الشامسي: نحرص على توفير دعم متكامل لتحفيز توسع شركات الأغذية المحلية في الأسواق الدولية، والتعريف بمقومات دبي التنافسية

22.7 مليار دولار مبيعات قطاع خدمات الطعام في الإمارات بحلول عام 2028

932.1 مليون دولار استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم في الدولة خلال الفترة 2020 -2024

9.1 مليار دولار مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات في 2024

دبي : نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش معرض جلفود، أكبر مؤتمر ومعرض للأغذية في العالم والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.

وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمحور رئيسي على خارطة تجارة وإنتاج الأغذية والمشروبات في العالم.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "يسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً متواصلاً، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد السكان وازدهار قطاع السياحة والضيافة، بالإضافة إلى التركيز الحكومي على ابتكار حلول نوعية تواكب ارتفاع الطلب المتواصل على المنتجات الغذائية. كما تشكل البنية التحتية واللوجستية المتطورة وبيئة الأعمال المتطورة عوامل حيوية ترسخ مكانة دبي كمحور عالمي رئيسي للصناعات الغذائية".

وأضاف الشامسي قائلاً: "يعتبر "جلفود" أكبر حدث متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وتساهم دبي من خلال تنظيم هذا المعرض الحيوي في دعم نمو وتطور القطاع وبناء المزيد من الشراكات الواعدة. وتحرص غرفة دبي العالمية على توفير دعم متكامل لتحفيز توسع شركات الأغذية المحلية في الأسواق الدولية، والتعريف بمقومات دبي التنافسية وما تزخر به من فرص للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة فئات قطاع الأغذية والمشروبات".

وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الالكترونية إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028. كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار في 2023 إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%.

جاذبية استثمارية

وكشف العرض التعريفي أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار منذ العام 2020 وحتى عام 2024 بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس".

وأشار العرض التعريفي إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم "ريستورانت تيك" على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020 - 2024، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات "بتشبوك".

وحلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار.

الأغذية الطازجة

وتوقع العرض التعريفي أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.1 مليار دولار في 2024 إلى 11.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.48%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5% في الفترة من 2024 – 2029، وتأتي الخضار في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.2% في ذات الفترة وفقاً لبيانات "يورومنيتور".

الأغذية المعلبة

ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 7.2 مليار دولار في 2024 إلى 9 مليار دولار في 2029، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.53%. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية (على غرار الذرة والأرز والقمح) على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% في الفترة من 2024-2029، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.2 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوي مركب 3.8% في ذات الفترة.

المشروبات

وتوقع العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 2.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%. وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث سجلت مبيعات بقيمة 667 مليون دولار في 2024، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7% في الفترة من 2024 – 2029، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 401 مليون دولار.

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