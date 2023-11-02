أبرز الإنجازات والنتائج المالية

وحدة الأسواق العامة سجّلت صافي أرباح بقيمة 585 ملايين درهم، مدفوعةً بالمكاسب والدخل من الرسوم المحقق من صناديقها الاستثمارية الرئيسية في أسواق رأس المال.

وحدة الاستثمارات الخاصة حققت صافي خسائر بقيمة 6 ملايين درهم، متأثرةً بخسائر انخفاض القيمة غير المحققة عبر عدد من أصول محفظتها الاستثمارية

الواحة لاند سجّلت صافي أرباح بقيمة 21 مليون درهم من دخل العقود الإيجارية

أبوظبي، الإمارات – أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: WAHA، تحقيق نمو بنسبة 57% في أرباحها الصافية على أساس سنوي ارتفاعاً إلى 407 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مدعومةً باستمرار الأداء القوي في صناديقها العامة مقارنةً بمؤشراتها المعيارية بجانب جذب استثمارات كبيرة.

وقد سجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 679 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 54% مقارنةً بـ 441 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في "الواحة للاستثمار"، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وزيادة في الدخل من الرسوم.

وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح بقيمة 89 مليون درهم، مقارنةً بـ 160 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجّلت الشركة دخلاً تشغيلياً ربع سنوي بقيمة 179 مليون درهم، مقارنةً بـ 217 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، مما يعكس عدم الاستقرار والتقلبات في أسواق الائتمان والأسهم المدفوعة بحالة عدم اليقين المتزايدة في مشهد الاقتصاد العالمي.

وواصلت الشركة نهجها الحصيف في إدارة التكاليف، حيث استقرت نفقاتها التشغيلية خلال الربع الثالث 2023 عند 58 مليون درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل متأثرةً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

استقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة التابعة للشركة عند 9.8 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ 6.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتم تصنيف "صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن أفضل عشرة صناديق تحوّط عالمية ضمن قائمة "أفضل 50 صندوق تحوط في العالم" التابعة لـ "تقرير الاستثمار العالمي". وهو يُعد صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي.

أبرز إنجازات وحدة الأسواق العامة

حققت "الواحة للاستثمار"، وحدة أسواق رأس المال التي تنشط في إدارة عدد من الصناديق في الأسواق الناشئة، صافي عوائد استثمارية بقيمة 619 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، بزيادة نسبتها 72% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما تضاعف دخلها من رسوم إدارة رؤوس أموال المستثمرين من الأطراف الثالثة على أساس سنوي إلى 69 مليون درهم. وحققت "الواحة للاستثمار" صافي ربح بقيمة 585 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مقارنةً بـ 307 ملايين درهم في العام السابق.

كما ارتفع الدخل من الرسوم بشكل ملحوظ، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة من الشركات الإقليمية والدولية والتي بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار درهم خلال العام 2023. وبلغ إجمالي قيمة الأصول المُدارة 8.1 مليار درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ 4.8 مليار درهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يمثّل زيادةً بنسبة 67%.

وارتفع إجمالي عائدات "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بنسبة 13.5٪ في الأشهر التسعة الأولى في 2023، وذلك مقابل عائد بنسبة 4.1% لمؤشر "ستاندرد آند بورز" المرجعي المركّب للأسواق العربية. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 333.0٪ منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل العائد المرجعي البالغ 60.8٪.

بدوره حقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، الذي ينتهج استراتيجيات بيع / شراء متنوعة في أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عائداً إجمالياً خلال التسعة أشهر الأولى في 2023 بنسبة 4.3%، متفوقاً بذلك مقابل على مؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة والذي بلغ عائده 1.8٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 190.6٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقارنةً بالمؤشر المرجعي والذي بلغ عائده 41.8%.

أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فقد حقق عائداً إجمالياً بنسبة 3.93٪ (إجمالي الرسوم)، مقارنةً مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي والبالغ 0.95٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق، الذي يستثمر في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 19.6٪ (إجمالي الرسوم) منذ إطلاقه في أغسطس 2020، مقارنةً بالعائد السلبي-4.2% الذي حققه المؤشر المرجعي "داو جونز للصكوك".

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 6 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مقارنةً بصافي ربح بقيمة 25 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى خسائر تقييمات القيمة العادلة ضمن حصّتها في شركة "خدمات الطاقة الوطنية المتحدة" (NESR) وعدد من أصولها في محفظة "الفرص العالمية". ومع ذلك، أظهرت الوحدة مستويات مرونة عالية خلال الربع الثالث 2023، محققةً صافي ربح بقيمة 21 مليون درهم مقارنةً بـ 5 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2022.

وتواصل وحدة أعمال الاستثمارات الخاصة تنفيذ منهجيتها القائمة على اقتناص أفضل الفرص العالمية وتوظيف رؤوس أموالها بشكل حصيف وكفاءة عالية من خلال الاستراتيجية الاستثمارية متعددة الأصول المتبعة في محفظة "الفرص العالمية". وقد بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية 502 مليون درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وتستمر وحدة الاستثمارات الخاصة نهجها المتبع في رصد أفضل الفرص من خلال "محفظة الأصول الأساسية"، التي تشمل منصّة خدمات الرعاية الصحية الواحة هيلث، بما يضمن تعزيز محفظة أصولها التي استقرّت قيمتها عند 55 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2023. وقد أحرزت "الواحة هيلث" تقدماً كبيراً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية نموّها، خصوصاً وأنها عادت إلى مسار الربحية خلال التسعة أشهر الأولى 2023.

ويواصل فريق وحدة الاستثمارات الخاصة تقييم الفرص المتاحة بهدف تعظيم قيمة استثمارات المساهمين من خلال تحقيق الدخل من الأصول الناضجة ضمن محفظة الأصول القائمة، خصوصاً وأن قيمة محفظة أصولها بلغت 367 مليون درهم اعتباراً من 30 سبتمبر 2023.

أبرز إنجازات الواحة لاند

حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، إجمالي إيرادات قدره 32 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مقارنةً بـ 37 مليون درهم خلال الفترة ذاتها في العام 2022. وسجلت "الواحة لاند" معدل إشغال للمساحات القابلة للتأجير عبر محفظتها بنسبة 95%، مما يوفر تدفقات دخل ثابت من العقود الإيجارية بموازاة استمرارها في تطوير أصول عقارية لوجستية ضمن مشروع "المركز" للعقارات الصناعية.

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