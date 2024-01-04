يعمل المركز على توزيع وتخزين قطع الغيار والأكسسوارات في مستودع واحد

متوقع موعد الافتتاح في يناير 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أُقيم حفل وضع حجر الأساس لمركز توزيع قطع غيار فورد – "دي بي شينكر" الجديد في المنطقة اللوجستية في دبي، والتابع لـدبي وورلد سنترال "DWC"، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل في يناير 2025، وتعتبر المنشأة التي تبلغ مساحتها 41,792 متراً مربعاً موقعاً موحداً للتخزين والتوزيع، مما يضمن توفير قطع الغيار، وزيادة كفاءة عمليات التوزيع، وتعزيز خدمة العملاء.

حضر رافي رافيتشاندران، الرئيس الجديد الذي تمّ تعيينه مؤخراً لدى فورد الشرق الأوسط، وأكو جاف نائب الرئيس لدى "دي بي شينكر" الشرق الأوسط وأفريقياحفل وضع حجر الأساس لمركز توزيع قطع غيار فورد الجديد إلى جانب كبار المسؤوولين من شركة "Atlantic Storing DWC".

وقال رافيشاندران: « إن زيادة كفاءة عمليات التوزيع والتخيزين عن طريق مركز توزيع قطع غيار فورد، سيعزز من قدرة فورد الشرق الأوسط على خدمة العملاء بشكل أفضل وأكثر كفاءة، كما أنها تؤهلنا للقيام بالمزيد في المستقبل، مع التزامنا الراسخ بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملاء فورد الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع».

وأضاف رافيشاندران: « بالنيابة عن فورد الشرق الأوسط، أود أن أعرب عن امتناني لـ دي بي شنكر ودبي ساوث، سيكون لشراكتنا دوراً رئيسياً في تحسين تجربة عملائنا عبر تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة والابتكار. نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، مما يعزز الثقة والرضا فيما نقدم».

وقال أكو جاف، نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية و إدارة سلسلة التوريد في "دي بي شينكر" الشرق الأوسط وأفريقيا : « يسعدنا تدشين هذا المشروع الرائد مع فورد الشرق الأوسط، والذي يُظهر التزامنا بالابتكار والتميز في مجال سلسلة توريد قطع غيار السيارات، كما يشهد مركز التوزيع الجديد على رؤيتنا المشتركة في توفير أفضل الخدمات لعملائنا بمعايير قياسية من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة ودعم الممارسات البيئية المستدامة».

«ازدادت الحاجة مؤخراً إلى تحديث وتطوير خدماتنا نظراً لنمو علامتنا التجارية في المنطقة، ومن خلال توزيع قطع غيار السيارات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، سيعمل مركز توزيع قطع غيار فورد الجديد على تحسين خدمة العملاء وتعزيز العلاقات التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها مع كل موزع ومالك فورد أينما كانوا».

#بياناتشركات

-انتهى-