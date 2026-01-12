القاهرة: أعلنت شركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم"، التابعة لـ "جي بي كابيتال"، الذراع المالي لمجموعة "جي بي كورب"، عن اتمام صفقة توريق جزء من محفظة التأجير الخاصة بها بنجاح بقيمة 4.16 مليار جنيه مصري، حيث تُعد هذه الصفقة جزءًا من برنامج متعدد الإصدار. والذي تم طرحة عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.

ويُعتبر هذا الاصدار هو الأكبر من نوعه في سوق التوريق المصري لأنشطة التأجير التمويلي في عام 2025، ما يعكس المكانة الريادية لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في السوق المصري ونموها المستمر، إلى جانب تأكيد قوتها في قيادة قطاع التوريق للأنشطة المالية غير المصرفيه.

وتعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في تعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي والتوسع في الأسواق، كما يعد هذا الاصدار بمثابة تأكيد على التزام الشركة بتحقيق معدلات نمو متسارعة على المدى الطويل وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية. .

وفي هذا السياق، قال السيد شريف صبري، العضو المنتدب لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الإغلاق الناجح لعملية التوريق العاشرة للشركة، والبالغة قيمتها 4.16 مليار جنيه مصري، يعكس بوضوح ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة، وجودة محفظتها التمويلية، وكفاءتها في إدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام، موضحاً أن هذا الاصدار يعد من أكبر عمليات توريق أنشطة التأجير التمويلي في السوق المصري، ويمثل خطوة محورية في دعم الخطط التوسعية للشركة وتعزيز دورها كشريك تمويلي رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد صبري بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الشركة، إلى جانب التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن هذا التكامل كان عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه الاصدار.

وقد قامت مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة بدور رئيسي في هذه الصفقة، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) و CI Capital Holdingوالبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة. بينما قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب.

أما بالنسبة للمستشارين القانونيين، فقد تولى "الدريني وشركاؤه" تقديم الدعم القانوني، بينما كانت "ميريس" هي وكالة التصنيف الائتماني للاصدار، في حين أن "بيكر تيلي" كان المدقق المالي للعملية. كما تم طرح السندات عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.

نبذة عن جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم

تقدم جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم حلولًا تمويلية مُصممة خصيصًا لدعم نمو الشركات وتلبية احتياجاتها التشغيلية عبر مختلف القطاعات. تأسست الشركة في عام 2008، وتوفر مجموعة متكاملة من الهياكل التمويلية التي تشمل حلول التأجير التمويلي طويلة الأجل وتسهيلات رأس المال العامل قصيرة الأجل من خلال آليات تخصيم متعددة. وعلى مدار السنوات، رسخت الشركة مكانتها كمؤسسة مالية غير مصرفية موثوقة وأحد الركائز الرئيسية لمنظومة الخدمات المالية التابعة لجي بي كابيتال، حيث تخدم شركات بمختلف الأحجام وأنواع الأصول.

وتعمل جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مقدمةً حلولًا شاملة في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم تشمل التأجير المباشر والمنظم، وإعادة التأجير، وتمويل الموردين وسلاسل الإمداد، والتخصيم المحلي والدولي، وتمويل أوامر الشراء. ومنذ تأسيسها، نفذت الشركة معاملات تمويلية تجاوزت قيمتها 67 مليار جنيه مصري، وأبرمت أكثر من 2,300 عقد تأجير تمويلي، وخدمت أكثر من 500 عميل عبر أكثر من 38 قطاعًا.

نبذة عن جي بي كابيتال

تُعد جي بي كابيتال الذراع المتخصص للخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة جي بي كورب، حيث تقدم محفظة متنوعة من الحلول المالية من خلال شركاتها التابعة في مجالات التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتأجير السيارات والأتوبيسات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والتأمين، وغيرها من الخدمات المالية. وبفضل حضورها القوي في السوق وتركيزها على العميل، تلتزم جي بي كابيتال بدعم الشمول المالي، وتمكين نمو الأعمال، وتقديم قيمة مستدامة من خلال حلول مالية مبتكرة وموثوقة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق المصري.

وتضم شركات جي بي كابيتال التابعة كلاً من جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، ودرايف للتمويل، وجي بي لتأجير السيارات والأتوبيسات، وكريدت، وكابيتال للتوريق، وكابيتال للصكوك، كما تمتلك الشركة استثمارات استراتيجية في كل من MNT-Halan وبدَايَة وكاف.

