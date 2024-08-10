دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اكتمال 41% من الإنشاءات في مشروع "عزيزي فيستا"، الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزًا في دبي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي يتكوّن من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين؛ في الربع الأول من عام 2025.

ومع إنجاز ما نسبته 23% من التشطيبات الإجماليّة في المشروع؛ يشهد "عزيزي فيستا" تقدماً ملحوظاً، حيث اكتملت أعمال الهيكل بنسبة 100%، في حين وصلت أعمال الطابوق إلى 96%، و74% في أعمال التكسية الداخليّة، بالإضافة إلى 39% في أعمال التدفئة والتكييف والتهوية، و36% في التمديدات الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، فيما تمّ زيادة إجمالي القوى العاملة في الموقع إلى 447 عاملاً.

وأشار فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، إلى أن مشروع "عزيزي فيستا" يتقدم بسرعة وحرفية استثنائيّة بفضل بروتوكولات مراقبة الجودة الصارمة، والشراكات القوية، وتقنيات البناء المتطورة التي تتبناها الشركة. وقال: "تمثّل أعمال الإنشاء المتسارعة في المشروع شهادة على الجهود الدؤوبة والالتزام من جانب المقاول المتميز، والموردين الرائدين في الصناعة، وكافة أصحاب المصلحة المعنيين، الذين يُسهمون في تحقيق رؤيتنا لمجتمع مصمم بعناية وفي موقع استراتيجي".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج الإمارة، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد مدينة دبي للاستوديوهات إحدى أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من مدينة إكسبو على شارع حصة وبالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من مختلف المناطق.

وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها. وتشمل مناطق الجذب الرئيسة القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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