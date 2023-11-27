تكنولوجيا كفاءة الطاقة تساعد مصافي التكرير على استبعاد قرابة 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً

التوصل إلى تكنولوجيا فاعلة للحد من الانبعاثات بهدف إحداث تأثير فوري تقريباً على البصمة الكربونية للصناعات النفطية

حلول الحد من ترسبات التلوث لا تحظى بالاهتمام المطلوب في السباق العالمي لتقليل الانبعاثات

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - قبل انطلاق المناقشات البيئية الرئيسية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28)، تدعو مبادرة "ديكربون إكس" DecarbonX لشركة "أنغارا" التي تتبوأ مرتبة الصدارة في حلول إزالة الكربون للبنية التحتية النفطية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب صناعة النفط لمواجهة مشكلة التلوث. وتنصح هذه الشركة اعتماد تقنيات يمكنها خفض انبعاثات المصافي إلى حد كبير وبأثر فوري تقريباً. وتؤثر رواسب التلوث في مصافي التكرير سلباً على كفاءة المبادلات الحرارية، كما تمثّل مشكلة عالمية تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتضمن منهجية إزالة ترسبات التلوث التي طورتها شركة "ديكربون إكس" المحافظة على كفاءة معدات المبادلات الحرارية في مصافي التكرير، ليكون ذلك بمثابة أحد الحلول الرائدة التي يمكنها خفض انبعاثات مصافي التكرير بنسبة تصل إلى 15% خلال أشهر، كما تستهدف توفير 40% في غضون فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام. ويعتمد هذا النهج على تقنيات تم التحقق من صحتها بشكل مستقل من قبل شركة الاستشارات الهندسية (DNV)، الحائزة على أحد أعلى مستويات الاستعداد التكنولوجي بمعدل (8+). وتولت الشركة ذاتها مهمة التحقق من فعالية تقنيات "ديكربون إكس"، وقدرتها على تفادي قرابة 400 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويستند هذا النهج إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الكيميائية والبتروفيزيائية والرقمية لتحسين كفاءة المبادلات الحرارية، ومراقبة الأداء على المدى الطويل. ومن شأن تحديث البنية التحتية الحالية أن يدعم أداء "ديكربون إكس" لتحقيق أقصى قدر من خفض الانبعاثات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة من دون إحداث أي تأثير على العمليات.

وعلى ضوء تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن فجوة الانبعاثات، أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون أكثر إلحاحاً. وتشير تقديرات المنظمة إلى ضرورة التوصل إلى خفض هائل في انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوصّل إلى خفض بنسبة 30% للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بواقع درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. وتحذر المنظمة حالياً من التوقعات التي تشير إلى احتمال تسجيل انخفاض بنسبة 2% فقط بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات العام 2019. ولهذا السبب، تزداد الدوافع لإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ التي تسهم في الحد من الانبعاثات بسرعة، في حين يتعيّن توسيع نطاق توظيف التقنيات التي يمكن الاستعانة بها لفترات زمنية أطول، مثل احتجاز الكربون والوقود منخفض الكربون.

وقال أليكس دي فالوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أنغارا": "يستقبل الغلاف الجوي كل ثانية المزيد من ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن تجنبه، وبالتالي يبتعد العالم أكثر عن أهداف الأمم المتحدة. لذا فإننا ندعو صناعة النفط إلى تطبيق برنامج لإزالة الكربون يعتمد على بيانات تم التحقق منها بشكل مستقل. وإذا تم تبنّي هذا البرنامج عالمياً، يمكن تقليل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 400 مليون طن سنوياً. إن التخلص من ترسبات التلوث بشكل مستمر للحفاظ على نظافة المبادلات الحرارية بصورة دائمة يعتبر واحداً من الحلول التي لا تحظى بالاهتمام اللائق في النقاشات الدائرة حول إزالة الكربون، الأمر الذي يدفعنا إلى التوجّه بالنداء إلى الشركات العاملة في الصناعة على تبني الابتكار لمعالجة هذه المشكلة التي يمكن تفاديها".

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نبذة عن "ديكاربون إكس"

تمثل مبادرة "ديكربون إكس" التي أطلقتها شركة "أنغارا" خطوة متقدمة في مجال إزالة الكربون من الصناعة. ومن خلال التركيز على قطاع النفط، تعمل هذه المبادرة على تمكين الشركات من تقليل انبعاثاتها من "النطاق 1". وكانت المبادرة قد أطلقت في مارس 2022، وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المادية لمواجهة التحديات البيئية الحرجة، بينما يستهدف نهجها مشكلة ترسبات التلوث العالمية، ما يساعد على تحسين أداء المبادلات الحرارية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتم الكشف عن المبادرة رسمياً في مؤتمر الطاقة السنوي CERAWeek بمدينة هيوستن الأمريكية، ويجري العمل على توسعة نطاق انتشارها بسرعة، وذلك عن طريق التوصل إلى الشراكات مع قادة الصناعة لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون. للمزيد من المعلومات حول رحلة مبادرة DecarbonX المؤثرة وحلولها المبتكرة، يرجى زيارة: https://www.decarbonx.tech.

نبذة عن "أنغارا"

تعتبر "أنغارا" شركة تكنولوجية دولية تركز على إزالة الكربون، وتساعد العملاء عبر العديد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حول العالم على تقليل الانبعاثات بشكل كبير، وتوفير التكاليف من خلال آليات التنظيف المبتكرة للمبادلات الحرارية والبنية التحتية الملوثة. وبالاعتماد على طرقها الكيميائية الذكية المبتكرة ونهجها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمبادلات الحرارية العمل بكفاءة أكبر، وتقليل استهلاك الوقود، وتحسين معدلات الإنتاجية، وتوفير التكلفة. وتضمن التقنية التي تطورها الشركة توفير حل عملي وجذاب من الناحية التجارية لاستبعاد ملايين الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويتم حالياً نشر برنامجنا على نطاق واسع مع العملاء في أوروبا، ونقوم بتطوير عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدءاً من العام 2024، كما نواصل خطط التوسع إلى جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://angaraglobal.com.