطنية إلى أبرز المواهب القادرة على الارتقاء بمستقبل قطاع البرمجة في الإمارة.

تجسّد مدرسة البرمجة 42 أبوظبي نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة التي تأسست عام 2020. وتعدّ المدرسة أحد مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، التي تهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والسكان.

ويُذكر أن بيكن رد تقع ضمن قطاع الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف ضمن أفضل 25 مورد عسكري في العالم.

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