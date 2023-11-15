ايدج تزود وزارة الدفاع بذخائر الطائرات

أبوظبي: أعلنت اليوم ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن توقيع عقد بقيمة 4.1 مليار درهم إماراتي لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع، وتم توقيع العقد في معرض دبي للطيران 2023.

وحصلت "لهب"، الشركة المُصنّعة الوحيدة للذخائر في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، على العقد الذي يتضمّن إنتاج وتسليم ذخائر الطائرات للأغراض العامة من طرازMK 81 وMK 82 وMK 83 وMK 84.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: "يعزز هذا العقد ثقة وزارة الدفاع بشركة لهب لأنظمة الدفاع، كما يعكس طموحاتنا لتطوير قدراتنا بما يلبي الاحتياجات المستقبلية على المدى البعيد. ونتطلع لمواصلة تقديم الدعم وتعزيز التزامنا تجاه وزارة الدفاع."

وسيتم إنتاج الذخائر في منشآت "لهب"، مما يساهم بشكل مباشر في دعم مبادرتي "اصنع في الإمارات" و"مشروع 300 مليار"، وهي استراتيجية صناعية وطنية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم إماراتي خلال السنوات التسع المقبلة.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة مجموعة ايدج ومحفظتها من الشركات في الجناح الداخلي رقم 520 والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال في الفترة من 13 إلى نوفمبر الجاري 17 2023.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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