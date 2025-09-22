برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان



عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن قطاع الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي عن النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الجراحي الذي أقامه مؤخراً ، والذي تم من خلاله تكريم 41 طبيبًا جراحاً تقديراً لخدماتهم المتميزة ودورهم وتأثيرهم في رعاية المرضى. كما شهد الحدث إطلاق مبادرة "مرحبا بالجراحين"، وهي حملة جديدة تعد أكبر تجمع للجراحين في شبكة واحدة قوية في مجال التعليم والتعاون وتقديم الرعاية المتقدمة.

أقيم المؤتمر تحت عنوان - التميز في الجراحة و تعزيز الابتكار الجراحي وتحسين نتائج المرضى— ومنح الحضور من خلال هذا المؤتمر 8 ساعات من التعليم الطبي المستمر ،كما جمع نخبة من الجراحين الرائدين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية في جلسات علمية ومناقشات قائمة على دراسات لبعض الحالات.

كما حصل واحد وأربعون طبيبًا على التكريم لتفانيهم وتميزهم في العمل الجراحي، وخدمة المجتمع، وتقديمهم مجهودات وخدمات من شأنها تعزيز وتحسين نتائج المرضى. وقد شمل التكريم تخصصات متعددة وسلط الضوء على المجهود الذي يقوم به الجراح بشكل يومي وبكل هدوء ولكن عمله هذا يغير من حياة الآخرين.

خلال هذا المؤتمر ، توجه الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي ، والسيد أكبر محي الدين ثومبي، نائب رئيس المجموعة ، بالشكر والعرفان لدعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ثم أعلنا رسميًا عن انطلاق مبادرة "مرحبًا بالجراحين" تحت شعار "حيث تلتقي الخبرة بالفرص". ووعد هذه المبادرة بسيط: وهو ربط الجراحين المتميزين بنظام يساعدهم على تقديم أفضل ماعندهم من مهارات وخبرات في كل يوم.

مرحبا بالجراحين تقدم منصة تحدث فرقًا حقيقيًا حيث توفر:

شبكة أقوى: من خلال التعلم وتبادل الخبرات بين زملاء المهنة، وتقديم المشورة الطبية والرأي الآخر، وتوفير الربط مع الأبحاث العلمية.

المزيد من الإحالات الطبية :من خلال نظام متكامل لاستمرارية الرعاية الطبية.

تحقيق تأثير أكبر: من خلال التطرق للمسارات الأكاديمية والبنية الأساسية في هذا المجال.

هيكل تشغيلي متكامل : يشمل خدمة الطوارئ على مدار الساعة، والتشخيص السريع، ودعم من خدمات إعادة التأهيل، وأكثر من 12 تخصصًا جراحيًا، مما يُمكّن الجراحين من التركيز على رعايتهم للمريض، لا على الجوانب اللوجستية.

10غرف عمليات حديثة

500 جراح ينضمون إلى الشبكة مما يجعلها أكبر مركز للجراحة في الدولة : تعليم. علاج. تغيير .

وفي هذه المناسبة قال الدكتور ثومبي محي الدين: "تكريم 41 طبيبًا هو أكثر من مجرد احتفال - إنه بيان عن المعايير التي نتوقعها والنتائج التي تستحقها مجتمعاتنا." تحول مبادرة "مرحبا بالجراحين" هذا المعيار إلى شبكة حية تساعد الجراحين على التعلم وتوفيرالعلاج وتقديم التغيير على نطاق واسع.

كما أضاف السيد أكبر محي الدين ثومبي :"تربط هذه الحملة بين المواهب الجراحية والقدرات الواقعية- الجاهزية للطوارئ، والتشخيص السريع، والقدرة على إعادة التأهيل، والدعم بين التخصصات المتعددة - فتصبح رحلة كل مريض نحو الشفاء أقوى، وأسرع، وأكثر أماناً."



الجراحون وقادة الرعاية الصحية الذين يرغبون في التعاون أو التعلم أو العمل ضمن نظام ثومبي البيئي، الذي يضم مستشفى ثومبي الجامعي في عجمان، ومستشفى ثومبي عجمان، ومستشفى ثومبي الفجيرة، ومستشفى ثومبي لرعاية اليوم الواحد في مويلح بالشارقة مدعوون للتسجيل في برنامج "مرحبا بالجراحين".

للتسجيل وتفاصيل البرنامج، يرجى زيارة marhabasurgeons.thumbay.com أو التواصل مباشرة مع ثومبي للرعاية الصحية.

ثومبي للرعاية الصحية هي أكبر شبكة أكاديمية خاصة تابعة لمجموعة ثومبي، وتخدم المنطقة من خلال المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات والخدمات المساندة التى تقدمها، بهدف تعزيز رعاية المرضى والتعليم الطبي والابتكار عبر سلسلة رعاية صحية متكاملة ، كما أنها أيضًا أول نظام صحي أكاديمي خاص.

