• تم تجديد اتفاقية الفترة الرابعة لمدة 3 سنوات.

• بلغ مجموع عقود الشراكة مع شركة بالمز الرياضية 709 مليون درهم بحلول النصف الأول من عام 2022.

أبوظبي: أعلنت شركة بالمز الرياضية، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الإدارة الرياضة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن انتهاء إدارتها لكافة إجراءات تجديد عقد تقديم خدمات تدريبية في رياضة الجوجيتسو لمدة 3 سنوات دراسية لصالح منتسبي معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية بفروعهما المختلفة في بقيمة إجمالية تبلغ 41 مليون درهم.

و بموجب العقد، سيقدم ما مجموعه 20 مدربًا من خبراء الجوجيتسو خدمات التدريب لطلاب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية بفروعهما حيث سيتم تقديم خدمات التدريب في مختلف الجامعات في جميع أنحاء الإمارات.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: " لا يوجد تقدير أكبر من وجود شريك استراتيجي يجدد عقد شراكته مع عملك ويزيد من توسيعه. بالمز الرياضية تمضي اليوم في مسار يستهدف تأمين الريادة في مجال إدارة الرياضة والاستثمار ، مما يسمح لنا بتقديم عروض متميزة وقيمة أعلى لمساهمينا ومستثمرينا وأصحاب المصلحة. اليوم ، يمكنني القول بثقة أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق القيمة المستهدفة البالغة 750 مليون درهم إماراتي للعقود المحددة الممنوحة هذا العام ".

تأتي مشاريع بالمز الرياضية التوسعية الرامية نحو نشر رقعة المشاركة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع تماشياً مع رؤية القيادات العليا الرامية نحو تعزيز إمكانات ومؤهلات الشباب الإماراتي وتحقيق التمكين الكامل للأجيال الصاعدة من أجل زيادة تنافسية الكوادر الإماراتية على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

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نبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 20 التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار أمريكي. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. تضم الشركة أكثر من 30 كياناً و 22,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com