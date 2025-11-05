• "ليتس وورك" تتيح لموظفي البنك فرصة العمل بالقرب من المنزل، ما يقلل من زمن التنقل ويحسن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع شركة "ليتس وورك"، المزود الرائد لمساحات العمل المرنة في المنطقة، بهدف تمكين موظفي البنك من الوصول إلى أكثر من 4000 مكتب عمل مشترك وقاعات اجتماعات ومكاتب داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب شروط الشراكة، سيلتحق عدد محدد من موظفي بنك الإمارات دبي الوطني ببرنامج تجريبي مدته 12 شهراً لتجربة مساحات عمل عند الطلب عبر منصة "ليتس وورك" سهلة الاستخدام، مع إمكانية تعميم التجربة على مستوى البنك. يأتي هذا التعاون في أعقاب مشاركة "ليتس وورك" في برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI)® التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث مهدت المحادثات الأولية بين البنك والشركة الناشئة السبيل لهذه الشراكة وغيرها من الشراكات المستقبلية.

ومن خلال الاستفادة من منصة "ليتس وورك" التي تتسم بالأمان والمرونة، يمكن للموظفين حجز قاعات الاجتماعات ومساحات العمل المشتركة والمكاتب الخاصة على الفور عبر أكثر من 100 مركز في دبي، وأكثر من 25 مركزاً في أبوظبي والإمارات الشمالية، ومواقع دولية إضافية.

وتماشياً مع تركيز البنك على التميز وخدمة العملاء، يتيح هذا التعاون مرونة وراحة أكبر عند التنقل لحضور اجتماعات في أبوظبي، مع سهولة الوصول إلى مساحات عمل واجتماعات عالية الجودة. كما يوفر طريقة أكثر سلاسة وفعالية لحجز ورش العمل الخارجية وقاعات الاجتماعات في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منصة "ليتس وورك". وعلاوة على ذلك، تتيح شبكة مراكز العمل المشتركة التابعة للشركة الفرصة للموظفين المقيمين في ضواحي دبي والإمارات الشمالية للعمل بالقرب من منازلهم، بما يقلل من زمن التنقل ويحسّن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وبهذه المناسبة، قالت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا التعاون مع ’ليتس وورك‘ لتزويد موظفينا بمنصة قابلة للتطوير بما يلبي التغيرات المتوقعة لمكان العمل ويعزز قيمة موظفينا. وفي إطار المسؤولية الاجتماعية المنوطة بنا، تعكس هذه التجربة التزام بنك الإمارات دبي الوطني باستشراف المستقبل والتركيز عليه من خلال تعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ مكانة المجموعة كأحد أماكن العمل المفضلة من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعنية بالموارد البشرية بما يواكب متطلبات المستقبل."

ومن جانبه، قال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تزايد اعتماد جداول العمل المرنة، يسر بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع جهات مبتكرة واعدة مثل ’ليتس وورك‘، التي تُحدث نقلة نوعية في بيئات العمل التقليدية. وتتيح لنا هذه التجربة استكشاف كيف يمكن لحلول بيئة العمل الرقمية القابلة للتطوير أن تعزز مرونة فرقنا وقدرتهم على التكيف. كما أنها تؤكد على أهمية وتأثير برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية التابع للبنك في بناء شراكات تساهم في إدخال حلول تكنولوجية مبتكرة ومواكبة للمستقبل إلى المجموعة."

وبدوره، قال حمزة خان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليتس وورك": "إننا سعداء بشراكتنا مع مؤسسة رائدة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، تدرك أن مستقبل العمل يتطلب المرونة وتوافر البيانات وتجارب تركز على الموظفين. تمثل هذه الشراكة مع البنك إنجازاً مهماً، ليس فقط لنا في ’ليتس وورك‘، بل للمنطقة بأكملها. وتشير إلى أن أكبر المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نموذج العمل الهجين بطريقة عالمية ومستدامة قابلة للتوسع والتطوير."

