أداء تشغيلي مميز وتوسع استراتيجي يقفز بصافي أرباح الشركة 145 % على أساس سنوي

% على أساس سنوي سجلت إيرادات الربع الثالث 3.975 مليار درهم بزيادة قدرها 110% على أساس سنوي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت " إن إم دي سي إينيرجي"، الشركة المدرجة التابعة لـ "مجموعة إن إم دي سي" والمالكة لغالبية أسهمها، اليوم، عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام، وذلك في أول إعلان للشركة عن أرباحها منذ طرحها العام الأولي أخيراً، حيث حققت الشركة زيادة كبيرة في صافي الأرباح على أساس سنوي بلغ 145% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليقفز من 164 مليون درهم إماراتي إلى 402 مليون درهم، بدعم من الأداء التشغيلي القوي والتوسع الاستراتيجي في مشاريع جديدة. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.975 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 110% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وحققت الشركة معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي ربح قدره 904 ملايين درهم، بزيادة بلغت 122% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 9.78 مليار درهم، بزيادة قدرها 96% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن التداول بأسهم " إن إم دي سي إينيرجي" بدأ في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 سبتمبر 2024، بعد طرح عام أولي ناجح شهد إقبالاً واسعاً من الأفراد والمستثمرين وطلبات اكتتاب فاقت العدد المحدد بأكثر من 31.3 مرة.

وتعليقاً على النتائج الفصلية الإيجابية، قال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن إم دي سي إينيرجي: "تقوم إن إم دي سي إينيرجي بدور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تأمين الطاقة التي تعتبر أساسية لتشغيل القطاعات والأعمال المختلفة وتعزيز الاستدامة وتوفير الفرص والدعم للأفراد من خلفيات وتجارب متنوعة لتمكينهم من تحقيق أهدافهم. ويجسد أداؤنا المالي المميز في الربع الثالث من العام مرونة شركتنا ومنظومة عملها الدقيقة والطموحة، والتي توجناها بالطرح العام الأولي التاريخي، في مؤشر واضح على انطلاقتنا الجديدة نحو مستقبل واعد. وسنحرص في المدى القريب على التعاون الوثيق مع شركائنا لاغتنام الفرص الجديدة."

من ناحيته، قال أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: "يسعدنا أن نعلن عن هذه النتائج القوية في إنجاز رئيسي هو الأول منذ إدراج شركتنا، حيث أسهم اهتمامنا الدائم بالمشاريع الاستراتيجية في نمو إيراداتنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما فيها مشاريع الحيل وغشا، واستدامة، وميرام، والرويس للغاز الطبيعي المسال، وحقل زاكوم السفلي ومشاريع "أرامكو CRPO"،. كما نعتز بحصولنا على تكريم رسمي واعتماد مرموق كشركة رائدة رقمياً من برنامج "الصناعة 4.0 في الإمارات" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تتويج لجهودنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف الظاهري: "تمضي إن إم دي سي إينيرجي قدماً في استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بأعمالها وتبوء مكانة رائدة في مجال الاستدامة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات. ويأتي الإدراج الناجح خلال هذا الربع ليعكس بوضوح الاتجاه الواعد الذي تسير فيه، ومدى تقدمها نحو تحقيق أهدافها المستقبلية واستراتيجياتها، ما يمهد الطريق لمزيد من الإنجازات والنجاحات، خاصة أننا في وضع جيد للاستمرار في زخم أدائنا المالي القوي وتقديم المزيد من الفوائد لمساهمينا."

تتطلع إن إم دي سي إنيريجي إلى تحقيق نمو مستقبلي والعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وبناء شراكات استراتيجية، والارتقاء بأهدافها الاستراتيجية، ودمج الممارسات المستدامة في جميع أعمالها. وقد حصلت الشركة مؤخراً على عقد بقيمة 254.6 مليون دولار أمريكي من شركة "أدنوك للغاز" للمرحلة التالية من "برنامج تحسين شبكة خطوط أنابيب الغاز للمبيعات" المعروف باسم استدامة (Estidama).

حصلت إن إم دي سي إنيريجي، في أغسطس 2024، على شهادة تقديرية كشركة رائدة رقمياً من برنامج "الصناعة 4.0 في الإمارات" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك تقديراً لاستخدام الشركة لأحدث التقنيات لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وتعزيز النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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