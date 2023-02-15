بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تقدم المجموعة الرائدة للفريق رؤى معمقة قائمة على البيانات ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن توقيع شراكة رسمية تمتد لعدة سنوات مع فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وتتيح هذه الشراكة ل"جي 42" ولفريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 فرصة استكشاف وسائل جديدة للاستفادة من أكثر برمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي تطوّراً، وتقديم رؤى معمقة بالغة الأهمية لعمليات الفريق. هذا إلى جانب تحسين دقة وفعالية تطبيق الرؤى المعمقة القابلة للتنفيذ بهدف تحقيق المزيد من الفوائد في أكثر النواحي دقةً. وتوفر الشراكة أيضاً إمكانية الاستفادة من خدمات الشركات التابعة لشركة جي 42، بما فيها بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، التي تقدّم منصةً للتحليلات الشاملة المعتمدة على مختلف البيانات بهدف دعم عملية اتّخاذ القرارات المبنية على التحليلات المعمقة.

وتركز الشراكة بين الطرفين على برامج تنمية المواهب والتدريبات المشتركة وورشات الابتكار، حيث يتعاون الخبراء من جي 42 وفريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 لتحديد النواحي التي يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها لتحقيق الفائدة وتقديم قيمة إضافية للفريق الحائز على بطولة العالم للصانعين ثمان مرات.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42: "تحظى التكنولوجيا بأهمية كبيرة في رياضة السيارات الحديثة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار الحجم الهائل للبيانات الحساسة التي تُجمع في كلّ سباق. ويتيح لنا الجمع بين المواهب البشرية الاستثنائية والإمكانيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والقدرة الحوسبية لتحقيق الأداء الأفضل لمجموعة واسعة من العمليات والاستفادة منها في حلبة السباق وخارجها، فضلاً عن اتّخاذ القرارات الأفضل وتعزيز إمكانياتنا في مختلف المجالات".

وأضاف تشاو: "متحمسون للغاية حيال هذه الشراكة الجديدة مع فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1، ونتطلّع لتسخير مواردنا التقنية وخبراتنا لمساعدتهم على النجاح".

وبدوره قال توتو وولف، الرئيس التنفيذي ومدير فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1: "يسرّنا جداً أن نعلن عن هذه الشراكة مع جي 42، إذ نسعى دوماً لاغتنام الفرص التي تمكّننا من التنافس وتحقيق الفوز على أعلى المستويات في عالم سباقات السيارات. ونشعر بالحماس للعمل مع جي 42 والاستفادة من خدمات الرؤى المعمقة التي تقدّمها بالاعتماد على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدائنا على أرض الحلبة وخارجها".

ومن جانبه، قال ريتشارد ساندرز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1: "يسرّنا أن نرحّب بشركة جي 42 ضمن مجموعة شركائنا المميزين. ونشعر بالحماس للتعاون مع جي 42، إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذه التطبيقات في مختلف المجالات؛ ونتطلّع للاستفادة من هذه التكنولوجيا المبتكرة بهدف تقديم قيمة إضافية لفريقنا وشركائنا على حدّ سواء".

والجدير بالذكر أن شعار العلامة التجارية لجي 42 سيظهر على سيارة دبليو 14 إي بيرفورمانس، سيارة فريق مرسيدس إيه إم جي للفورمولا 1 الجديدة التي ستشارك في منافسات موسم 2023 والتي أُطلقت اليوم من سيلفرستون في المملكة المتحدة. كما سيظهر الشعار على خوذة سائقي السباق لويس هاميلتون وجورج راسل، وضمن محطة صيانة الفريق خلال السباقات.

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لمحة حول جي 42

تُعد جي 42 مجموعة عالمية رائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لضمان مستقبل أفضل، وتنشط المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في جميع أنحاء العالم، وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. وتقود جهود استثمار قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافٍ نبيلة. ويحرص موظفو المجموعة على إعادة تصور ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من خلال التفكير المتقدم والابتكار، لتسريع وتيرة التطور ومعالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً في المجتمع.

وتسعى جي 42 إلى تحفيز التغيير في المنطقة وأنحاء العالم، عن طريق التعاون مع الدول والشركات والأفراد لإنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل في العالم. وتفتح المجموعة اليوم آفاقاً واسعة في مختلف المجالات، بدءاً من الطب الجزيئي ووصولاً حتى السفر إلى الفضاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g42.ai

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بـمجموعة جي 42 يرجى التواصل مع:

غنوة الأحمد من خلال البريد الإلكتروني وأرقام التواصل أدناه:

Ghinwa.Alahmad@hkstrategies.com

+971 4 553 9543

+971 58 826 4972

نبذة حول فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1:

يتخصص فريق مرسيدس إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1، فريق السباق الرسمي لشركة مرسيدس-إيه إم جي، في خوض منافسات البطولة العالمية للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، السلسلة الأهم لسباقات السيارات العالمية.

وتعدّ سباقات الفورمولا 1 رياضةً فريدةً من نوعها، حيث تجمع في تفاصيلها العمل الجماعي على أعلى المستويات، والتقنيات والابتكارات الأكثر تطوراً، وإدارة الأداء المتطور، ومهارات القيادة الاستثنائية. وتسعى فرق السباقات لتطوير سيارات قادرة على المنافسة في أكثر الظروف تحدياً على امتداد أكثر من 20 سباق متوزعة في خمس قارات كلّ موسم.

ويتخذ فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 مقره ضمن مراكزه التكنولوجية في مدينتي براكلي وبريكسورث في المملكة المتحدة، ويضمّ أكثر من 1000 فرد يعملون بمثابرة على تصميم وتطوير وتصنيع وتشغيل سيارات السباق التي يقودها الحائز على لقب بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات لويس هاميلتون وزميله صاحب الانتصارات في سباقات الفورمولا 1 الرئيسية جورج راسل.

ويعدّ فريق مرسيدس أحد أكثر الفرق نجاحاً في عالم الفورمولا 1، حيث تمكّن من تحقيق سبع بطولات متتالية على صعيديّ السائقين والصانعين ما بين 2014 و2020، فضلاً عن تسجيله رقماً قياسياً بتحقيق لقب الصانعين الثامن على التوالي في عام 2021.

كما تمكّن الفريق من تحقيق 116 انتصار، والوصول إلى خطّ النهاية ضمن المراكز الثلاثة الأوائل في 264 سباق، والانطلاق من المركز الأول في 128 سباق، وتسجيل أسرع لفة في السباق 91 مرة، وتحقيق المركزين الأوائل خلال السباق 54 مرة، على مدار مشاركاته في 259 سباق خلال الفترة الممتدة منذ عودته للبطولة كصانع للسيارات في عام 2010 ووصولاً إلى نهاية موسم 2022.

للتواصل الإعلامي: برادلي لورد

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