عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي استقبل 4,152,533 مسافرًا حتّى حزيران 2024، بانخفاض نسبته 4.6% في أعداد المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 35,562 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 38,424 طنًا، بانخفاض نسبته 4.5% وارتفاع نسبته 23.5% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر حزيران، استقبل المطار 860,446 مسافرًا، بينما وصلت حركة الطائرات إلى 7,244 حركة، في حين سجّلت حركة الشحن الجوي 5,755 طنًا، مما يشكّل ارتفاعًا نسبته 1.4% و0.9% وانخفاضًا نسبته 5.6% على التوالي، مقارنةً بالعام الماضي.

وإضافةً إلى ما سبق، شهد النصف الأول من العام استحداث مساريْن مباشريْن جديديْن ضمن شبكة مطار الملكة علياء الدولي؛ لا سيما إلى لندن ستانستيد ومانشستر في المملكة المتحدة، وإلى العُلا في المملكة العربية السعودية، عبر الملكية الأردنية. وإضافةً إلى ذلك، جرى تأسيس مسار مباشر جديد إلى موسكو عبر الأردنية للطيران. وتؤكّد هذه التحسينات على التزام مجموعة المطار الدولي بتعزيز الترابط وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا للمسافرين.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": " فيما يتعلّق بحركة الطيران خلال شهر حزيران، تواصل الحرب المستمرة في غزة تعطيل عمليات شركات الطيران وتدفق السياحة من المملكة وإليها. ورُغم هذه العقبات، يبقى تفانينا في العمل من أجل تحقيق التميّز التشغيلي ورضا المسافرين راسخًا. وسنواصل جهودنا لتوسيع شبكتيْ شركات الطيران والوُجهات في مطار الملكة علياء الدولي من خلال إدخال شركات طيران رائدة ومسارات مباشرة جديدة إلى المراكز العالمية الرئيسية، مما يعزّز السياحة القادمة إلى الأردن وتلبية احتياجات المسافرين لغايات الترفيه والعمل على حدٍ سواء. ويتمثل هدفنا بضمان إيجاد تجربة سفر مرحبة يشعر خلالها المسافرون كأنّهم في بيتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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