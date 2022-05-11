حوا: الزيادة بالأرباح تعود نتيجةً لاستئناف الحياة الطبيعية بعد القيود المفروضة من جراء الجائحة

مدينة الكويت : أعلنت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.

فقد سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح البالغة نحو 1.60 مليون دينار كويتي عن الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمبلغ 1.13 مليون دينار كويتي للربع الأول عن الفترة المماثلة من عام 2021، أي بنسبة 41.64%. وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية بنحو 7.05% حيث بلغت 3.51 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 3.28 مليون دينار كويتي عن الفترة المماثلة من عام 2021.

وتعقيباً على هذه النتائج، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ مازن عصام حوا قائلاً: "شهدت شركة العقارات المتحدة في الربع الأول من هذا العام زيادةً في صافي أرباحها نتيجةً لإستئناف الحياة الطبيعية بعد القيود المفروضة من جراء الجائحة ما أدى إلى ارتفاع عوائد أنشطة التأجير العقاري في مراكز التسوق وكذلك ارتفاعاً في قطاع الفنادق، فضلاً عن الزيادة في الدخل الناتج عن الخدمات العقارية."

وأفاد حوا، "ستواصل الشركة بناء المجتمعات من خلال مشاريعها في القطاعات العقارية المتنوعة تشمل الضيافة والتجارية والمكونات السكنية في الأسواق التي تعمل بها لتلامس تطلعات العملاء لتلبية احتياجاتهم."

وشهدت "ضاحية حصة" إقبالاً لافتاً من قبل العملاء الراغبين في التملك بالسكن العمودي الراقي والمتميز بموقعه الفريد على البحر والمدينة، إذ تم بيع حتى الآن أكثر من 71% من الوحدات السكنية بمشروع أبراج حصة والمتوقع انتهاءه بنهاية هذا العام، و 52% لمشروع بيوت حصة والمتوقع إنجازه في عام 2023.

هذا، وتجاوزت نسبة الإشغال 80% للوحدات السكنية مع إتمام آخر عملية تأجير في مشروع "روشة فيو 1090" في لبنان.

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نبذة عن شركة العقارات المتحدة

تعد شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) من أبرز الشركات في مجال تطوير العقار في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ إجمالي قيمة أصولها 596 مليون دينار كويتي (1.95 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2022. وقد تأسست شركة العقارات المتحدة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1984.

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدد من الأذرع الاستثمارية والشركات التابعة التي تملكها. تتركز أعمال الشركة الأساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة المجمعات التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، والمباني وناطحات السحاب الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية متعددة الإستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق مارينا، ومارينا مول في الكويت، صلالة جاردنز مول وصلالة جاردنز رزيدنسز في عُمان والعبدلي مول في الأردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر، ونادياً للغولف وفندق فئة خمس نجوم وفلل وشقق فاخرة بمنتجع أسوفيد في المغرب.

تعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها وبيعها على مدار أكثر من 30 عاماً. تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات والصناعة. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالسيد:

ناصر كاظم القلاف

نائب رئيس – التسويق

هاتف: +965 22953674

فاكس: +965 22441003 n.alqallaf@urc.com.kw