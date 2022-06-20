· الصفقة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تتبنّاها الشركة لترسيخ دوراً بارزاً في خارطة النقل البحري الدولية من خلال الاستحواذ على ما مجموعه 15 سفينة خلال العام 2022

· تبلغ سعة الحمولة الساكنة للسفينتين الجديدتين مجتمعتين 640 ألف طن

· من المتوقع أن تحقق الناقلتان معدل عائد داخلي بنسبة تزيد عن 20%

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ (الصير مارين)، الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، الاستحواذ على ناقلتين عملاقتين جديدتين للنفط الخام تماشياً مع مساعيها المبذولة لتعزيز أسطولها المتنامي من الناقلات البحرية.

وتبلغ سعة الحمولة الساكنة مجتمعةً للناقلتين الجديدتين، MV Twin Castor وMV Twin Pollux البالغة قيمتهما الإجمالية 404 ملايين درهم، 320 ألف طن، مما سيعزز قدرات الشركة في شحن النفط الخام والمنتجات النفطية وغيرها من زيوت التشحيم والوقود.

وعلى خلفية ظروف السوق الراهنة، فإن هاتين الناقلتين الجديدتين من المتوقع أن تحققان عوائد تزيد عن الـ 20%، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على النقل البحري المدفوع بانتعاش ونمو أسواق النفط الخام بنسبة 4% خلال العام 2022 بالتزامن مع تراجع طلب الشراء الدولي على ناقلات النفط الخام العملاقة إلى 5.8% ضمن الأسطول الدولي الذي يضم ناقلات نفط خام بسعة حمولة ساكنة 440 مليون طن.

وتجدر الإشارة أن الصير مارين قد عززت أسطولها من خلال الاستحواذ على 9 ناقلات وسفن، و تقوم حالياً بدراسة خيارات للتوسع على مستوى ناقلات منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي وشحن البضائع السائبة، كما تتبنى خططاً على الأجل القصير للاستحواذ على 10 إلى 15 سفينة خلال العام الجاري. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن استحواذها على ناقلتين لشحن الغاز المُسال بقيمة 246 مليون درهم بالإضافة إلى بناء ناقلتي غاز عملاقتين سعة كل منها 86 ألف متر مكعب ضمن مشروع مشترك مع شركة "بي جي إن إنترناشيونال".

وفي هذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "جاءت صفقة الاستحواذ على ناقلتي النفط الخام مدفوعةً بالتوجهات الاستراتيجية السائدة في ضوء ظروف السوق الحالية، وإننا نتوقع أن نحقق عوائد قوية تزامناً مع انتعاش الطلب على النفط الخام بموازاة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تدوير السفن والناقلات البحرية إلى المستويات الطبيعية. ونظراً لأن 19% من ناقلات النفط الخام الحالية يعود تاريخ تصنيعها لأكثر من 18 عاماً، فسيشهد القطاع تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والترميم وإعادة التدوير، مما سيتسبب في تراجع أعداد أسطول السفن العالمي ليوفر بذلك فرصة واعدة أمام شركة الصير مارين للتوسّع ومواصلة نموها لتكون واحدة من كبرى الشركات المالكة لأسطول من ناقلات الشحن التجاري في منطقة الشرق الأوسط وآسيا".

تُعد "الصير مارين" شركة رائدة إقليمياً في مجال الخدمات البحرية، وتتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وفي وقت سابق من العام الحالي، أطلقت شركة الصير مارين وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، التي تستخدم أحدث تقنيات التصنيع المُضافة للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذات التحكم عن بُعد، وستعمل وحدة الأعمال -أيضًا- على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة التي يرتفع الطلب عليها إقليمياً وعالمياً.

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عن الصير مارين:

تأسست شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة وهي شركة مدرجة تحت إشارة ASM في سوق ابوظبي المالي ADX. وتعد الصير شركة بحرية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع. وتوظف شركة الصير مارين أكثر من 1200 شخص من أكثر من 50 جنسية على ظهر السفن والموانئ.

عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار أمريكي. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. تضم الشركة أكثر من 30 كياناً و 22,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية gemma.sexton@ihcuae.com