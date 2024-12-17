توقيع العقد الشامل يُتوج أمر التكليف الممنوح في سبتمبر 2023 بشأن توفير خدمات الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- وقعت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملحوظ، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزSPACE42، عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار أمريكي) مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية الحيوية والآمنة لمدة 17 عاماً أخرى تمتد من العام 2026 وحتى 2043.

يُعزز العقد قوة المركز المالي لشركة سبيس 42، حيث يُشكل الغالبية العظمى من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والبالغة 26 مليار درهم إماراتي (7.1 مليار دولار أمريكي).

وبموجب العقد، ستقوم سبيس 42 بتوفير خدمات اتصالات فضائية آمنة وموثوقة للحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى الخدمات المُدارة ذات الصلة من خلال القمرين الصناعيين المتواجدين حالياً في المدار الياه 1 والياه 2، ومستقبلاً من خلال قمرين صناعيين جديدين متطورين هما الياه 4 والياه 5، المتوقع إطلاقهما في عاميّ 2027 و2028 على التوالي. كما يحل العقد محل اتفاقيتين حاليتين - هما اتفاقية خدمات الأقمار الصناعية ("CSA") واتفاقية تفويض الخدمات المُدارة ("MSM")، علماً أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على التوالي. ويشمل العقد مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة الإماراتية حالياً بموجب عقد منفصل.

وستتلقى سبيس 42 بموجب العقد 3.7 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي، كدفعات مقدمة جديدة خلال فترة بناء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، حيث سيوفر القمران الصناعيان الجديدان خدمات الاتصالات الحكومية الآمنة لمنطقة جغرافية تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

بهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42: "نفخر بإبرام هذا العقد مع حكومة الإمارات العربية المتحدة مما يؤكد على الثقة المستمرة في حلول سبيس 42 ويدفعنا للمضي قدماً في تقديم حلول التكنولوجيا الفضائية لتلبية مختلف متطلبات الحكومة بكفاءة وأمان وموثوقية. ومع تطلعنا نحو المستقبل، ستوفر أقمارنا الصناعية الأحدث، الياه 4 والياه 5، قدراتٍ جديدة لتعزيز تقنياتنا وخدماتنا."

ومنذ حصولها على أمر التكليف العام الماضي، أحرزت الياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42 تقدماً سريعاً لمواكبة الجدول الزمني لإطلاق القمرين الجديدين. وقد تعاقدت سبيس 42 مؤخراً مع شركة إيرباص (Airbus) لبناء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، كما اختارت شركة سبيس إكس (SpaceX) لإطلاقهما إلى المدار على مركبة الإطلاق Falcon 9. يعتمد هذان القمران الصناعيان على منصة Airbus Eurostar Neo القادرة على نشر حمولات مرنة متعددة النطاقات، والتي يمكن إعادة ضبطها بالكامل أثناء إطلاقها في المدار. ومن المتوقع أن تصل تكلفة برنامج تطويرهما، بما في ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين، إلى نحو 3.9 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أميركي.

تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لشركة سبيس 42 والبالغة 26 مليار درهم إماراتي (7.1 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024 تُعادل 10 أضعاف إيرادات الأشهر الاثني عشر الماضية، الأمر الذي يوفر رؤية بعيدة الأمد للتدفقات النقدية المستقبلية حتى العام 2043.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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